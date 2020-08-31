Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным указа президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ – новость, значение которой тяжело переоценить. Это событие может иметь для нашей страны далекоидущие и крайне неприятные последствия.

Юристы уже успели прокомментировать, что подобное решение не влечет за собой автоматического увольнения Сытника. И даже в самом документе особо отмечено, что правовые последствия всех решений НАБУ под руководством нынешнего директора остаются законными.

Администрация президента конечно выпустит в поле своих экспертов и депутатов, которые будут рассказывать украинцам о самостоятельности и независимости Конституционного суда. И о том, что Рафик, то есть сам Зеленский, ни в чем не виноват. Однако нельзя не заметить, что в официальном пресс-релизе Банковой относительно решения КСУ Сытника называют уже не иначе, чем временным исполняющим обязанности директора. Что конечно говорит о сути происходящего гораздо больше, чем весь информационный шум, который будет поднят птенцами гнезда Ермакова.

Само решение суда стало возможным благодаря обращению в КС 50-ти депутатов, инициаторами которого выступили, какая неожиданность, близкий к Коломойскому нардеп от “Слуги народа” Дубинский и главный друг Путина в украинской политике Виктор Медведчук.

Как бы не был дорог сердцу отечественных антикоррупционеров сам Артем Сергеевич Сытник, стоит отметить, что наблюдаемые события – являются прологом к процессу несоизмеримо большему, нежели личность директора НАБУ. В этом процессе чудесным образом переплетаются интересы Коломойского, судебной мафии имени Портнова, Зеленского и Кремля. И это не столько война против персонально Сытника, сколько война против независимости антикоррупционного бюро как такового.

Для Игоря Коломойского и судейской клики– неформальным лидером которой на данный момент выступает глава Окружного административного суда Павел Волк, ликвидация независимого НАБУ является вопросом выживания. Так как именно НАБУ ведет профильные дела против Коломойского и судей ОАСК. В случае с олигархом – украинское следствие фактически является источником доказательной базы для ФБР США, которое ведет масштабное международное расследование против Коломойского и его группы.

Между НАБУ и ФБР даже подписан формальный меморандум о сотрудничестве по данному расследованию. Павел Волк, который является главным обвиняемым в деле о захвате государственной власти через ОАСК, заинтересован в сохранении себя и своего влияния на суды. Влияния, весь масштаб которого был продемонстрирован в ходе публикации материалов прослушки его кабинета – на которых глава ОАСК совместно с собственным заместителем обговаривали не только политические дела в интересах власти Зеленского, но и раскрывали механизмы контроля над всей судебной системой, с КСУ включительно.

Интерес Кремля, который в данном случае реализует Медведчук состоит в том, чтобы посредствам уничтожения независимости НАБУ спровоцировать резкую международную реакция, а возможно и изоляцию Украины. Ведь антикоррупционная реформа была одним из основных условий предоставления Украине безвизового режима и международной помощи, в том числе кредитов МВФ.

Что касается Зеленского – то президент Украины, нахватавшийся полномочий, используя меткое выражение Виктора Ющенко, как с..чка блох, и направо и налево раздающий политические указания силовым структурам, просто не может пережить ситуации при которой он что-то в нашей стране не контролирует. Договариваться – вообще не в стиле президента. Царь должен не должен ни с кем договариваться, царь должен давать только обязательные к исполнению указания. К тому же, ситуация при которой какой-то орган может свободно расследовать деятельность самого честного окружения президента без возможности поставить это расследования на стоп – для Зеленского не переносима.

Самое важное, что решение КСУ дает кругу интересантов – это возможность обойти нормы об обязательном аудите работы НАБУ и семилетнем сроке полномочий директора, после которого можно запускать новый конкурс. Документ КСУ – это начало двухходовки по уничтожению независимости антикоррупционной системы. И это не мои догадки. К этому выводу можно прийти путем ознакомления с так называемыми “темниками” Банковой – тезисами для комментирования, которые Офис президента готовит для своих депутатов. Эти материалы конечно же не публичны, но при некоторых усилиях – вполне доступны для неравнодушного аналитика.

В этих документах черным по белому написан дальнейший план Банковой в отношении Сытника и НАБУ. Вкратце – Верховная Рада должна будет внести поправки в закон о НАБУ, переподчинив его Кабмину. На основе нового порядка, должен быть объявлен новый конкурс. Каким он будет – и каким образом в этом новом порядке конкурса будет гарантироваться независимость НАБУ – вопрос открытый. Скорее всего никак, так как совместной степени контроля Коломойского, Зеленского и прочих заинтересованных лиц над залом ВР вполне может хватить для того, чтобы внести в новый закон нормы, который фактически переподчинять НАБУ либо политическим игрокам, либо ГПУ. Сытник принять участия в новом конкурсе из-за “правовой коллизии” не сможет.

Можно сколь угодно раз говорить о том, что назначение директора НАБУ президентом было выписано с юридическими помарками. Однако согласно разработанному с нашими западными партнерами порядку назначения директора, президент своей подписью просто визировал результаты независимого конкурса. Конечно же, Зеленский попытается неуклюже обмануть ЕС и США, рассказывая им байки о том, что после решения КСУ у него нет выхода. Смею уверить президента Украины в том, что не стоит путать привычную для западной культуры политических переговоров вежливость со слабостью или глупостью. Янукович уже играл в эти игры – и никого ими не впечатлил.

Конечно же, ликвидация независимой антикоррупционной вертикали, какие бы обоснованные претензии не выдвигались лично Сытнику, станет ключевой победой Кремля. Так как в перспективе подорвет остатки доверия наших партнеров к Украине и вполне возможно полностью остановит программу сотрудничества с МВФ. Чего и добивается парадоксальная коалиция Кремля и Коломойского.

Отдельной строкой хочется написать о пестром сообществе украинских антикоррупционных активистов. Многие из которых сыграли важнейшую роль в торпедировании президентства Порошенко и стали лицами предвыборной кампании тогда кандидата в президенты Зеленского. Им пора признать, что в своей ненависти к прошлой власти они невольно оказались в положении пелевинских клоунов, выступивших на подтанцовке у п…сов – если что, это цитата, а не мое оценочное суждение! Немногочисленные носители голоса разума пытались убедить их в том, что процесс реформ в Украине гарантирует никак не “приличность” или “новость” отдельных якобы прогрессивных политиков. Особенно политиков-актеров, сконструированных в олигархических телелабораториях и впрыснутых в мозги украинцев через подконтрольные олигархам телеканалы. А только безальтернативность нашего внешнеполитического курса.

Только приверженность политика европейскому и евроатлантическому курсу, который ставится во главу его программы – делает невозможным откат реформ и гарантирует дальнейшую их реализацию. Так как обратный процесс ставит под сомнение всю легитимность политика и те лозунги, с которыми он пришел во власть. Только европейский вектор развития гарантирует связь власти с гражданским обществом, без которого невозможно себе представить современную цивилизованную политику. И только стремление к Европе гарантирует такому сословию активистов влияние и безопасность, так как стремящаяся в ЕС власть всегда будет остро относится если не к своей внутренней, то уж точно к своей внешнеполитической репутации.

Не имею ответа на вопрос о том, почему наше гражданское общество посчитало, что куклы Карабаса-Бараса могут претендовать на самостоятельную игру и решило сбежать в этот цирк от своего условного папы Карло. Однако настало время исправлять собственные ошибки. Зеленский и его разворот от Европы и цивилизованного мира не должны оставаться незамеченными обществом. Активистам пора расчехлять свой спрятанный в 2019 году в чулан вентилятор, Пока не стало слишком поздно.