День матери в Украине празднуют не очень давно. Двадцать лет назад он узаконился во второе воскресенье мая, чтобы тихой сапой оттеснить Восьмое марта с позиций «мамин день, мы с папой на кухне».

В Европе и Америке этот праздник существует больше века. Я устроила опрос друзей и знакомых из самых разных стран мира. И вот что интересно: многие реалии совершенно одинаковые.

Малыши дарят мамам милые самоделки. Дети постарше готовят угощение и дарят что-то приятное,только не для домашнего хозяйства. Взрослые дети… Вот у них возникают затруднения.

Большинство взрослых детей мира рады бы подарить маме дворец под пальмами и яхту, но осознали уже, что никогда на них не заработают. Большинство мам, где бы они ни жили, прошли школу отказа себе в деликатесах, развлечениях и игрушках для взрослых. И хорошо, если не в самом необходимом.

Особенно это касается матерей нескольких детей. Как сказала одна шведская бабушка, жизнь – это не танцы на розовых лепестках, и мамы осознают это довольно быстро.

Удовольствия уходят незаметно. Вот этим можно поступиться. Вон того не очень-то и хотелось. И ничего страшного, все так живут. Напихать вкусной и полезной еды в распахнутые клювы, у подростков похожие на жерла доменной печи; накупить птенчикам оперения помоднее; обучить;поставить на крыло; поддержать в полете – все это гораздо важнее. А птенчики взрослеют медленнее, чем казалось в момент их рождения. Делают ошибки, неоправданно рискуют и бесшабашно опровергают жизненный опыт. Лучшие потом признают, мол, мама говорила. Да что толку?

Так проходят десятилетия. За это время азартные девчонки успевают немного постареть, забыть о танцах и познакомиться с ломотой в суставах. Главная их забота теперь – покой. А краеугольный камень спокойствия – благополучие детей. Больше нет сил им помогать и хочется надеяться, что детям будет легче, чем их родителям.

Поэтому мамам «ничего не надо», у них «все есть» и «зачем ты потратил деньги!» Детям же часто бывает удобнее поверить и перестать заваливать мам ерундой – мы же помним, что дом и яхта в проект не вписались, да? Взрослые дети забывают о единстве, с которым они клеили буквы на аппликацию и пережаривали до черноты толстые оладьи маме на праздничный завтрак. И это разобщает их.

Вот вам маленький секрет. На самом деле, большинство мам хочет подарков, но так, чтобы это не вырывало кусок из клюва у птенчиков. Поэтому, если вам и вправду хочется чествовать свою маму в этот праздничный день, не забудьте сказать, как для вас важно сделать ей подарок. А еще – что вы знаете меру в расходах и это вас не обеднит. Что вы потратили только силы на приятные поиски подарка, который хоть в микроскопической мере выразит вашу любовь и благодарность.

Секрет номер два, очень простой. Хотите сделать маме толковый подарок – начните ее слушать. У возрастной женщины свои интересы. Возможно, она и обрадуется новому кольцу или поездке. Но не исключено, что крошка-электрокар, для которого не нужны права, и зарядная розетка во дворе частного дома обрадуют ее больше.

Мама консервативна? Это тоже не совсем так. Мне не раз доводилось видеть, как пожилые женщины лихо осваивают интернет, когда им некого стесняться, что они такие неумелые и плохо запоминают действия. Но даже если они и вправду не любят новинок, что из того? Есть сотни вариантов. Дерево в сад, перекрытая крыша, новые зубы, перекопанный вдоль и поперек огород, кашемировая шаль, ортопедические туфли, чтобы на каблуке, а ноги совсем не устают – каждую осчастливит свое. Суть секрета в том, чтобы мама могла похвалиться этим подарком в своем кругу. Потому что на втором месте после стремления к благополучию детей у множества матерей – желание ими гордиться.

И для самих мам взрослых детей есть подсказка. Вспомните, кем вы были, когда детей еще не было. Не исключено, что именно сейчас у вас появилась возможность реализовать давние, но не трудоемкие желания – зачем же их отвергать?

Жертвуя собой, вы когда-то убедили детей, что вам ничего не нужно. И вы правы, когда беспокоитесь о них, потому что им действительно придется узнать в течение жизни трудные времена. Но есть и обратная сторона. Им не удастся накопить несметных богатств, даже если они всю жизнь будут складывать копейку к копейке, потому что деньги имеют обыкновениеобесцениваться. Благополучие создается не скупостью, а деловой сметкой, желанием трудиться и умением приспосабливаться к жизненным реалиям, одна из которых – вы. Ваш восторг, ваша похвала сделают их сильнее, а значит, защитят лучше, чем огорчение по поводу расходов на вашу скромную персону.

И будьте, пожалуйста, яснее. Если яхта не светит, может, вам захочется попробовать раз в жизни нереальную косметику на икре и платине? Так и закажите себе крем. Не понравится – пятки будете им мазать, предварительно показав подружкам. Спросите, в конце концов, на какую сумму рассчитывать. А если вас обижает невнимание, не просите звонить почаще, а установите вместе с детьми дни и время. И твердо поясните, что если вам интересен сериал про Прекрасную Люминисценту и злых шпионов, значит, и детям он тоже должен быть интересен, потому что переживали же вместе с ними вы, взрослая женщина, за мишку, которому оторвали лапу, – и ничего ужасного с вами не приключилось. Теперь они – взрослые люди, а взрослым интересно то, что любят их любимые. Например, мама.

Вы жалуетесь на старость и боль в суставах, а дети не понимают, что надо дарить американские ортезы и витамины. Скажите им это. Вам надо, чтобы все видели ваш новый балкон, потому что соседка баба Галя уже проела вам мозг подаренной сыном бронированной дверью – смелее.Объясните, что гордость и безудержное хвастовство – ваша единственная медаль за многолетнийматеринский труд. И не забудьте порадоваться вслух.

Тогда и дети будут счастливее и даже богаче. Потому что одно из важнейших условий жизненного успеха – понимание: «Мама мной гордится».