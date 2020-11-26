Вчера премьер заявил, что правительство рассматривает возможность введении полного карантина на зимние праздники. Вместе с тем министр внутренних дел считает, что его ввести надо как можно быстрее. Почему чиновники не могут договориться и когда украинцев могут закрыть, пытались узнать Буквы.

Первые слухи о возможном полном локдауне появились на прошлой неделе благодаря мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву. Тогда он озвучил, о чем шла речь на совещании с премьером и сказал, что с середины декабря страну может ожидать полный локдаун.

Марцинкива в Кабмине поправили и сказали, что Денис Шмыгаль предупредил о такой возможности мэров, если они и дальше будут нарушать карантина выходного дня.

Еще одним условием введения тотального карантина било продолжение роста заболеваемости. Правда какое должно бить число заболевших неясно – МОЗ уже несколько раз менял свою показания. Если раньше они говорили о 12 000 как критических для больниц и коллапсе при 15 000, то теперь это 30 000.

Вчера на заседании правительства Денис Шмыгаль заявил, что пока об усилении карантинных мер речь не идет. Но не исключил, что правительство прибегнет к ним на рождественские праздники.

“Мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса”, – добавил премьер.

Впрочем, по словам Шмыгали, в начале декабря правительство не будет переходить к более радикальным шагам, чем карантин выходного дня.

Зато в четверг министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что локдаун нужно вводить “как можно быстрее”.

“Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее, продолжительностью 3 или 4 недели. И не нужно при этом прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками. Так как речь идет о больших рисках для здоровья людей “, – отметил Аваков.

По словам главы МВД, локдаун нужно вводить сразу же, как только Кабинет Министров подготовит программы компенсаций для бизнеса.

Добрый и злой полицейский

Как рассказывают собеседники #Букв во власти, слова чиновников отражают внутренний конфликт, который есть в Кабмине.

«Есть позиция экономического блока, который говорит, что мы сейчас не можем закрыться, потому что экономика ляжет. И позиция Авакова, который говорит, что карантин надо объявлять уже сейчас », – отметил чиновник в разговоре с #Буквами.

На вопрос, есть ли в Кабмине такой конфликт, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, что министр был на общественном мероприятии и журналисты задали вопрос, на который министр выcказал свою позицию.

«То, что должен быть полный локдаун, а не карантин выходного дня – это позиция министра. Какой объем карантинных мероприятий – это вопрос к МОЗ и пока министр Степанов таких позиций не озвучивал правительству», – добавил Геращенко.

Он также указал на сегодняшнюю статистику по коронавирус, которая пересекла 15 000, а также то, что среди полицейских за последние сутки выявлено 401 больного и 2 умерли. «Именно эти две цифры также повлияли на позицию министра», – добавил он.

Кроме министров, конечно, важна также позиция Банковой.

«В Офисе президента уже давно готовы стать на сторону врачей и объявить локдаун, но правительство кричит, что ляжет экономика. Также к закрытию надо выплатить людям компенсации », – говорит собеседник Букв в «Слуге народа».

Журналистам приходилось слышать, что экономический блок правительства только из видео президента узнал «благую весть», что они должны выплатить ФОПам по 8 000, а это примерно 10 млрд гривен. И это при том, что в СМИ уже появилась информация о прекращении финансирования всех незащищенных статей, а это пенсии, соцвыплаты, зарплаты чиновникам, покрытие госдолга.

«Ну как же из видео? У них уже законопроект (о компенсации) почти готов – не сегодня-завтра внесут. Так быстро они бы не сделали, если бы не знали», – возражает источник в «Слуге народа» незнание Минфина.

Весенний вариант или более гуманный?

Кроме того, что нет точной даты, когда будет введен локдаун, нет и четкого представления, кого и как он затронет.

Хотя бизнесмены уже не раз говорили, что готовы пойти на локдаун, и это для них выгоднее чем карантин выходного дня.

«Скажем честно: мы ничего не ожидаем от государства. Карантин в Украине не первый месяц. Но ни адекватного диалога, ни стратегии, ни хотя бы своевременной коммуникации решений – мы, как часть “индустрии гостеприимства”, не получили. Объявление карантина выходного дня за три дня до его начала – это пощечина всей сфере», – рассказал недавно Буквам основатель «Ветерано брауни» Роман Набожняк.

«Честно – мы готовимся к локдауну. Да, это больно, но может сработать. Это форс-мажор, когда каждый день у нас по +10 тыс. выявленных больных. И еще один локдаун мог бы быть адекватной реакцией на это. Плюс локдаун, в отличие от карантина уикенда, мог бы дать рестораторам возможность получить кредитные отсрочки, договориться о арендных каникулах и т.д. », – добавил он.

Впрочем если ввести локдаун сейчас, он больно ударит по магазинам, которые в декабре имеют наибольшую выручку благодаря тому, что люди скупаются перед праздниками.

И как говорят собеседники Букв, правительство дает им заработать.

Еще один больной вопрос – транспорт. Весной Украина имела здесь одну из худших позиций в мире. Тогда как даже в Италии и США с наихудшей ситуацией работал наземный общественный транспорт и метро, ​​в Украине эта сфера была жестко ограничена.

Сейчас, а словам собеседников Букв, транспорт не планируют так ограничивать. «Это все таки праздники и люди должны иметь возможность попасть к родным. Также ограничения не будут касаться самолетов, ведь ими пользуется очень малый процент», – отметил собеседник Букв.

«Мы точно будем настаивать на том, чтобы в Киеве работало на этот раз метро», – отмечает источник в киевской мэрии.

Он рассказал, что после упомянутого «селектора» больше разговоров премьера с мэрами не было и ожидать карантин, скорее всего, стоит после 25 декабря.

«Они дадут нам возможность скупить вино и свитера с оленями, и закроют на карантин. Так что очевидно, теперь пострадают те, кто заказал себе отдых в Карпатах», – отмечает собеседник #Букв.