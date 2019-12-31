Меган Маркл
Согласно списку глобальной поисковой платформы моды Lyst в топ-10 знаменитостей, стиль которых мы любили, желали и активно искали, не просто вошла, а возглавила герцогиня Сассекская, обогнав таких модных икон, как Кьяру Ферраньи, Бейонсе и Рианну. И даже свою королевскую коллегу Кейт Миддлтон, которая в этом году спустилась с 5-й на 11-ю строчку.
Наряды Маркл “вызвали в среднем 216-процентный рост поисков предметов одежды”, в которых она появлялась на публике. По словам Lyst, во время визита герцогов Сассекских в Африку королевский туристический гардероб Маркл, состоящий из многочисленных платьев-рубашек, вызвал небывалый ажиотаж в Интернете. Так, платье Club Monaco, которое она носила в этом туре, было распродано менее чем за 24 часа.
Билли Портер
В 2019 году Интернет и соцсети взорвали экстравагантные наряды актера, комика и представителя квир-сообщества Билли Портера, который сломал все гендерные стереотипы. Борьба за гендерно нейтральную моду начала с черного платья-смокинга с бархатной юбкой с кринолином на вручении “Оскара”, затем все обсуждали золотой костюм с крыльями на Балу Института, а после – алый брючный костюм с пышным шлейфом из фатина на премии Tony Awards. Для Билли Портера мода – это перформанс и искусство самовыражения, поэтому в свои 50 лет он наконец решился освободиться от общественного давления и почувствовал свободу быть самим собой. “Мы слишком многое структурировали, исходя из традиционных пониманий гендера. Поэтому было так здорово сбросить с себя все эти стереотипы и избавиться от желания или необходимости быть маскулинным в мире, который говорит тебе “быть таким — хорошо и правильно”, и вместо этого просто быть. Быть тем, кто ты есть, и знать, что твою жизнь определяет каждый отдельный момент. Это то, для чего я использую моду. И это весело”, – объясняет актер.
Кайли Дженнер
Еще одна из списка Lyst – самая младшая представительница семейства Кардашьян. Кайли Дженнер удалось обогнать по популярности своих сестер, включая Ким Кардашьян, которая была символом стиля в 2018 году, но не в уходящем. Во-первых, интерес к стилю Кайли возрос благодаря ее новому статусу – самого молодого миллиардера за всю историю денег, разбогатевшего на производстве косметики (об успехе Кайли Буквы писали в этом материале). Во-вторых, и сама Кайли осознанно взяла курс на завоевание статуса иконы моды. Каждый свой выход, появление в Инстаграме или тематический образ к какому-либо празднику она продумывает до мельчайших деталей, делая ставку на репосты в соцсетях и многочисленные упоминания в СМИ. Гардероб ее образов, которые хотелось бы упомнить в этом материале, довольно широк: от платья с перьевыми рукавами на Met Gala до ежедневных постов в Instagram.
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Мелания Трамп
В политически напряженном мире и неспокойной индустрии моды (которая, напомним, настроена против Мелании Трамп в лице таких дизайнеров, как Tom Ford, Marc Jacobs и Sophie Theallet, отказавшихся одевать главную семью Америки) первая леди США демонстрирует достоинство и выбирает соответствующий гардероб. Ее наряды – как оммаж стиля Джекки Кеннеди с ее идеально скроенными костюмами, которые сидят как влитые. Чистые линии, продуманные детали и минималистский стиль шикарных дизайнерских нарядов Мелании сделали из нее абсолютную модную икону, которой вдохновляется весь мир. Один из лидеров дипломатической моды в ее классическом прочтении, первая леди США всегда последовательна, уместна и аккуратна в том, что и куда она надевает. Если в предыдущие годы она почтила модное наследие и флаг Франции при помощи дизайнерских лейблов и цветов своих нарядов (белых, синих, красных), то в этом проявила модную дипломатию в гостях у королевы Великобритании. Белое платье для государственного банкета в Букингемском дворце вызвало всеобщее восхищение, а бежевое пальто для встречи с Терезой Мэй намекнуло на классический британский тренч.
Елена Зеленская
Интерес в модном и политическом мире вызывает и супруга Президента Украины Елена Зеленская, которая в этом году появилась на обложке украинского Vogue – действительно весомое событие как для моды, так и политики: об этом написали буквально все издания, порталы и модные и немодные телеграм-каналы. Зеленская так же, как и Мелания Трамп, использует универсальный язык моды и выбирает чистый крой и минимализм, но не такой консервативный, как у первой леди США.
Ее космополитичные и по-европейски сдержанные наряды, а также поддержка украинских дизайнеров заслужили широкое одобрение у модных СМИ и экспертов fashion-индустрии. Но много и часто критикуются и обсуждаются в ее аккаунте в соцсетях, что однозначно все больше повышает внимание к ее стилю.
В этом материале Буквы досконально изучили и препарировали стиль первой леди Украины, о чем еще раз хотим напомнить.
Переработанный деним и ассиметричные джинсы Ksenia Schnaider
Если говорить о развитии украинской моды в мировом контексте, сегодня пионером в ней считается бренд Ksenia Schnaider, который строит свое производство по общемировым принципам устойчивого развития и сознательной жизни. Марка использует сертифицированный органический хлопок, полиэстер из переработанных пластиковых бутылок, шьет вещи из винтажной спортивной одежды и перекраивает старый деним в трендовый новый, который становится главным героем streetstyle-образов по всему миру. Свежий хит Ksenia Schnaider образца 2019 года – ассиметричные джинсы, которые повторяют крой классических прямых джинсов с подворотом и широких расклешенных. В таких летом была замечена Селин Дион.
“Веганский” пуховик Ienki Ienki
Еще один пионер украинской моды – бренд Ienki Ienki, пуховики которого мелькали во всех streetstyle-отчетах, – в 2019 представил свой первый “веганский” пуховик, тут же проскользнувший на новую январскую обложку украинского Vogue, посвященного модной повестке дня – sustainability.
Тем самым Ienki Ienki анонсировали выход первой веганской коллекции пуховиков, которая появится в феврале 2020 года. Вместо гусиного пуха, их наполнили переработанными пластиковыми бутылками и устричным ракушняком.
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Vogue Ukraine presents January 2020 cover featuring the first IENKI IENKI vegan puffer – iconic Michlin jacket made with recycled bottles and oyster shells. Together with Vogue Ukraine we will enter 2020 with new values, in particular sustainability, and present our first vegan collection of puffers in February 2020 ☃️ @vogue_ukraine @abbychampion by @derekhendersonphoto. Styled by @vanessa_coyle, creative direction @cynthia.swanson.studio #VogueValues @softcheesemakeup
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@blancamiro wearing Killer Jacket Ultra Violet available online and at selected stores worldwide ☃️🌲 #ienkiienki #staywarmandhavefun