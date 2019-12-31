Меган Маркл

Согласно списку глобальной поисковой платформы моды Lyst в топ-10 знаменитостей, стиль которых мы любили, желали и активно искали, не просто вошла, а возглавила герцогиня Сассекская, обогнав таких модных икон, как Кьяру Ферраньи, Бейонсе и Рианну. И даже свою королевскую коллегу Кейт Миддлтон, которая в этом году спустилась с 5-й на 11-ю строчку.

Наряды Маркл “вызвали в среднем 216-процентный рост поисков предметов одежды”, в которых она появлялась на публике. По словам Lyst, во время визита герцогов Сассекских в Африку королевский туристический гардероб Маркл, состоящий из многочисленных платьев-рубашек, вызвал небывалый ажиотаж в Интернете. Так, платье Club Monaco, которое она носила в этом туре, было распродано менее чем за 24 часа.

Билли Портер

В 2019 году Интернет и соцсети взорвали экстравагантные наряды актера, комика и представителя квир-сообщества Билли Портера, который сломал все гендерные стереотипы. Борьба за гендерно нейтральную моду начала с черного платья-смокинга с бархатной юбкой с кринолином на вручении “Оскара”, затем все обсуждали золотой костюм с крыльями на Балу Института, а после – алый брючный костюм с пышным шлейфом из фатина на премии Tony Awards. Для Билли Портера мода – это перформанс и искусство самовыражения, поэтому в свои 50 лет он наконец решился освободиться от общественного давления и почувствовал свободу быть самим собой. “Мы слишком многое структурировали, исходя из традиционных пониманий гендера. Поэтому было так здорово сбросить с себя все эти стереотипы и избавиться от желания или необходимости быть маскулинным в мире, который говорит тебе “быть таким — хорошо и правильно”, и вместо этого просто быть. Быть тем, кто ты есть, и знать, что твою жизнь определяет каждый отдельный момент. Это то, для чего я использую моду. И это весело”, – объясняет актер.

Кайли Дженнер

Еще одна из списка Lyst – самая младшая представительница семейства Кардашьян. Кайли Дженнер удалось обогнать по популярности своих сестер, включая Ким Кардашьян, которая была символом стиля в 2018 году, но не в уходящем. Во-первых, интерес к стилю Кайли возрос благодаря ее новому статусу – самого молодого миллиардера за всю историю денег, разбогатевшего на производстве косметики (об успехе Кайли Буквы писали в этом материале). Во-вторых, и сама Кайли осознанно взяла курс на завоевание статуса иконы моды. Каждый свой выход, появление в Инстаграме или тематический образ к какому-либо празднику она продумывает до мельчайших деталей, делая ставку на репосты в соцсетях и многочисленные упоминания в СМИ. Гардероб ее образов, которые хотелось бы упомнить в этом материале, довольно широк: от платья с перьевыми рукавами на Met Gala до ежедневных постов в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 6 Май 2019 в 8:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 31 Окт 2019 в 1:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 6 Дек 2019 в 11:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 13 Дек 2019 в 1:02 PST



Мелания Трамп

В политически напряженном мире и неспокойной индустрии моды (которая, напомним, настроена против Мелании Трамп в лице таких дизайнеров, как Tom Ford, Marc Jacobs и Sophie Theallet, отказавшихся одевать главную семью Америки) первая леди США демонстрирует достоинство и выбирает соответствующий гардероб. Ее наряды – как оммаж стиля Джекки Кеннеди с ее идеально скроенными костюмами, которые сидят как влитые. Чистые линии, продуманные детали и минималистский стиль шикарных дизайнерских нарядов Мелании сделали из нее абсолютную модную икону, которой вдохновляется весь мир. Один из лидеров дипломатической моды в ее классическом прочтении, первая леди США всегда последовательна, уместна и аккуратна в том, что и куда она надевает. Если в предыдущие годы она почтила модное наследие и флаг Франции при помощи дизайнерских лейблов и цветов своих нарядов (белых, синих, красных), то в этом проявила модную дипломатию в гостях у королевы Великобритании. Белое платье для государственного банкета в Букингемском дворце вызвало всеобщее восхищение, а бежевое пальто для встречи с Терезой Мэй намекнуло на классический британский тренч.

Елена Зеленская

Интерес в модном и политическом мире вызывает и супруга Президента Украины Елена Зеленская, которая в этом году появилась на обложке украинского Vogue – действительно весомое событие как для моды, так и политики: об этом написали буквально все издания, порталы и модные и немодные телеграм-каналы. Зеленская так же, как и Мелания Трамп, использует универсальный язык моды и выбирает чистый крой и минимализм, но не такой консервативный, как у первой леди США.

Ее космополитичные и по-европейски сдержанные наряды, а также поддержка украинских дизайнеров заслужили широкое одобрение у модных СМИ и экспертов fashion-индустрии. Но много и часто критикуются и обсуждаются в ее аккаунте в соцсетях, что однозначно все больше повышает внимание к ее стилю.

В этом материале Буквы досконально изучили и препарировали стиль первой леди Украины, о чем еще раз хотим напомнить.

Переработанный деним и ассиметричные джинсы Ksenia Schnaider

Если говорить о развитии украинской моды в мировом контексте, сегодня пионером в ней считается бренд Ksenia Schnaider, который строит свое производство по общемировым принципам устойчивого развития и сознательной жизни. Марка использует сертифицированный органический хлопок, полиэстер из переработанных пластиковых бутылок, шьет вещи из винтажной спортивной одежды и перекраивает старый деним в трендовый новый, который становится главным героем streetstyle-образов по всему миру. Свежий хит Ksenia Schnaider образца 2019 года – ассиметричные джинсы, которые повторяют крой классических прямых джинсов с подворотом и широких расклешенных. В таких летом была замечена Селин Дион.

“Веганский” пуховик Ienki Ienki

Еще один пионер украинской моды – бренд Ienki Ienki, пуховики которого мелькали во всех streetstyle-отчетах, – в 2019 представил свой первый “веганский” пуховик, тут же проскользнувший на новую январскую обложку украинского Vogue, посвященного модной повестке дня – sustainability.

Тем самым Ienki Ienki анонсировали выход первой веганской коллекции пуховиков, которая появится в феврале 2020 года. Вместо гусиного пуха, их наполнили переработанными пластиковыми бутылками и устричным ракушняком.