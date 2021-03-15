Несколько месяцев назад 8-летняя модель из Киева Мила Маханец и 13-летний блогер Паша Пай объявили, что теперь они — "пара". Дети активно освещают свои "отношения", а их родители не только не обеспокоены, но и "режиссируют" все, что происходит. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился к правоохранителям.

#Буквы рассказывают об этой истории и реакции общества в деталях.

О героях. Милана Маханец

Сейчас Милане 8 лет и 5 месяцев. Она — модель. Ребенок учился на курсах моделинга в Киеве и последние два года активно участвует в различных показах, фотосессиях для детских брендов одежды и обуви, конкурсах красоты и тому подобное.

Все это на ее странице в Instagram (@milamaxanets) активно освещает ее мать — блогер по имени Дарья Маханец.

Первые фото в профиле ребенка датированы еще 2017 годом. На первых публикациях 4-летняя Милана играет с друзьями, проводит время с семьей дома.

Геолокация фотографий — сперва Ирпень (родной город Миланы), затем — преимущественно Киев и Москва. Содержание фотографий начало меняться в 2018 году, когда пятилетняя Милана стала участвовать в фотосессиях. С тех пор на фото она в основном путешествует с мамой или позирует в фотостудии.

В том же 2018 году мать завела для Миланы аккаунт в популярной среди детей соцсети для создания коротких видео Likee. Сейчас у девочки там 6 млн подписчиков и в 20 раз больше лайков.

Теперь мать устраивает для маленького блогера не только фотосессии для брендов, но и сходки фанатов. Такие уже состоялись в Киеве и Москве.

Также Милана участвует в блогерских шоу в России. К примеру, такое состоялось под Новый год в Санкт-Петербурге.

Некоторые фото ребенка, которые выставляет ее мать, довольно откровенны: Милана позирует или полуобнаженная, или в открытой одежде с недетским мейкапом.

О героях. Паша Пай

13-летний Паша тоже Likee-блогер. Свою страницу в Instagram ведет с 2019 года, вероятно, самостоятельно (по крайней мере, его родители не появляются в кадре и не просят обращаться к ним для сотрудничества). Геолокации его фотографий — преимущественно Буча и Киев, немало кадров сделаны во Львове.

На некоторых фото отмечено, что они сделаны в специализированной школе №185 им. Владимира Вернадского в районе Святошина в Киеве.

У него, как и у Миланы, немало подписчиков. В Likee за ним следят более 500 тысяч человек, в Instagram — 32 тысячи. Правда, это значительно меньше, чем у его подруги.

“Отношения”

В августе прошлого года на странице Паши появились первые фото с Миланой. С тех пор оба довольно часто появлялись в профилях друг друга. На видео и фото они танцевали, рассказывали о блогерстве и тому подобное. Правда, мама Миланы не выставляли совместных фото до января. 9 недель назад на страницах обоих появилась информация о том, что они больше не друзья, а “пара”. Новость об этом сразу всколыхнула волну беспокойства, поскольку разница в возрасте между детьми существенная. Вот какие ответы на вопросы относительно возраста дали на странице Паши: “Я думал, я для Милы маленький”, “Мы дружим 5 месяцев, интересы одинаковые, и у меня Мила единственная подруга (уже девушка)”, “В любви все возрасты хороши”.

День влюбленных дети провели вместе в съемной квартире, где с блогером Анатолием Билоусом, который старше их, снимали видео. Присутствовал ли при этом кто-то из их родителей — из содержания видео не выплывает.

В их аккаунтах в Likee можно найти и не по-детски откровенные кадры. Паша носит Милану на руках, целует, обнимает и тому подобное. Дети рассказывают и о том, что спят вместе, и о том, как привязали себя друг к другу цепями для челленджа.

А что родители?

За несколько недель заявление об “отношениях” между детьми получило широкую огласку. Многие начали задумываться над вопросом о том, как к этому относятся родители “влюбленных”.

Родители Паши никак не комментируют эти события. Мать 8-летнего блогера не реагирует на происходящее от своего имени. Только говорит, что любви все возрасты покорны. Однако ее позицию можно понять по тому, как она освещает “отношения” детей в соцсетях.

Только за последние сутки мать Миланы отреагировала на шквал беспокойство и критики минимум трижды. В сообщениях, написанных от имени дочери, она уверяет, что люди вокруг просто “не верят в любовь”.

“Люди думают, что мы вместе потому, что нас заставили, на нас зарабатывают, это хайп. Вас жаль, вы не верите в любовь. Вы, не зная нас, придумываете что-то о нас. Не понимая, что именно вы ломаете наши жизни, а не наши родители”, — говорится в сообщениях на странице девочки.

Реакция общества Пока родители, кажется, не только совсем не обеспокоены, но и используют “отношения” детей для привлечения внимания к их аккаунтам, эксперты бьют тревогу. Уполномоченный Президента Украины Николай Кулеба по правам ребенка уже обратился к правоохранителям.