Еще недавно самый богатый человек в мире, Бернар Арно назван уже самым обедневшим. Буквы рассказывают, как мировой кризис влияет на сильных игроков мировой фешн-индустрии.

71-летний миллиардер Бернар Арно, владелец империи предметов роскоши LVMH (от Dior до Tiffany), пережил уже не один кризис и на них, собственно, сколотил свое богатство. В то время пока его конкуренты в периоды экономического спада сдавались и слабли или замирали в страхе, занимая выжидательную позицию, он инвестировал в модные бренды и приумножал свой капитал.

Но с кризисом 2020 года все иначе. Согласно отчету агентства Bloomberg Billionaires Index, ввиду уменьшения акций LVMH на 19 % в этом году состояние миллиардера сократилось почти на 27 миллиардов долларов по состоянию на 9 мая 2020 года (рейтинг агентства Bloomberg обновляется каждый день). Это максимальная сумма, которую в условиях кризиса COVID-19 потерял один человек, что делает Арно самым обедневшим человеком на планете: его роскошные магазины закрыты, а фабрики стоят.

Говорят, Бернар Арно не сдается: он все еще остается в топ-5 мировых миллиардеров, опустившись на четвертую строчку, продолжает ходить в свой офис и вот-вот готовится открыть бутики и производство с ослаблением карантина. “Он старается удержать свою долю, как только рынок вернется к росту”, – говорит Марио Ортелли, основатель и партнер роскошного консалтинга Ortelli & Co. в Лондоне.

Так, LVMH по-прежнему придерживается своего плана по открытию универмага Samaritaine в Париже как центра беспошлинной торговли и роскошного отеля, пишет Republic World.

Также империя Арно планирует построить роскошный отель Cheval Blanc в Лос-Анджелесе на Родео Драйв. Согласно сообщениям, LVMH близок к тому, чтобы достичь своего наивысшего за всю историю падения, к тому же ожидается, что миллиардер может провести сильные сокращения.

Производитель пятой части мирового шампанского теперь продает его намного дешевле с отменой вечеринок, концертов и закрытием ночных клубов и ресторанов. А парфюмерия J’adore Dior – уже не приоритет по сравнению с защитными масками и санитайзерами.

Главное спасение Арно сейчас – его флагманский бренд Louis Vuitton, рентабельность которого аналитики оценивают в 45 % и на который богатые люди охотно тратят деньги. Но в целом, говорят эксперты, судьба отрасли и Арно вместе с ней во многом будут зависеть от китайского рынка, на который приходится более трети продаж предметов роскоши и две трети роста сектора в последние годы.

Так, после снятия жестких карантинных мер в Китае в розничной торговле наметилось оживление. Изголодавшиеся по покупкам китайцы буквально сметали товары с полок в магазинах крупных брендов. Все похоже на то, что они вернулись к прежней модели потребления, поскольку жесткий карантин для них длился всего четыре недели, в том время как в Европе и Америке он затянулся на 2 месяца.

Не выдержал экономических потрясений в связи с пандемией всемирно известный американский бренд J. Crew, пишет The New York Times.

J. Crew Group Inc. готовит заявление о потенциальном банкротстве по главе 11. Это позволит передать контроль компании кредиторам, но продолжать работать онлайн, пока компания разрабатывает план восстановления. Банкротство по главе 11 даст возможность бренду остаться в бизнесе, сократить свои кредиты и закрыть слабые магазины, чтобы минимизировать расходы.

Еще в начале марта при не закрытых на карантин магазинах продажи одежды и аксессуаров J. Crew в США упали вдвое. Коронавирус усугубил положение компании. Также на продажи повлияли модные промахи бренда и жалобы на некачественную одежду.

Банкротом может стать известный американский универмаг Neiman Marcus, основанный в 1907 году. Компания объявила о банкротстве по главе 11, став самой крупной розничной жертвой пандемии коронавируса.

Еще до начала кризиса компания работала в минус, пытаясь выплачивать проценты по кредитам и получать прибыль. Задолженность Neiman Marcus оценивалась в 4 миллиарда долларов.

Чтобы реструктуризировать долг, компания получила кредит в размере 675 миллионов долларов от своих кредиторов. Это поможет поддерживать текущую операционную деятельность ритейлера предметов роскоши и реорганизовать его деятельность.

“До COVID-19 Neiman Marcus Group добивалась существенного прогресса в нашем пути к долгосрочному прибыльному и устойчивому росту, – заявил ее исполнительный директор Джеффрой ван Реймдонк в объявлении о банкротстве. – Однако, как и большинство компаний сегодня, мы сталкиваемся с беспрецедентным нарушением, вызванным пандемией Covid-19, которая оказала неуклонное давление на наш бизнес”.

На время пандемии компании пришлось закрыть все свои 43 магазина, два магазина дочерней компании Bergdorf Goodman и более 20 аутлетов Last Call, тем самым практически прекратив продажи. Большая часть из 14 тысяч сотрудников компании отправилась в отпуск за свой счет.

Сообщается, что ритейлер все же планирует прекратить банкротство осенью и не намерен проводить ликвидационные продажи или массовые закрытия магазинов.

Напомним, что в конце 2019 года обанкротился другой крупнейший универмаг в США – Barneys New York. Старый формат продаж не выдерживает сегодня конкуренции с онлайн-коммерцией.

Не может справиться с последствиями пандемии и американский бренд одежды, нижнего белья и аксессуаров в стиле casual Gap, который приостановил свои ежемесячные арендные платежи в размере 115 миллионов долларов.

Ритейлер сообщил, что у него может не хватить денег для проведения операций в течение следующих 12 месяцев. Как и многие другие, компания временно закрыла свои магазины и отправила в неоплачиваемый отпуск больше половины из своих 130 тыс сотрудников. Сейчас Gap ведет переговоры с арендодателями об отсрочке платежей, изменении договоров аренды, а также рассматривает возможность навсегда расторгнуть договора аренды и окончательно закрыть некоторые из магазинов.

Любимчик парижской и мировой модной публики дизайнер Симон Порт Жакмюс во время онлайн-дискуссии Vogue Global Conversations, которая была посвящена идее переосмысления (как дизайнеры следующего поколения могут оставаться актуальным в кризис?), заявил, что хочет пересмотреть то, чем он занимается в жизни.

“Пандемия, карантин и кризис в целом случились так внезапно и настолько изменили наш привычный уклад, что, так или иначе, каждый из нас, дизайнеров, задумался над тем, что он действительно хочет делать в своей жизни, – сказал Жакмюс. – <...> Все проходят через периоды сомнений, и не важно кто ты — плиточник или дизайнер. <...> Я не привык мыслить цифрами и ориентироваться на прибыль. За 10 с лишним лет работы в индустрии я успел понять, что это не самое важное в жизни. И еще я успел понять, что необязательно быть только дизайнером или только художником: мир полон возможностей, и сейчас самое время их использовать. Я хочу воспользоваться возможностью – и почувствовать себя по-настоящему свободным”.

В фешн-медиа заговорили о том, что дизайнер планирует закрыть свой бренд, но инсайдеры успокаивают: слова Жакмюса не стоит воспринимать буквально.

Бесконечная погоня за прибылью, быстрая мода и слишком плотный календарь показов заставили дизайнера замедлиться, начать работать в комфортном ему темпе и в целом пересмотреть будущее бренда. О закрытии речь пока не идет. Дизайнер подтвердил это лично в инстаграм под публикациями российских медиа, которые разнесли эту новость по всему русскоязычному пространству Google и соцсетях.

“Not true”, – отметил дизайнер.