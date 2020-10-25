Экзит-полы обещают победу в первом туре лишь Геннадию Кернесу, а вот Виталий Кличко, Борис Филатов, Геннадий Труханов и Андрей Садовой будут бороться за свое кресло через две недели. Как происходит подсчет в Украине на местных выборах, следят Буквы.

25 октября в Украине состоялись местные выборы. На них выбирали 369 городских голов, 5366 депутатов райсоветов, 11124 депутатов городских советов, 1780 депутатов областных и Киевского городского совета. Параллельно также проводился опрос от президента Украины по 5 вопросам. Но по подсчетам ОПОРЫ распиаренное мероприятие сомнительной законности смогли провести лишь на 50 участках.

Голосование прошло с нарушениями – от необеспечения условий для людей с ограниченными возможностями и пьяных членов УИК до нарушение тайны голосования через номера на бюллетенях, как в Броварах Киевской области.

22:00 – украинцы показали низкую явку на выборах.

21:00 – Как показал опрос группы “Рейтинг” эти выборы были не интересны избирателям.

20:30 – Кандидат от “Слуги народа” Ирина Верещук никого не винит в том, что у нее меньше 10% поддержки, но надеется выйти во второй тур.

Президент не пришел поздравить свою партию. А сам “Парковый” был скучный и грустный.

20:00 – социологическая группа Рейтинг, а также студия Савика Шустера обнародовали свои экзит-полы.

Судя по всему, Киев несмотря на солидное преимущество мэра Кличко ждет второй тур.

По данным опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера” первая 5-ка выглядит так:

1. Виталий Кличко, “УДАР Виталия Кличко” – 45.93%

2. Александр Попов, “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 9.62%

3. Ирина Верещук, “Слуга народа” – 8.53%

4. Алексей Кучеренко, ВО “Батькивщина” – 7.82%

5. Сергей Притула, “Голос” – 7.27%

Экзит-пола “Рейтинга” также свидетельствует о том, что ни один кандидат не получил более 50% голосов избирателей. Первая 5 кандидатов выглядит так:

Виталий Кличко, “УДАР Виталия Кличко” – 47,8%

Александр Попов, “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 8,6%

Сергей Притула, “Голос” – 8,3%

Ирина Верещук, “Слуга народа” – 8.0%

Алексей Кучеренко, ВО “Батькивщина” – 6,3%.

На выборах депутатов горсовета лидируют УДАР и Европейская солидарность.

Экзит-пол “Студии Савика Шустера” свидетельствует, что в Харькове уже в первом туре победу одержит действующий городской голова Геннадий Кернес.

Геннадий Кернес, “БЛОК Кернеса – УСПЕШНЫЙ ХАРЬКОВ” 57.90

Александр Фельдман, “Оппозиционный ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ” 12.12

Алексей Кучер, «Слуги народа» 11.98

Олег Абрамичев, “ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ” 6.23

Игорь Черняк, “БЛОК Светличная ВМЕСТЕ!” 4.51

Партия Кернеса также абсолютный лидер на выборах в горсовет.

В Днепре нынешний мэр Борис Филатов лидирует и выходит во второй тур на местных выборах. Его результат – 44,47%. Его ближайшие конкуренты Загид Краснов и Александр Вилкул имеют результаты в районе 11-12%.

Результаты выборов в Днепровскую горсовет пока выглядят так (проходят партии, набравшие более 5%):

“Пропозиция” – 28.33%

“Оппозиционная платформа – За жизнь” – 17.15%

“Слуга народа” – 15.21%

“Гражданская сила” – 10.44%

“Европейская солидарность” – 7.5%

Блок Вилкула “Украинская перспектива” – 5.24%

Во Львове судьбу выборов также решит второй тур. Здесь Олег Синютка отстает от действующего мэра Андрея Садовго на 14%.

Согласно результатам экзит-пола на выборах в Одессе во второй тур выйдут действующий городской голова Геннадий Труханов и нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик.

Больше экзитполов смотрите здесь.