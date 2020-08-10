Реформа системы экстренной медицинской помощи (ЭМП) формально продолжается с 2012 года, когда был принят соответствующий закон, однако на практике скорая только недавно увидела реальные деньги и изменения – почти во всех областях созданы современные диспетчерские, которые принимают вызовы, обмениваются информацией и отчитываются через онлайн -систему, а не бумажные формы и телефонные звонки.

В апреле 2020 экстренка стала частью Программы медицинских гарантий и начала получать деньги напрямую от Национальной службы здоровья (НСЗУ). Пройдет время, пока эти изменения почувствует каждый пациент, ведь реформа требует технического оснащения, квалифицированных работников, новых подходов и ровных дорог.

Скорая помощь: как есть и как должно быть

Скорая должна прибывать на вызов за 10 минут в городской местности и за 20 мин в сельской. И если в городе уложиться в норматив еще возможно, то в селах такое почти невозможно, учитывая расстояния и состояние дорог. В Украине люди привыкли звонить в скорую только потому, что повысилась температура, и жаловаться, если она не приезжает. В то же время, по закону, экстренная медицинская помощь должна прибывать только в неотложных состояниях, то есть таких, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью человека – травмах, отравлениях, инфарктах, инсультах и ​​тому подобное. Каждый раз, когда бригада отвлекается на пациента с повышенным давлением, кто-то другой может действительно нуждаться в ее помощи и терять время. В итоге в Украине показатель успешных догоспитальных реанимаций – только 8%, при этом в странах Европы – 29%.

Некоторые города создали свою «неотложную помощь», которая имеет отдельный номер телефона, но эта служба не связана с экстренкой, это просто вызов врача на дом. Люди часто путаются из-за терминологию. Когда нет угрозы жизни или здоровью, но есть потребность в консультации, следует звонить своему семейному врачу, с которым заключил декларацию.

Традиционно вся статистика экстренки была бумажной и попадала в Минздрав раз в год. Конечно, не без ошибок и фальсификаций. В такой ситуации невозможно определить, какие проблемы действительно существуют в области и как их можно решить. Во времена Ульяны Супрун специалисты в Минздраве создали электронную систему «Централь 103», к которой подключаются все центральные диспетчерские. Система позволяет быстрее принимать вызовы, фиксирует время доезда бригад, место госпитализации пациента. Это упрощает отчетность и позволяет видеть работу скорых в режиме реального времени. Недавно МОЗ отчитался, что 67% машин скорой не успевают на вызовы вовремя. При этом бумажная статистика предыдущих лет утверждала, что 85% бригад успевают доехать за 10 минут, что очень далеко от реальности. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в планах Минздрава сделать так, чтобы в 2021 году не менее 60% машин прибывали на вызов вовремя, в 2022-м – 75%, в 2023-м – 85%.

Как отметил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи Директората медицинских услуг Минздрава Александр Данилюк во время дискуссии, организованной аналитической платформой VoxUkraine, реформа ЭМП имеет две составляющих: время и качество помощи.

«Большой компонент реформы – работа диспетчерских. Они почти созданы, остался Киев и Луганская область. Тогда вся страна покроется центральными диспетчерскими, где по номеру 103 с любого населенного пункта вы попадете в единый центр и к вам отправят ближайшую бригаду. Второй компонент в составе диспетчерских – собственно работа системы. Это представление информации о ближайшем автомобиле, время работы каждой бригады и т.п., чтобы управленцы на местах в каждом регионе видели скорость проезда бригады, ее работу на месте происшествия и госпитализации с различными состояниями в учреждение здравоохранения. Также в критерии времени находится маршрутизация пациента, чтобы пациент с неотложным состоянием был госпитализирован именно в то учреждение, где ему могут оказать помощь. Еще один компонент – качество подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников системы ЭМП. Они, медицинские работники, требуют непрерывного профессионального развития и обучения новым стандартам оказания ЭМП », – отметил он.

Главные убийцы украинцев

В 2019 году причинами смертей в Украине в 67% были болезни системы кровообращения. Самые распространенные – инфаркт миокарда и мозговой инсульт. Спасение таких пациентов критически зависит от своевременной и правильной медицинской помощи. Обе болезни имеют «терапевтическое окно» – период, в течение которого медики должны принять меры, после этого риск смерти или инвалидности сильно растет.

Самая большая проблема экстренкы сегодня в том, что пациентам с острым мозговым инсультом не оказывают помощь вовремя, в полном объеме и в правильном заведении, говорит Данилюк.

Качественную помощь могут оказать заведения, где есть компьютерный и магнитно-резонансный томограф. Они позволяют «заглянуть» в мозг и определить тип инсульта. 80% всех инсультов – ишемические, когда сосуд, который поставляет кровь в мозг, перекрывает тромб или другое образование. Этот тромб можно растворить с помощью тромболитика или вынуть специальными инструментами. Остальные 20% – геморрагические инсульты, которые сопровождаются кровоизлиянием в мозг. Это сложные случаи, для их лечения требуются нейрохирурги.

«Сейчас пациент с острым мозговым инсультом госпитализируется в ближайшую районную больницу, где есть хотя бы какое-то неврологическое отделение в лучшем случае. В худшем там отсутствуют какие-либо профильные специалисты и пациенту просто подключат капельницу. Заложниками системы являются как медицинские работники, так и пациенты, так как первые не могут предоставить полный объем помощи, а вторые ее не получают. А инсульт уносит очень много жизней. В течение прошлого года более 100 тыс. человек получили острым инсульт. Это очень большая проблема. Почти 20 тыс. человек среди этих пациентов умерли, половина получила инвалидность, которая приводит к потере трудоспособности. При этом половина этих людей – трудоспособного возраста, они могут и должны работать», – рассказал Данилюк.

По его словам, Минздрав готовит приказ по маршрутизации пациентов с инсультом: бригады будут обязаны везти их только в учреждения, способные оказать адекватную помощь. Такой приказ уже действует в отношении пациентов с инфарктом – им нужен ангиограф, который позволяет увидеть сосуды и провести качественную терапию.

«Сказать, что все безупречно, нельзя, потому что приказ – не панацея. Нужно задействовать различные инструменты, в частности, на местном уровне, чтобы пациент действительно попадал с профильным диагнозом в профильное учреждение здравоохранения. С инфарктами через несколько лет мы улучшили уровень госпитализации с 40% до почти 60%. Но все равно больше 40% не попадают в больницы, где им могут провести реканализационное вмешательство при остром инфаркте миокарда», – говорит специалист.

Помочь может каждый

Очень важно вовремя распознать инсульт и как можно быстрее вызвать скорую. Для запоминания симптомов в англоязычном мире существует аббревиатура FAST: face, arm, speech, time. Это означает, что при подозрении на инсульт следует проверить, как человек двигает лицом, руками, может разговаривать, записать время симптомов и вызвать экстренку.

Украинские активисты по инициативе Just Save Life создали собственную аббревиатуру МОЗОК: язык, лицо, головокружение, глаза, конечности. Если у человека неразборчивая речь, ему сложно произнести свое имя, лицо стало ассиметричным, она испытывает сильную боль в голове, как от удара, двоится в глазах и не может поднять руку или ногу – это скорее всего инсульт. С момента появления этих симптомов надо успеть доставить пациента в больницу в течение четырех часов.

До приезда скорой человек должен лежать, под голову следует подложить подушку, не давать ни лекарств, ни еды или воды, ведь это может навредить. В домашних условиях помочь невозможно.

«Считается, что инсульт – болезнь пожилых людей. Но это не так, более 25% инсультов случаются у людей до 65 лет. Болезнь молодеет очень быстро. За час инсульта мозг стареет на 3,6 лет за 1 минуту умирает почти 2 млн нейронов. Идея не в том, чтобы довезти пациента за 4 часа, а довезти быстрее», – объясняет соучредитель Just Save Life, хирург и аналитик Киевской школы экономики Андрей Маранов.

Инфаркт миокарда – это поражение сердечной мышцы из-за внезапного нарушения кровоснабжения. Его симптомами являются сильная, иногда жгучая боль в груди, которая длится более 15 минут и не прекращается после приема нитроглицерина, может «отдавать» в левую руку или шею. При таких симптомах нужно немедленно звонить в скорую. Если сосуд успевают открыть в первые 2 часа, то инфаркт не успевает нанести большой вред.

В то же время существуют неотложные случаи, в которых помощь может оказать любой человек, пока скорая в пути. Это называется домедицинская помощь. Например, когда у пострадавшего не бьется сердце, нет дыхания или сильное кровотечение. Такую помощь обязаны оказывать полицейские, пожарные, спасатели, бортпроводники и т.п., их этому учат должны учить. Первая помощь, оказанная как можно скорее, очень повышает шансы на выживание. Люди, которые умеют ее оказывать могут продержать пациента до приезда скорой – провести сердечно-легочную реанимацию, наложить жгут на рану или просто отгонять господ, которые хотят помочь, но не умеют этого делать.

К сожалению, среди украинцев не слишком распространены навыки оказания первой помощи, мало кто действительно умеет и берется это делать.

«Чтобы запустить оказания первой помощи, стране нужен так называемый закон хорошего самаритянина. Его вносили в парламент в прошлом созыве, но он был распущен, поэтому можно восстановить этот цикл. Закон защищает поставщиков первой помощи от уголовного преследования в случае, если в результате их действий пациент получил определенный вред, но они не были преступными. Мы часто видим, как работники служб, которые должны оказывать первую помощь, боятся ее оказывать, потому что не умеют и бояться. Потому что сейчас никто не застрахован от судебного иска, если пациент погибнет или получит непоправимые повреждения», – объясняет Данилюк.

Однако уметь оказывать первую помощь очень важно, прежде всего тем, кто работает в местах массового скопления людей. Чтобы знать, что нельзя без сознания бить по щекам и обливать водой, а во время эпилептического приступа запрещено вставлять человеку в рот ложку или пришпиливать язык. Этому учат на курсах, например, такие организации, как Красный Крест, Patriot Defence, TacCat и многие другие. Можно найти как платные, так и бесплатные варианты. Минздрав призывает каждого найти такие курсы в своем городе и получить практические навыки. Ведь чем больше людей будут уметь оказывать первую помощь, тем больше шансов, что каждый из нас не останется один на один с бедой посреди улицы.