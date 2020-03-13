"Климов Юра — молодой врач из РФ, работает в больнице Шэньчжэня, переведён на изучение вируса пневмонии в Ухань. Позвонил своим близким и дал разъяснение", - так начинается сообщение, которое массово рассылают и которое, по всей видимости, вызывает доверие у тех, кто его читает.

#Буквы разобрались, можно ли верить этому сообщению. Спойлер – нельзя.

Шеф-редактор #Букв получил это сообщение раз 20 за последнюю неделю в Viber и WhatsApp.

Люди активно пересылают это сообщение о якобы симптомах и методах лечения коронавируса COVID-19, якобы от российского врача Юры Климова, который якобы работал в больнице Шэньчжэня, а потом его перевели в Ухань.

Проверить как-либо информацию о том, что Климов действительно врач, работающий в Ухане, как и существует ли этот Юра, не представляется возможным.

Далее вместе с Ильей Бурлаченко, ассистентом кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, разберем по пунктам каждое утверждение “российского врача”.

“Юра Климов – врач из РФ” утверждает: “Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Коронавирусная пневмония – это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить, какая у вас инфекция”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Простуда – это собирательный термин, который объединяет в себе разные вирусные заболевания верхних дыхательных путей. Вирусы тропные к определённому типу эпителия слизистой оболочки. То есть они будут преимущественно поражать определённые участки дыхательных путей. Вирусу не объяснишь, что тут закончилась носоглотка, а тут началась ротоглотка. Если тип эпителия похож, то он весь будет поражаться – то есть слизистая носа тоже.

Таким образом, наличие насморка не исключает заболевание COVID-19.

Кашель. “Российский врач” утверждает, что кашель только сухой и точка. Сухой кашель – это меньше 2-х чайных ложек мокроты за сутки, влажный – это больше 2-х чайных ложек мокроты за сутки. Выходит, если человек за сутки “накашлял” 2,5 чайные ложки, а не полторы – то это уже исключает COVID-19? Нет, конечно.

Просто для этого коронавируса более характерен сухой кашель, не более того.

“Юра Климов – врач из РФ” утверждает: “Вирус Уханя не является термостойким и погибает при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Чаще и дольше будьте под солнцем. Горячая вода не лекарство, но она полезна для здоровья и эффективна при всех вирусах”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Термостойкость. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вирус погибает при 56 градусах за 15 минут. Никак не 26-27. Пить воду конечно надо обязательно всем здоровым людям в принципе, а уж больным тем более, чтобы восполнять потерянную жидкость. 2-3 литра в день.

Утверждает “Юра Климов – врач из РФ”: “Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед. маска в принципе может его отфильтровать”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Использование масок. Простые хирургические маски не могут защитить от коронавируса. Такие маски нужны больным людям, чтобы во время выдоха или кашля частички слюны и мокроты не разлетались вокруг. Реально препятствовать вдыханию частичек жидкости (в которых есть вирус, сами по себе вирусные частички не летают в воздухе) помогает респиратор стандарта N95, да и то американский Центр по контролю и профилактике заболеваний в США считает, что их не должно носить население, а респираторы нужны для медработников.

Утверждает “Юра Климов – врач из РФ”: “Если заражённый чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, замедлите шаг и зараза просто упадёт на землю, летать она не может”.

Комментирует Илья Бурлаченко: О расстоянии в три метра. В этом утверждении нет логики. Заразиться можно, если больной человек просто дышит возле вас на растоянии около 6 шагов. А вот, если он чихнул или покашлял, то капли слизи и слюны (которые в виде аэрозоля находятся в воздухе) разлетаются на весьма разное расстояние в зависимости от того открытое ли это помещение или закрытое. А если закрытое, то важно понимать, есть ли там циркуляция воздуха и т. д.

В аэрозоле (который образуется когда кто-то чихает или кашляет) вирус может находится до 3 часов, на бытовых поверхностях 2-3 дня.

Утверждает “Юра Климов – врач из РФ”: “Если вирус попал на поверхность металла, он проживёт не менее 12 часов. Поэтому, если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Зимнюю одежду достаточно просушить на солнце, чтобы убить вирус”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Стиральный порошок. Вирус убивается дезинфектантами, а не стиральным порошком. На одежде вирус может сохраняться 12-24 часа, а на кожаной одежде – более 24 часов.

Комментирует “Юра Климов – врач из РФ”: “После проникновения в горло может появиться сухость горла, которая встречается при ангине. Продлится 3-4 дня. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, попадать в трахею, а затем в лёгкие и вызовет воспаление лёгких. Этот процесс займёт от 5 до 6 дней. При короновирусной пневмонии появляется высокая температура и затруднённое дыхание. Заложенность носа не похожа на типичную заложенность, появляется ощущение, что вы тонете в воде. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу”.

Опровергает Илья Бурлаченко: Вирус сливается с носовой жидкостью. Вирусы – это вообще отдельное царство. Они НЕ живут вне клетки. И только попадая в клетку, оживают, используя собственный белоксинтезирующий аппарат для репродукции вирусных частичек.

Комментирует “Юра Климов – врач из РФ”: “Самый распространённый способ заразиться – это дотрагиваться до людей, поэтому нужно часто мыть руки. Вирус может жить только на ваших руках, в течение 5-10 минут. Но за эти 5-10 минут может произойти что угодно (вы можете потереть руками глаза или прикоснуться к носу)”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Живучесть вируса. На пластике и железе он может продержаться до 2-3 дней, в аэрозоли около 3 часов. На руках, а именно в виде капельки слизи или слюны, он может сохраняться дольше, чем 5-10 минут. И именно поэтому врачи советуют не касаться руками глаз, носа, рта. Врачи советуют мыть руки не менее 20 секунд, тщательно вымывая область между пальцами, а если нет возможности это сделать – использовать растворы с 60 % этанола.

Утверждает “Юра Климов – врач из РФ”: “В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло “Бетадином”, чтобы устранить или минимизировать действие микробов, пока те ещё находятся в горле (перед тем, как попасть в лёгкие)”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Полоскание рта “Бетадином”. “Бетадин” – это йодный раствор. Его используют для обработки, например, ран или операционного поля для профилактики бактериальных осложнений. К профилактике вирусных инфекций растворы йода не имеют никакого отношения.

Утверждает “Юра Климов – врач из РФ”: “По последним данным, инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы COVID-19 станут очевидными”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Инкубационный период от 7 дней до двух недель максимум. Во время инкубационного периода пациент не выделяет вирус, но и не исключается, что пациент может выделять вирусные частички, не имея симптомов, но уже будучи больным (это уже не инкубационный период).

Так что никаких 28 дней, а пока что 14. Потому обсервация во всем мире по всем рекомендациям составляет 14 дней, а не больше.

Утверждает “Юра Климов – врач из РФ”: “К тому времени, когда у человека поднимается температура и появляется кашель, и он попадает в больницу, – в лёгких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно!”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Повышение температуры. У человека поднимается температура, что является защитной реакцией организма, как только вирус начинает активно размножаться в клетках слизистой. Тогда иммунные клетки организма реагируют на это выбросом специальных веществ, которые и обуславливают повышение температуры. Кашлять человек начинает тогда, когда повреждаются клетки слизистой.

Фиброз. Фиброзирование – это образование соединительного тканного рубца по сути. А вирусная пневмония – это поражение эпителиальных клеток альвеол (структура в форме пузырька, открывающегося в просвет респираторных бронхиол, составляющих респираторные отделы в лёгком). Фиброз – это вообще процесс, который следует за воспалением, при активной инфекции его нет.

Утверждает “Юра Климов – врач из РФ”: “Тайваньские эксперты советуют простую самопроверку, которую мы можем проводить каждое утро: Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание более, чем на 10 секунд. Если вы успешно завершите его, не кашляя, не испытывая дискомфорта, заложенности, стеснения и т.п., то это доказывает, что в лёгких нет фиброза, и это указывает на отсутствие инфекции”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Здесь попросту нечего комментировать – безграмотное утверждение, которое противоречит простейшим знаниям физиологии и микробиологии.

Если человек смог задержать дыхание, значит работают дыхательные мышцы. Это вообще не относится к состоянию паренхимы легких.

Утверждает “Юра Климов – врач из РФ”: “Каждый должен следить за тем, чтобы ваш рот и горло были влажными, а не сухими. Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут. Даже если вирус попадёт в ваш рот, питьевая вода или другие жидкости вымывают их через пищевод в желудок, а там кислоты в желудке убьют весь вирус. Если вы не пьёте достаточно воды регулярно, вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути и попасть в лёгкие. Это очень опасно”.

Комментирует Илья Бурлаченко: Смывать вирус водой. Вирус попал на слизистую носа, там он присоединился к оболочке клетки, впрыснул из своей оболочки вирусную РНК внутрь клетки и все – процесс заражения пошёл. Вода тут не при чем. По логике советов “российского врача”, из носа его тоже нужно вымывать, не только из рта.

Стоит отметить, что вирусная РНК из носоглотки определяется у выздоровевшего человека на протяжении ещё более чем 4-х недель и есть подозрение, что такие пациенты могут служить источникам вируса.

Но это пока предположение. И пока что медики всего мира ориентируются на 14 дней обсервации. Если это будет пересмотрено, то тогда ВОЗ сообщит об этом и внесёт соответствующие коррективы в свои рекомендации.