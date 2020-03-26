В распоряжении «Букв» оказался проект секвестра Государственного бюджета Украины на 2020 год с новыми финансовыми параметрами сметы. Освободившийся ресурс в 124 млрд гривен направляется в Стабилизационный фонд, который правительство будет распределять в ручном режиме

То, что государственный бюджет Украины потребует изменений в худшую сторону было понятно еще до того, как в Украину пришла пандемия коронавируса.

Падение промпроизводства, катастрофа на таможне, снижение налоговых поступлений привели к тому, что на третью декаду марта план по доходной части бюджета выполнен на 65,1%. Это рекордный уровень недопоступлений в 35% (свыше 34 млрд гривен). Пандемия лишь довершила и ускорила то, что начало правительство Гончарука и продолжает делать Кабмин Шмыгаля – убийство экономики.

На этой неделе Верховная Рада должна спешно проголосовать за изменения в госбюджет. По предварительным данным из фракций, за этот закон (в отличии о земельного и антиприватовского) голоса могут найтись. Но депутаты давали осторожные обещания поддержать законопроект до того, как увидели предложения Кабмина Шмыгаля. После ознакомления с ним мнения могут измениться.

Согласно проекту секвестра, измененные макропоказатели выглядят следующим образом:

Доходы бюджета -115,9 млрд грн Дефицит бюджета +202,1 млрд грн. Общая ресурсная часть +86,3 млрд грн Расходы и кредитование +86,3 млрд грн.

Правительство предложило увеличить дефицит бюджета более чем в три раза, определив его в объеме 298, 4 млрд грн, что составляет почти 7% ВВП.

Расходы (в том числе в формате поддержки отдельных отраслей) должны сократиться на 55,3 млрд гривен.

В список «падчериц» попали аграрии – им предлагается срезать всю заложенную поддержку на уровне 4 млрд гривен. В эту сумму входит программа льготного кредитования на покупку земли.

Под нож идут все децентрализационные статьи. Государственный фонд регионального развития лишается 7,5 млрд грн; Убираются субвенции местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин 2,1 млрд грн, плюс 2 млрд заложенные на «проведение мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий» и 1,6 млрд гривен субвенции на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования. Урезается 2,9 млрд гривен на программу “Спроможна школа для лучших результатов” и «Новая украинская школа».

Не будет денег на функционирование Фонда энергоэффективности – 1,6 млрд гривен.

Удерживается 1 млрд гривен на проектирование и строительство аэродрома аэропорта “Днепропетровск”

Также замораживается часть субсидий и программ помощи отдельным категориям населения (детальней см. в полном перечне в конце текста).

Также Кабмин удерживает 2,15 млрд заложенных на проведение местных выборов. Остаться страна без выборов может разве что при военном положении, так что видимо деньги потом будут выделят в авральном режиме.

В этом году не будет и переписи населения – заложенные на это 1,3 млрд гривен будут перераспределены.

За счет всей этой экономии будет наполнен т.н. «Стабілізаційний фонд» (бюджетная программа код 3511380) в 124,2 млрд грн., которые Кабмин сможет распределить бесконтрольно и в ручном режиме.

Оставшиеся деньги по мелочам пойдут в Пенсионный фонд (19,7 млрд), на обслуживание госдолга ( 3,3 млрд грн), 1,2 млрд грн – Государственной судебной администрации на содержание судейского корпуса и еще 0,7 млрд на содержание работников райадминистраций.

Полный перечень предлагаемых изменений в Госбюджет представлен ниже.

«Буквы» считают нужным уточнить, что представленные цифры – проект, а окончательный вариант будет понятен только в сессионном зале. По нашим данным, даже внутри представителей власти нет однозначного согласия на предложения КМУ.