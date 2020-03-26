То, что государственный бюджет Украины потребует изменений в худшую сторону было понятно еще до того, как в Украину пришла пандемия коронавируса.

Падение промпроизводства, катастрофа на таможне, снижение налоговых поступлений  привели к тому, что на третью декаду марта план по доходной части бюджета выполнен на 65,1%.  Это рекордный уровень недопоступлений в 35%  (свыше 34 млрд гривен). Пандемия лишь довершила и ускорила то, что начало правительство Гончарука и продолжает делать Кабмин Шмыгаля – убийство экономики.

На этой неделе Верховная Рада должна спешно проголосовать за изменения в госбюджет. По предварительным данным из фракций, за этот закон (в отличии о земельного и антиприватовского) голоса могут найтись. Но депутаты давали осторожные обещания поддержать законопроект  до того, как увидели предложения Кабмина Шмыгаля. После ознакомления с ним мнения могут измениться.

Согласно проекту секвестра, измененные макропоказатели выглядят следующим образом:

 

Доходы бюджета       -115,9 млрд грн
Дефицит бюджета    +202,1 млрд грн.
Общая ресурсная часть    +86,3 млрд грн
Расходы и кредитование           +86,3 млрд грн.

 

Правительство предложило увеличить дефицит бюджета более чем в три раза, определив его в объеме 298, 4 млрд  грн, что составляет почти  7% ВВП.

Расходы (в том числе в формате поддержки отдельных отраслей)  должны сократиться на 55,3 млрд гривен.

В список «падчериц» попали аграрии – им предлагается срезать  всю заложенную поддержку на уровне 4 млрд гривен. В эту сумму входит программа льготного кредитования на покупку земли.

Под нож идут все децентрализационные статьи.  Государственный фонд регионального развития лишается  7,5 млрд грн; Убираются субвенции местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин 2,1 млрд грн, плюс 2 млрд заложенные на «проведение  мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий» и 1,6 млрд гривен субвенции на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования. Урезается 2,9 млрд гривен на программу “Спроможна школа для лучших результатов” и «Новая украинская школа».

Не будет денег на функционирование Фонда энергоэффективности  – 1,6 млрд гривен.

Удерживается 1 млрд гривен на проектирование и строительство аэродрома аэропорта “Днепропетровск”

Также замораживается часть субсидий и программ помощи отдельным категориям населения (детальней см. в полном перечне  в конце текста).

Также Кабмин удерживает 2,15 млрд заложенных на проведение местных выборов. Остаться страна без выборов может разве что при военном положении, так что видимо деньги потом будут выделят в авральном режиме.

В этом году не будет и переписи населения – заложенные на это 1,3 млрд гривен  будут перераспределены.

За счет всей этой экономии будет наполнен т.н. «Стабілізаційний фонд» (бюджетная программа код 3511380) в  124,2 млрд грн., которые Кабмин сможет распределить бесконтрольно и в ручном режиме.

Оставшиеся деньги по мелочам пойдут в Пенсионный фонд (19,7 млрд), на обслуживание госдолга ( 3,3 млрд грн), 1,2 млрд грн – Государственной судебной администрации на содержание судейского корпуса и еще 0,7 млрд на содержание работников райадминистраций.

Полный перечень предлагаемых изменений в Госбюджет представлен ниже.

«Буквы» считают нужным уточнить, что  представленные цифры – проект, а окончательный вариант будет понятен только в сессионном зале. По нашим данным, даже внутри представителей власти нет однозначного согласия на предложения КМУ.