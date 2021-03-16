Уже в 2021 году в Украине появятся первые пятиклассники, которые учатся по новым стандартам. Это учащиеся классов, в которых в 2017 году начали пилотировать Новую украинскую школу (НУШ). А в 2022 году эта система начнет действовать во всех пятых классах и реформа распространится на среднюю школу – гимназию. Старшие классы с 10 по 12 или лицеи, войдут в реформу 2027.

Напомним, школьная реформа началась с принятия нового закона об образовании в 2017-м при каденции министера образования и науки Лилии Гриневич. Новая система предусматривает, что за 12 лет обучения учащиеся должны не просто изучить школьные предметы, а развить определенные компетенции и навыки: владеть государственным языком, быть математически и финансово грамотными, уметь работать с информацией и общаться, осознавать свои гражданские права, а также постоянно учиться .

Результат который уже показала реформа НУШ

Реформа начальной школы уменьшает объемы домашней работы: у первоклассников «домашки» вообще нет, в 2-4 классах она должна занимать не более полутора часов. В первых двух классах оценок не ставят, вместо табелей – свидетельство достижений ученика, которое имеет четыре уровня оценки: «имеет значительные успехи», «демонстрирует заметный прогресс», «достигает результата с помощью учителя», «требует значительного внимания и помощи». Учителя не могут публично объявлять оценки – их могут знать только ученики и родители.

«Исследования показывают, что в школе формируется отношение к ошибке как к учебному элементу, а не к трагедии. Частью этого процесса является замена красной пасты в ручке учителя на зеленую. Есть целая система, когда учитель не указывает на ошибку, а спрашивает, как бы ребенок улучшил свою работу, просит присмотреться внимательнее, искать варианты решения. Это важно, чтобы у ребенка не формировалась вина. Для этого нужна также работа с родителями», – объясняет Буквам главный редактор сайта «Новая украинская школа» Виктория Топол.

Поскольку вся младшая школа же учится по новым стандартам, можно говорить о первых результатах.

В 2020 году Министерство образования и науки (МОН) провело мониторинг пилотных классов НУШ с непилотными общеобразовательными и специализированными классами в 150 школах. Он показал, что ученики пилотных классов показали на 10% выше результат в умении сотрудничать, принимать решения, решать проблемные задачи, обосновывать свою позицию, в инициативности и творчестве – так называемых сквозных умениях, или soft skills. В то же время, «жесткие навыки», такие как чтение с пониманием, критическое и системное мышление, были лучше у учащихся специализированных школ. Ученики специализированных школ и пилотных классов чаще высказывали предложения и идеи, задавали вопросы.

Кроме того, большинство родителей, чьи дети учатся в классах НУШ, поддерживает реформу (81%), в непилотных школах этот показатель составляет 51%.

Чего ждать от реформы средней школе

Концепция НУШ декларирует проблему перегрузки украинских школьников и предлагает ее решить. Поэтому внедряется 12-летнее обучение вместо 11-летнего и интегрированные курсы, то есть несколько близких предметов можно соединить в один, вроде химии и физики или литературы и истории.

То, как будут учиться ученики средней школы, определяет государственный стандарт, под который создается типичная образовательная программа, а затем разрабатываются модельные программы – как для общеобразовательных школ, так и для заведений с углубленным изучением английского языка, математики и тому подобное. Если школа с естественным уклоном, то для нее можно разработать интегрированный курс гуманитарных дисциплин, чтобы посвятить больше времени специализированным предметам, и наоборот. Школа сама выбирает удобный для себя формат.

Кроме того, надо напечатать новые учебники и переобучить учителей, чтобы они могли применять новые подходы. Государственный стандарт для 5-9 классов приняли с задержкой, типичную образовательную программу утвердили лишь 19 февраля. Уже в сентябре пилотные 5 классы должны войти в реформу, но до сих пор нет модельных программ, учебники не напечатаны, а учителя не обучены.

Кроме того, есть вопросы и к самой типичной образовательной программе.

«С типичной образовательной программе есть проблема – там увеличивается количество часов преподавания. В ней есть обязательная часть и вариативная. Обязательная – то, что школа должна заложить. Если написано 3 часа математики, то они должны быть – или как один предмет, или как часть интегрированного курса. Вариативная часть – то, что дается на выбор. Школа, в идеале вместе с родителями, решает, что хорошо бы преподавать, например, финансовую грамотность. Сейчас вариативного компонента становится меньше, обязательного – больше. Это вызвало беспокойство у родителей и учителей, потому что увеличивается нагрузка на учеников, становится более «обязательных» часов и домашних заданий», – объясняет Виктория Топол.

Она добавляет, что поскольку в типовой программе есть минимальная рекомендуемая и максимальное количество часов на изучение различных образовательных областей, освободить время можно, если использовать именно минимальный показатель.

«В частных разговорах МОН обещает презентовать удобный инструмент для такого распределения часов. Однако остаются вопросы, будет ли это очень распространено, ведь это требует от школ отойти от полностью предметного распределения в пользу интегрированных курсов, а также может уменьшить количество часов для определенного учителя. А от этого зависит зарплата. Но до конца будет понятно, как это сработает, только в 2022 году», – говорит Виктория.

Кроме того, концепция НУШ уже в средней школе предлагает индивидуальные образовательные траектории – когда ученики могут выбрать себе те предметы, к которым проявляют склонность, чтобы изучать их углубленно или, наоборот, подтянуть то, что не удается. Однако, как отмечает Виктория, поскольку вариативного компонента в программе мало, то такой дополнительный урок может случаться раз в две недели – это далеко от индивидуализированного обучения.

Причина – педагогоцентричность типовой программы. По словам Виктории Топол, рабочая группа, которая составляла эту программу, решила удовлетворить интересы учителей, потому что чем больше обязательных часов, тем больше оплата.

«Они побоялись срезать или перетасовать предметы, вышел раздутый учебный план, например, с этикой и курсами нравственной направленности. Или финансовая грамотность, которая нужна и которую можно было включить в математику, что-то придумать, чтобы было меньше обязательных уроков», – рассказала Виктория.

Что думают учителя о типичной образовательной программе для средних классов

Министр образования и науки Сергей Шкарлет тем временем рассказывает, что типичная образовательная программа для базовой школы «построена на компетентном подходе и содержит реформаторские принципы». А сайт МОН цитирует начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрия Кононенко, который говорит, что «педагоги высоко оценили типичную образовательную программу», а «нагрузка сохраняется на прежнем уровне» (хотя должна была уменьшиться).

Не все педагоги с этим согласны, например, замечание имеет Василий Дьякив, лауреат Global Teacher Prize Ukraine в 2020 году, который был едва ли не единственным учителем в рабочей группе по подготовке типовой образовательной программы для 5-9 классов.

По словам Василия, к проекту программы во время обсуждения в МОН поступило около тысячи предложений, но нигде на сайте министерства нельзя увидеть итоговую таблицу или аргументацию относительно их принятия или неприятия.

«Таким образом, формально МОН Украины придерживается позиции, но в то же время остается достаточно консервативным. Понятно, что, например, если вводить интегрированные (отраслевые и межотраслевые) курсы, то нужно подготовить специалистов, которые смогут их преподавать, организовать соответствующие курсы для их внедрения, объяснить их необходимость, наконец, разработать учебные программы и учебники. Но для этого МОН необходимо коммуницировать с Национальной академией педагогических наук, субъектами повышения квалификации, высшими педагогическими учебными заведениями и мотивировать их реализовывать задачи НУШ. И сегодня проще МОН Украины и в дальнейшем диктовать позиции, которые показывают его понимание образовательного процесса на уровне предыдущего тысячелетия», – комментирует Василий Дьякив Буквам.

Он отмечает, что в предыдущей (пока действующей) типичной образовательной программе для 5-9 классов вариативная часть составляла 3,5 – 4,5 ч.

«Это означало, что такое количество часов в каждом классе учреждение среднего образования мог распределять самостоятельно, учитывая различные факторы: ресурсы, интересы детей, региональные особенности и тому подобное. Учреждение среднего образования могло реализовать в этих пределах принцип автономии. И несмотря на одинаковое количество предельно допустимой нагрузки в старой и новой типовых образовательных программах, администрация, например, используя старую программу, могла распределить класс на 3 группы. И тогда на одном уроке проводилось занятие в двух-трех группах, что в свою очередь, уменьшало общее количество уроков в течение дня, то есть вместо 7 или 8 – 6 или 7», – объясняет он.

Теперь, говорит господин Дьякив, новая программа уменьшила вариативную часть в среднем на 75% – до 0,5-2 ч., а инвариантную (обязательную) увеличила на 2-3 часа.

«Это осложнило возможности использования вариативной части администрациями учреждений среднего образования и фактически закрепило 7-8 уроков в 8-9 классах. Сознательно или бессознательно министерство не слышит ни педагогов, ни родителей, ни детей о перегрузке количеством уроков, о сложных учебных программах. Здесь я могу только гомерически смеяться и риторически спросить: что должно случиться, какой педагогический армагеддон произойти, чтобы система государственного управления образованием изменила свои представления о качественном и эффективном ее функционировании? », – говорит Василий Дьякив.

В программе рекомендуются минимальные и максимальные нагрузки и разница между минимальным и рекомендованным, которую можно использовать для вариативной части. Однако, предостерегает Дьякив, чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно иметь систему, которая дает такую ​​возможность, потому что одной только автономии заведений для этого недостаточно.

«Директор заведения образования в 99% должен использовать предложенное в типовой программе количество часов (предметный подход), а не реализовывать «неизвестность» – интегрированные (отраслевые и межотраслевые) курсы, для которых нет ни количества часов, ни программ, ни специалистов для их преподавания, ни других нормативно-правовых актов. Какой выход? Стоит МОН Украины подготовить и предложить пройти директорам и администрации учебного заведения онлайн-курс «Как разработать образовательную программу для учебного заведения?», где практически продемонстрировать возможности, заложенные в новой типовой программе, и в чем преимущества и недостатки каждого варианта», – объясняет Дьякив.

Также, по его словам, в программе существует неравенство предметного и интегрированного подходов: если для предмета есть конкретное количество часов, то для интегрированного курса это количество самостоятельно определяет учебное заведение. Если нет количества часов для интегрированного курса, то сложно разработать учебную программу.

«Для меня как учителя истории в программе есть проблема количества часов для преподавания гражданской и исторической части. Ведь для учителей естественных, языковых, математических дисциплин количество часов увеличили, а для учителей истории, увеличив содержание отрасли, введя «гражданский компонент», оставили минимальное количество часов в каждом классе. Создается субъективное мнение, что лобби перечисленных дисциплин было гораздо сильнее, чем исторической и гражданской отрасли, несмотря на то, что в Украине много общественных организаций учителей истории и общественных дисциплин», – говорит учитель.

Действительно ли школьники перегружены программой

Писатель и переводчик Остап Украинец преподает украинский язык и литературу в частной школе. Он имеет возможность применять более гибкий подход к преподаванию, но все равно ограничен программой ВНО. По его словам, проблема и в том, что программа по этим предметам перегружена, и в том, что времени на преподавание мало.

«Так было, когда я учился в школе, и так есть сейчас. Раз за разом происходит ситуация, когда какие-то темы, которые остались на апрель-май, изучаются по остаточному принципу, потому что на них нет времени. Последние два раздела учебника никто никогда не изучает в школе, потому что не успевает. Перегрузка кроется в самой программе, от этого приходится отталкиваться и запихивать в каждый урок все больше информации, от этого страдает качество усвоения. Есть ядро, которое надо знать именно так, как того требует ВНО. Надо знать формально, текстуально, биографически, и все, что изучается кроме этого, естественно изучается таким же методом, потому что к этому все привыкли. Никто даже не делает вид, что программа по украинской литературе должна быть интересной», – рассказал Остап Украинец Буквам.

По его словам, частная школа может себе позволить интегрировать предметы и в курсе литературы рассказывать о музыке и искусстве.

«Но в школах есть преподаватели, и этим преподавателям нужны часы, в них создаются дисциплины. Никому это не нужно, кроме самих преподавателей, которые получают свои часы. Никто после уроков музыки не стал слушать Моцарта и обсуждать авангардные мотивы у Шнитке. В музыке тебе что-то включают в лучшем случае или учительница решает сама подыграть на фортепиано – это не образовательный процесс. Очень часто государственная школа жертвует интересами детей в пользу того, чтобы часы были заняты чем-то ненужным для учеников, но необходимым для учителей», – объясняет он.

В то же время Виталий Шевчук, учитель физики в Ровенском учебно-воспитательном комплексе «Коллегиум» и автор блога «Интересная наука», не считает свой предмет перегруженным.

«Я читаю в 7-11 классах и считаю, что наша минимальная программа вообще не перегружена, мы даже отстаем по наполнению. Исследование PISA показало, что Украина далеко за серединой среди стран мира по математической грамотности учащихся 7-9 классов. Я считаю, что перегруза нет, если нормально организовать процесс. Все зависит от школы, учителя, класса, предмета. Если работать по программе и учитель действительно подает материал, а не просто задает самостоятельные, то нет перегрузки, дети даже усваивают мало материала», – говорит Шевчук.

Он считает, что проблема не в программе, а в организации. «Люди, которые описывают в различных документах то, как должно развиваться образование, почти все являются родителями и так или иначе учитывают личный опыт. У нас постоянно идет сокращение программ, разгрузка, упрощение. Дошло до того, что предметы перестали быть связанными – в химии следует выполнять определенные действия, которые дети еще не учили в математике», – говорит Виталий.

Аналогичные наблюдения и у Остапа Украинца: курсы украинской и зарубежной литературы не совпадают ни тематически, ни хронологически. «Украинская литература может требовать давать средневековый период, а мировая – фантастические рассказы. Дети в этой ситуации должны создать какую-то систему знаний в голове. Единственная система знаний, которую я вижу – это представление, что украинская литература очень хорошая и никак не связана с мировой. Не говоря о том, что часто литература изучается еще и в полном отрыве от курса истории, мешает ученикам понять большинство вещей, если тексту больше ста лет», – говорит он.

Что учителя могут сделать самостоятельно

Остап Украинец считает, что даже самая лучшая реформа образования может саботироваться снизу, потому что большинство учителей консервативно и не хочет перемен.

«В обычной школе есть хорошие учителя, которые хорошо представляют свои предметы, и есть учителя, которые плохо их подают. В нашем случае это будут отдельные учителя, которые подают свои интегрированные курсы. Потому что без общего понимания того, для чего это все и какая система знаний должна быть у ученика на выходе, ничего не получится. В том, что предлагает сейчас программа, я никакого четкого видения конечного результата не вижу. Изменения иногда странные, хаотичные, а иногда увеличение нагрузки под видом уменьшения нагрузки – просто неправда», – говорит он.

Решение, которое Остап Украинец применяет в частной школе – игнорирование программы. Ведь, по его словам, к ВНО ученики все равно готовятся в последние два года.

«Тот уровень знаний, который мы даем, коррелирует со школьным. Умения и навыки, которые мы даем – те же. Но при этом дети не обладают школьным канцеляритом. Я даю им темы из школьных учебников, они знают, что существительные делятся на склонения, но теория никогда не лежит в основе проверки. Потому что школа должна давать инструментарные, а не теоретические основы – умение правильно применить. Так же, как в математике есть учителя, которые настаивают, что множители надо ставить только в конкретном порядке – если ты не знаешь теоретических формулировок, которыми это предложение обосновывается, то это все неверно», – объясняет Украинец.

Виталий Шевчук, в свою очередь, проводит занятия по физике на английском языке – дети смотрят американские видеоуроки школьного уровня, переводят их, записывают формулы – подтягивают при этом иностранный. Американская школа, по словам Шевчука, содержит больше материала и подает его более логично, чем украинская программа.