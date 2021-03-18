В среду Верховный суд отменил указ президента Петра Порошенко об увольнении с должности одной из "судей Майдана" Оксаны Царевич. Для тех, кто был в 2014 на Майдане и видел суды над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко - это выглядит как плевок в лицо. Почему, напоминают Буквы.

Впервые Царевич оказалась под пристальным вниманием телекамер в 2011.

27 декабря 2011 был арестован бывшій министр внутренних дел Юрий Луценко.

Его дело назначили рассматривать коллегию судей Печерского суда в составе Сергея Вовка, Анны Медушевской и Оксаны Царевич. Последняя из судей по резонансному делу до 2010 была помощницей главы Печерского суда Инны Отрош.

Из коллегии суда Царевич была самой молодой, на заседание приходила в последний момент, а потом еще казалось досыпала несколько часов и всем своим выражением лица показывала, как минимум свое недовольство кишением десятков журналистов в узких коридорах Печеры (как они нежно называли Печерский районный суд).

Она никогда не задавала уточняющих вопросов и единственной ее ролью в заседании было присутствие.

Впрочем, за действия Царевич в составе коллегии судей, в частности незаконный арест Юрия Луценко, Европейский суд по правам человека присудил Украину к выплате 15 000 евро штрафа.

ЕСПЧ насчитал в действиях судей семь нарушений конкретных статей Европейской конвенции по правам человека: два нарушения параграфа 1 статьи 5 (право на свободу и безопасность) в отношении ареста и заключения Луценко, нарушение пункта 2 статьи 5 (право быть информированным о причинах ареста ), два нарушения пункта 3 статьи 5 (право оспорить свое содержание под стражей) и нарушение статьи 18 (ограничение по использованию права).

Через 2 года Царевич уже оказалась в деле Юлии Тимошенко. Сначала она рассматривала жалобу адвокатов Тимошенко о пытках лидера оппозиции, и не удовлетворила ее. При этом рассмотрела обращение без присутствия адвокатов. Все это они приобщили к уже существующей жалобе Тимошенко в ЕСПЧ.

Через год Царевич уже была среди судей, которые были задействованы в расследовании обвинений Юлии Тимошенко в якобы причастности к убийству Евгения Щербаня, которое расценивалось как полная политическая расправа над лидером “Батькивщины”.

Судей было несколько, но именно на заседании, которое проводила Царевич, произошло грандиозное побоище депутатов с правоохранителями.

Юлия Тимошенко на тот момент уже находилась за решеткой по делу о газовых соглашениях с Россией и 10 месяцев не приезжала на заседание по делу Щербаня. Здесь следует сделать ремарку, что по словам ее адвокатов, за ней просто не приходил конвой.

За это Царевич выписала Тимошенко админштраф.

Судья оказалась настолько возмущенной, что попросила с Тимошенко взыскание в 10 раз больше предусмотренного – “тысячу необлагаемых минимумов”, хотя административный кодекс предусматривал сто.

Услышав это, депутаты «Батькивщины», а их в суд ходило немало, начали соответственно комментировать профессиональные способности судьи.

Та в ответ сорвалась на крик. Затем выписала адвокату Тимошенко Сергею Власенко еще один штраф за неуважение к суду. Заседание превратилось в базар.

Во время очередного обращения Сергея Власенко, судья попросила его встать, депутат Владимир Яворивский сказал, что в этом суде необязательно вставать. Царевич спросила: “Кто это сказал?”, На что сосед Яворивского ответил: “Чететов Михаил Васильевич”. Тогда судья объявила перерыв для удаления лица, нарушившего порядок.

«Только попробуй», – ответил тихо на это Сергей Пашинский, и в зале началась потасовка. Поскольку у «Грифона» сил не хватило, то вытеснять 2 десятка депутатов из зала вызвали «Беркут».

После этого заседания судья Царевич довольно долго не появлялась на заседаниях в этом деле (в нем чередовалось несколько судей), а когда после долгого перерыва зашла в зал, то прошмыгнула бегом и сгорбившись.

Где-то так в 2015 она смутившись придет в прокуратуру давать показания по делу об отъеме водительских прав у участников Евромайдана, которые ездили в Межигорье. Судья Царевич тогда забрала права у 9 человек. У многих пострадавших были документальные доказательства, что их не было на месте нарушения, которое им приписывало ГАИ. Все они были амнистированы после победы Революции достоинства. А судья осталась работать.

В 2015 генпрокурор Виктор Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение трех одиозных судей с занимаемых должностей, а председатель Верховного суда Ярослав Романюк дал согласие на арест трех судей, которые вели громкие дела во времена режима Виктора Януковича – в частности, и Царевич.

С 2016 дело судьи начал рассматривать Шевченковский суд, но заседание вел Виталий Буглов, который как и Царевич выносил решение против майдановцев. В конце концов, активисты добились замены судьи, а Царевич президент Петр Порошенко уволил с должности.

До момента увольнения Царевич в 2015 успела рассмотреть меру пресечения в отношении бывшего депутата- “регионала” Александра Ефремова и отказать в его аресте. В постановлении Царевич сослалась на решение ЕСПЧ по делу “Луценко против Украины” и делу “Ходорковский против РФ” .При этом Царевич заявила об угрозе своей жизни и готовности рассказать об этом послу США.

Все эти годы Царевич обжаловала процессуальные действия против себя и решение об увольнении с должности.

О том, что она добьется успеха стало понятно летом 2020, когда судья Шевченковского районного суда Киева Евгений Мартынов оправдал бывшую коллегу «за недоказанностью состава преступления».

Царевич признана невиновной по обвинению в вынесении неправосудного решения относительно 9 человек, которые участвовали в поездке «Автомайдана» в Межигорье 29 декабря 2013.

Мартынов отметил, что в материалах нет доказательств, которые бы свидетельствовали о вине Царевич по ч .2 ст. 375 Уголовного кодекса (умышленное вынесения заведомо неправосудного решения в своих интересах). Судья также признал доказательством материалы, которые подала Царевич, о том, что движения «Автомайдан» не существовало, потому что оно не было зарегистрировано.

Поэтому решение Верховного Суда уже стало только продолжением решения Шевченковского суда.

“В свое время по Царевич было уголовное дело (по принятию неправосудных решений по делу о Автопробеге в Межигорье – ред.) И она получила в нем оправдательное решение. Думаю, Верховный суд при принятии своего решения мог это принять во внимание. И это стало одним из оснований для отмены указа о ее увольнении. Точнее сейчас сказать не могу – пока решения Верховного суда по Царевич в открытом доступе нет”, – говорит председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков в комментарии Буквам.

“Вместе с тем вчерашнее решение Верховного суда – это яркий маркер двух вещей. Первое – очищение судов как таковое. Царевич, как и Павел Вовк из Окружного админсуда Киева – яркие символы системы. Просто Вовка не ​​уволили. А теперь еще и Царевич возобновили. То есть если указ о ее увольнении отменили и она может вернуться на должность – то что говорить о других одиозных судьях? Второе. Верховный суд после реформы 2016 вообще не обновлен. Особенно Кассационный административный. Потому что если раньше говорили, что Верховный суд не такой уж и плохой, там есть нормальные судьи, то вчерашнее решение это перечеркивает”, – замечает эксперт.

Он подчеркивает, что суд отменил указ о увольнении человека, который принимал решение по 9 автомайдановцам “по сфальсифицированным рапортам, в обход системы автораспределения”. “Более того – часть «нарушителей», которых она судила, вообще не участвовали в автопробеге в Межигорье. Об новом Верховном суде тогда вообще стоит говорить?”, – спрашивает Жернаков.

“Далее. Даже если в указе о ее увольнении были неточности или нарушения процедуры – то в административном судопроизводстве есть принцип пропорциональности, который суды должны учитывать. Его суть следующая: нарушение права конкретного лица соотносится с интересом общества. То есть, даже если в указе о ее увольнения не там поставили запятую, нарушили какую-то процедуру – это не основание для ее восстановления в должности. Да, возможно было нарушение его права, условно, на справедливое увольнение с соблюдением процедур. Но это право и рядом не стоить с общественным интересом , который заключается в том, чтоб такие люди как Царевич на были на должностях судей”, – отмечает эксперт.