Что происходит в строительной сфере в последний год? Почему стройку не проверяют и чем это может обернуться? И кто теперь на схемах?

Алексей Кудрявцев – бывший глава Государственной Аритектурно-строительной инспекции, той самой, что выдает разрешения на строительство. В 2018 его увольнения связывали с потерей определенными группами контроля за откатами, хотя формальным поводом стал якобы фальшивый диплом молдавского вуза. В 2019 он должен был стать заместителем министра регионального развития, но вместо этого начался скандал вокруг назначения руководителя ГАСК, который в итоге закончился тем, что тогдашнему премьеру Алексею Гончарук строители заявили, что на схемы вернулись люди Януковича. Есть даже мнение, что борьба вокруг ГАСИ стала одной из причин отставки Гончарука.

В результате после отставки Гончарука через несколько месяцев Денис Шмыгаль заявил о ликвидации ГАСИ, но лучше не стало. И вот Кудрявцев снова должен снова начать работу, и тут к нему пришло ГБР. Почему и с чем он это связывает чиновник, Кудрявцев рассказал Буквам.

Давайте начнем непосредственно со вчерашнего дня, когда к вам пришо ГБР. Расскажите, зачем они пришли и чем, собственно, это закончилось?

В четверг в 9 утра под дом приехали две иномарки – мерседес и ренджровер – где были представители ГБР и прокуратуры Киева. Они позвонили в дверь, искали меня и, как они потом объяснили адвокатам, – хотели со мной пообщаться. Меня в тот момент не было дома, супруга набрала меня по телефону. Я понял, что это очередной виток событий, которые не один раз происходили – я набрал адвокатов, они выехали ко мне домой.

После этого адвокаты мне сообщили, что мне хотят вручить подозрение в рамках незаконно открытого уголовного дела.

Почему незаконного?

Потому что они открывались и закрывались в 2017 и 2019 два раза, по которым уже вышли все сроки. И вот опять они открыли дело о якобы подделке диплома. Давайте я процитирую сообщение от моего адвоката (достает телефон, читает): «Політичний мотив цієї справи підтверджується очевидно незаконними діями прокуратури та слідчих ДБР: – Справа по так званій підробці диплому неодноразово закривалась слідчими прокуратури, поліції та ДБР, але за скаргами кишенькових громадських організацій – слідство поновлювалось; – Законність закриття справи слідчим Національної поліції по нібито використанню підробленого диплому підтверджена ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва та Київського апеляційного суду; – Прокурор Київської міської прокуратури, маючи за законом повноваження лише протягом 20 днів від дати отримання постанови про закриття справи на її скасування, у листопаді 2020 року скасовує постанову слідчого прокуратури про закриття справи за відсутністю події злочину від 28.04.2017 року (!!!); – По всіх статтях обвинувачення минули строки давності: за ч. 4 ст. 358 ККУ – строк давності закінчився у 2018 році, а за ч.1 ст. 366 ККУ – у травні 2020 року. Це означає, що після закінчення строків давності прокурори та слідчі уже не мають повноважень проводити слідство та оголошувати особі підозру. Єдиними правомірним рішенням у такому випадку є закриття кримінальної справи; – Справа по суті є безперспективною. Жоден суд України не зможе притягнути Кудрявцева до кримінальної відповідальності».

Это тот самый диплом, из-за котрого вас 2 года назад сняли с должности главы ГАСК?

Да, абсолютно точно. Это тот диплом, по котрому было сфабриковано дело при Кабмине и Владимир Борисович (Гройсман) вместе с главой Нацагентства госслужбы Константином Ващенко меня уволили. При чем уволили, даже не выяснив обстоятельств и не спросив моих объяснений. Хотя при назначении на должность я подавал диплом, полученный мной в Украине.

Насколько я помню обстоятельства этого скандала, то речь все же шла о том, что вы использовали молдовский диплом, когда подавали документы на предыдущую должность. Откуда он у вас взялся?

Хочу раз и навсегда закрыть тему с высшим образованием полученным в Молдове. Сразу после школы в перестроечные времена я пошел работать – время было такое, что было не до высшего образования. В 1992 мой хороший товарищ поступил в Кишиневе на заочную форму обучения в Кишиневского политехнического института имени Лазо. И я, что называется за компанию, поступил вместе с ним. Регулярно ездил туда, сдавал экзамены. В 97-ом получил диплом об окончании Технического университета Молдовы, как он стал тогда называться. После этого я получил высшее образование и в Украине – закончил в 2001 году НАУ по специальности «менеджмент». И в 2014-м, когда я поступал на госслужбу, я подавал именно украинский диплом. Копию молдавского диплома каким-то образом засунули в личное дело, которое находилось в Кабмине. А в личном деле в министерстве (а именно оно формирует материалы на подачу при назначении) этого диплома не было. Параллельно я отучился и получил диплом Одесской юридической академии. И на момент подачи документов на главу ГАСИ это мне давало право занимать должность.

То есть вы считаете, что это дело из-за диплома?

– Якобы проблемы с дипломом – полностью придуманная моими оппонентами история. И это то же дело, которое было закрыто в 2017 и 2019 годах. По ним есть решение суда, что их уже нельзя возобновлять, потому что в июне по ним как минимум прошли сроки давности. Но вы же прекрасно понимаете, что вопрос не в дипломе. А в том, что есть люди, которые боятся реформы ГАСИ и хотели бы продолжать ловить рыбку в мутной воде, которая есть сейчас.

Если прошли сроки давности и дело о дипломе, а не, скажем, о взятке, то как вы объясняете такой интерес к себе? Вы же не действующий чиновник.

Прошло 2 года как меня уволили, и за это время против меня не смогли ничего придумать кроме фейкового дело о дипломе. Но за тот срок, который я возглавлял ГАСИ не было ни одной конфликтной ситуации или скандала, где можно меня было подозревать во взятках и злоупотреблении служебным положением.

В 2016, когда впервые было заведено это дело, был ответ из Молдовы и дело закрыли. С чем я связываю сегодняшние визиты? С тем, что им стало известно, что меня приглашают вернуться на госслужбу, чтобы помочь навести порядок в отрасли.

Вот как? С чем?

У меня есть опыт и понимание, какой должна быть позиция государства в строительной отрасли. Есть опыт успешных реформ. Успешными их считаю не я, а международные организации. Например, наши реформы подняли страну в рейтинге doing business на 12 пунктов! То, что происходит в сфере строительства сейчас…. Та псевдореформа, которая была предложена в марте этого года – и это уже признают все – абсолютно бесперспективна и даже вредна.

Почему я так удивилась, потому что насколько я помню, что год назад на волне слухов о том, что вы могли стать замом министра ЖКХ Алены Бабак, начался грандиозный скандал вокруг ГАСИ. Потому что некоторые представители не хотели, чтобы это ведомство возглавил ваш бывший подчиненный, а хотели продвинуть своих людей. И Строкача сбили, а поставили Елену Костенко с помощниками. После чего феврале представители строительной отрасли прямо заявили тогдашнему премьеру Гончаруку, что в ГАСИ вернулись «схемщики» времен Януковича.

В 19-ом году было окно возможностей для завершение реформ в ГАСИ, можно было покончить со схемами в отрасли. Мне предложили стать заместителем Алены Валерьевны Бабак (министра Минрегионбуда) и мы хотели закончить начатое – завершить программу «Прозора ДАБІ» и внедрить электронный кабинет. Потому что после моего увольнения в 2018 году пришли люди, которые это все сломали и вернулись к старым схемам. Но, к сожалению, как показывают события с попыткой вручить мне подозрение, эти люди сохранили свое влияние по сей день.

Это все-таки правда, что причиной ее увольнения было то, что она хотела взять вас в замы?

Думаю, это одна из причин. Мое назначение обсуждалось и с премьером Гончаруком, и в Офисе президента. Я лично общался с Сергеем Трофимовым, мы обсуждали стратегии, но потом произошло то, что произошло. И Алена Валерьевна ушла с должности.

Перед отставкой она назвала стройки, из-за которых ее начали атаковать в прессе – к ним имели отношение Андрей Вавриш и депутат от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко.

Кого она имела в виду – корректнее уточнять у нее. Мое личное мнение, что Вавриш и Исаенко не имели отношения к ее увольнению.

А кто имел?

Те же самые люди, которые меня уволили в 2018-м, а также первый замглавы ОП Трофимов. Насколько мне известно, он активнее всех остальных продвигал «нужных» кандидатов.

То есть правдивы эти слухи, что после ликвидации ГАСИ все схемы в этой отрасли замкнулись на Трофимове?

Люди, которые создавали свои схемы в строительной отрасли, научились выживать при любой власти. Мой уход они восприняли как шанс полностью вернуть утраченное. Могу только отметить, что именно Трофимов настаивал на назначении определённых людей. И весь этот год эти люди занимались построением – хотя, наверное, это неподходящее слово, скорее восстановлением схем.

В чем состоит эта схема?

Она очень простая: есть руководитель, который дает команду – давать вам разрешение на стройку или нет. При мне процент отказов был 3%, после моего ухода – 70%. Зачем столько отказов? Чтобы к ним приходили решать вопрос. Я поломал эту схему в 2018-м, а теперь ее полностью возродили – и разрешение дают только тем, кто заплатил взятку. Сегодня получить разрешение на законных основаниях просто невозможно.

Я за голову берусь, когда вижу, на что сейчас выдают разрешения.

Справедливости ради, из позитива могу отметить, что с начала декабря был реализован закон Украины № 199 – IX авторства нардепа Алены Шуляк. При участии президента Зеленского Минцифры министра Федорова таки запустило электронный кабинет застройщика, который, по сути, заменит ЦНАП и не нужно будет давать деньги фирмам, которые будут носить эти документы по разным зданиям. И чтобы было видно, какие документы есть в наличии. И теперь все смогут видеть, что если у тебя что-то не в порядке, то значит, ты за три недели не можешь все исправить и получить разрешение.

Но, насколько я помню, весь вопрос как раз в этом. Потому что эксперты, которые годами отслеживают схемы на этом рынке, уверяли, что взятки брали все же не с тех, кто все честно делает, а с тех, кто все проваливал по срокам, но хотел получить документы.

Проблемы, к сожалению, создаются и для добропорядочных застройщиков. Ведь чиновник, который рассматривает документы, как был, так и есть. Просто сейчас перед ним не бумаги, а электронные документы. Все остальное осталось как есть – взятки и схема 5 долларов за квадратный метр никуда не делась.

Вы считаете, что после увольнения Трофимова что-то изменилось в этих схемах ГАСИ?

Нет, ничего не изменилось.

И те люди, которые пришли год назад в ГАСИ, они там остаются?

Да.

Когда вас увольняли, то это называли вашим конфликтом с братьями Горовыми, которые якобы тогда получали откаты со схем. Сейчас они в этих схемах тоже?

В Киеве точно да, в целом по стране, насколько я знаю, нет. Другое дело, что они прикладывают титанические усилия, чтобы я не вернулся на эту должность.

А кто тогда сейчас влияет? Кучер, Сергиенко?

О Кучере ходит много слухов, но по моей информации, он этим не занимается. Он сейчас застройщик, у него не одна фирма. А Александр Сергиенко остается. Он был помощником депутата, помощником министра. Его сделали помощником Елены Костенко, которая руководила ГАСИ с прошлого декабря по февраль. Интересно, что когда она его уволила, то сразу уволили и ее.

Проводимая сейчас реформа ГАСИ осуществима?

Об этой реформе нужно забыть и больше к ней не возвращаться. Все, чего они добились, разъединив ГАСИ на три структуры, – это что пресловутые 5 долларов взятки за квадратный метр превратились в 15.

Провести такую реформу, не обеспечив соответствующую законодательную базу, невозможно.

Еще одна проблема, о которой не говорят – это проверки. Их сейчас не проводят. Строй, что хочешь…

Чем это чревато? Новыми Элита-центрами?

Нет, они все-таки строят в отличие от Элита-центра. Но вопрос: что и как? Может оказаться, что у земли не то целевое назначение, что разрешили строить 10 этажей, а построили 20, а коммуникации не выдерживают такую нагрузку, может оказаться, что некуда врезать канализационную систему. Вместо арматуры в 20 миллиметров закладывают 10-миллиметровую. Застройщик экономит на каждом доме миллионы, но последствия могут быть ужасными.

А дома растут как грибы, потом их как-то через суд пробуют легализовать, как дом Билозир на Подоле.

Сейчас вроде проверки вернули, но только для новосозданных органов. Но все равно год никого не проверяли – это будет чревато очень большими проблемами.

Сейчас у всех на слуху дело «Укрбуда» и показания Микитася на Гройсмана. Что вы думаете об этой истории?

Я не знаком с Микитасем лично, но не могу сказать, что у него были незаконные стройки. Да, были скандальные какие-то моменты, но документы он старался держать в порядке. С тонкостями дела я не знаком, а то, что Владимир Борисович имел отношение к стройкам, то это все знали. Я это лично ощутил на себе, когда меня увольняли.

Это вы сейчас так намекаете, что один его соратник так ему на парламентскую кампанию денег собрал?

Я не знаю, сколько они взяли взятками, но что имели к этому отношение – то это точно.

Вы сказали, что можете вернуться на госслужбу. О какой должности идет речь и с кем вы ведете переговоры?

Не хочу открывать все карты, но это люди во власти, которые видят, к чему привела нынешняя «реформа», и видели достижения нашей команды. Они имеют схожие со мной принципы работы и видение проблем. Основная цель – навести порядок в отрасли.