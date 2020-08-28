Про це сьогодні поінформували в пресслужбі КСУ.

Таке рішення ухвалено за конституційним поданням 51 народного депутата, яке було внесено до КСУ в травні 2020 року (серед нардепів-ініціаторів були Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Анна Скороход, Олександр Куницький, Ілля Кива та інші).

“Велика палата Конституційного суду України 28 серпня ухвалила рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента України “Про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України” від 16 квітня 2015 року. Цим рішенням КСУ визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), указ президента “Про призначення А. Ситника директором НАБУ”, – наголошується в повідомленні суду.

Нардепи в своєму клопотанні стверджували, що указ по Ситнику суперечить положенням Конституції, оскільки глава держави (на той момент п’ятий президент Петро Порошенко) призначив директора НАБУ, “незважаючи на те, що зазначена посада не віднесена Основним законом до посад, призначення на які здійснює президент України”.

І КСУ в своєму рішенні також дійшов подібного висновку.

“Президент України, призначивши указом директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки ця посада не віднесена Основним законом до посад, призначення на які здійснює президент… КСУ дійшов висновку, що призначення президентом України керівника органу, який за своїми повноваженнями функціонально відноситься до органу виконавчої влади, призведе до розбалансування системи стримувань і противаг, порушення функціонального поділу влади і фактичної зміни форми державного правління, передбаченої Конституцією України”, – йдеться в тексті рішення.

Також зазначається, що указ про призначення Ситника втрачає чинність з дня ухвалення КСУ цього рішення.

Дане рішення суду “не поширюється на правовідносини”, які виникли в результаті здійснення посадових обов’язків Ситником.

Рішення КСУ є обов’язковим, остаточним і таким, яке не може бути оскаржене.