25 марта Камин продлил карантин на месяц, до 24 апреля, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Таким образом, власть отказалась от более радикальной меры – введения чрезвычайного положения – для чего нужно было собрать Верховную Раду. Впрочем, депутатов все же придется собрать в ближайшие дни ради не менее чрезвычайного закона, уже названного «антиколомойским».

16 марта президент Владимир Зеленский заявил о начале жестких мер по борьбе с коронавирусом.

18 марта в Украине был остановлен весь общественный транспорт. Украинцев, по сути, изолировали в своих городах с правом выходить только в супермаркеты, аптеки и кому повезет в «Эпицентр». Кабмин запретил массовые собрания больше 10 человек, хотя подобные меры присущи уже чрезвычайному положению. Так, власть пыталась остановить распостранение коронавируса в Украине, который на тот момент насчитывал 14 случаев, из которых два уже были летальными.

Пока испуганные украинцы скупали в супермаркетах гречку и туалетную бумагу и разбирали в аптеках марлю и парацетамол, на Банковой думали над тем, не ужесточить ли еще меры и не ввести ли чрезвычайное положение.

С одной стороны, это развязывало власти руки и позволяло практически силой запереть граждан дома, использовать частный транспорт для нужд перевозки, например врачей и сотрудников супермаркетов, которые, по сути, лишились возможности нормально добираться на работу.

Ведь после того, как в Киеве остановили метро, некоторым сотрудникам, в том числе МВД, пришлось менять поездку на одной ветке метро на многочасовой квест с 4 автобусами и трамваем, чтобы добраться до работы.

Также чрезвычайное положение позволило бы использовать помещения частных клиник – обеспеченных куда лучше, чем государственные – для размещения тяжелых больных.

В МВД уже даже прикинули, какие меры по запрету покупок платьев и ограничений пробежек введут, но дальше все замерло.

«Если через пару часов не начнут обзванивать депутатов, чтобы собрать внеочередное заседание, значит уже ничего и не будет», – сказал Буквам 19 марта один из высокопоставленных представителей Кабинета министров.

Обзванивать не стали. Причин было несколько.

«Насколько я понял из общения с руководством фракции «Слуги народа», на Банковой есть желание ввести чрезвычайное положение, но не хватает голосов депутатов», – рассказал Буквам на условиях анонимности один из депутатов.

«Для того, чтобы проголосовать, нужно чем-то же такое обосновать. А чем? Может, когда на следующей неделе привезут тесты и пойдет рост выявленных случаев», – ответил на это один из депутатов из фракции «Слуги народа».

К прошлому четвергу таких случаев было всего 41, среди которых народный депутат Сергей Шахов. В воскресенье, 22 марта, на всю страну было выявлено 63 случая, в том числе у трех депутатов.

Депутатов Шахов с женой были госпитализированы в Александровскую больницу. Накануне в больницу был отправлен заместитель главы харьковской области Александр Скоробагач. У его жены был также диагностирован коронавирус.

В Одессе случай заражения был подтвержден у местного прокурора, который до этого долгое время был за рубежом, а теперь был отправлен на лечение в Киев.

По Киеву ходили слухи о том, что также коронавирус у судьи хозсуда Киева Виктории Джарты и экс-подруги Андрея Богдана Анастасии Сличной, которые в последнее время отдыхали в Куршавеле.

Во вторник журналисты узнали, что в Александровскую также забрали с коронавирусом еще недавно кандидата в премьер-министры Валерия Хорошковского, который недавно вернулся чартером в Украину из Ниццы.

В среду журналист Юрий Бутусов выдал пост, что практически все вышеуказанные лица праздновали 8 марта на французком гурнолыжном курорте Куршавель, который уже 15 марта был закрыт из-за эпидемии коронавируса.

Отдыхал, там, кстати, и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который теперь, по слухам сидит дома с температурой, но постит в соцсети анекдот: «Мама в детстве, одевая колготы говорила: “Запомни сынок две полоски – жопа», и прикладывает к нему фото отрицательного теста на коронавирус.

Буквы не могут утверждать, что все вышеупомянутые отдыхали в Куршавеле в одной компании и летели одним чартерным бортом. Тем более, Хорошковский вернулся в страну намного позже.

Но дело в другом – на фоне продуцируемого некоторыми властьимущими страха, что коронавирус в Украину привезут заробитчане, по факту оказалось, что главными импортерами заразы выступили не простые люди, а любители дорогих курортов и закрытых тусовок.

При этом доставку обещанных 10 миллионов экспресс-тестов и 400 тысяч систем полимеразной цепной реакции власть и ее очень богатые сателлиты обеспечить не смогла. Самолет, который летал на выходные в Китай, не привез и четверти заявленного груза.

Президент встретился с олигархами и крупным бизнесом и отдал им руководство какими-то нововыдуманными оперативными штабами по борьбе с коронавирусом.

В частности, Александр Ярославский (DCH) возглавил штаб в Харьковской области, Андрей Ставницер (ТИС) – в Одесской, Юрий Косюк (МХП) – в Винницкой и Черкасской, Игорь Воронов – в Киевской, Геннадий Буткевич (АТБ) – в Житомирской, Виктор Пинчук (EastOne) – в Днепропетровской, Андрей Веревский (“Кернел”) – в Полтавской и Кировоградской.

Игорь Коломойский получил в управление Запорожскую область, Ринат Ахметов – Донецкую, Луганскую и Львовскую.

В результате глава штаба в Харьковской области Ярославский и мэр Харькова Кернес устроили сеанс прилюдного булинга главе ОГА Алексею Кучеру.

Фонд Ахметова радостно сообщил, что выделит на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен, а через пару дней издание «Наши гроши» написало, что ДТЭК «Схидэнерго» должно за газ 1,6 миллиарда гривен в госбюджет.

Супермаркеты АТБ, принадлежащие Геннадию Буткевичу, уже сообщили о повышение цен на «борщевой набор».

Президент несколько раз за неделю пообщался с силовиками и главами областей и решил, что не будет вводить чрезвычайное положение, как это предлагали главы МВД и МОЗ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который еще неделю назад ратовал за ЧП, стал на сторону президента. В конце концов, для него самое главное – протянуть последние минские соглашения.

В результате Кабмин вчера объявил о чрезвычайной ситуации по всей стане и продолжении карантина еще на месяц, до 24 апреля.

В Министерстве экономразвития, наверное, в этот момент выдохнули -потому что нормальный список стратегических предприятий там не успели составить, чем чуть не сорвали посевную по стране.

Но на самом деле, по словам источников #Букв, проблемы правительства только начинаются. Денису Шмыгалю уготована участь первому после Виктора Ющенко озвучить словосочетание «секвестр бюджета». Кабмину, по словам депутатов из «Слуги народа», предстоит урезать нужды минимум на 48 миллиардов гривен.

Первыми под нож пойдут статьи культуры и образования.

Но это не спасет – стране нужны деньги МВФ. Чтобы их получить, придется выполнить требования Фонда. На прошлой встрече с главами фракций Денис Шмыгаль уже заявил, что нужно принять закон о рынке земли. Там осталось поправок на 2 дня рассмотрения.

Но куда более важное и сложное требование второе – принять законопроект о невозвращении «ПриватБанка» бывшим владельцам. Еще в ноябре в МВФ Владимиру Зеленскому заявили, что он не получит денег, пока закон не будет принят.

Текст законопроекта во вторник уже подан в Верховную Раду Кабмином Шмыгаля. А депутаты «Слуги народа» готовятся к серьезным внутренним боям внутри монобольшинства. 25 марта депутаты входящие в орбиту Коломойского – Игорь Палица, Александр Дубинский, Ольга Смаглюк, Олег Дунда – подали альтернативные законопроекты.

Александр Дубинский заявил, что «поддержит версию законопроекта 3260 по ПриватБанку, которая будет выработана комитетом Рады, получит позитивный вывод ГНЭУ и будет соответствовать Конституции».

«В принципе, там действительно есть вопросы по конституционности. И может случиться так, что Коломойский потом обжалует закон через КС», – признается один из депутатов «Слуги народа».

Сейчас в монобольшинстве боятся, что у них не хватит голосов – около 25 депутатов уже заявили, что они болеют. «Среди ни есть действительно астматики и люди с проблемами с сердцем, которых лучше в нынешних условиях коронавируса не подвергать риску. Но в основном болеет группа Коломойского», – признался депутат СН.

Помочь должны фракции Голос и ЕС.

Вторая проблема – это как принять законопроект сразу в двух чтениях. «Судя по количеству альтернативных законопроектов за 1 день, если мы его отправим на второе чтение, то получим как с землей 5 тысяч правок», – говорит депутат.

Заседание, скорее всего, состоится в субботу. На него также вынесут ряд законопроектов, в частности по либерализации налогов для бизнеса.