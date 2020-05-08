Уже цієї неділі, 10 травня, в Україні та низці інших країн світу буде відзначатися День матері.

У нашій країні святкування цього дня було встановлено указом другого президента Леоніда Кучми від 10 травня 1999 року. Згідно з цим документом, День матері відзначається щорічно у другу неділю травня.

Цього року святкування випало на 10 травня. #Букви розповідають про історію та традиції свята.

Як виникло свято

Схоже свято існувало ще у древніх греків – це був день вшанування богині Реї, матері всіх богів. А в Стародавньому Римі відзначали день богині-матері Кібели.

З XVII століття у Великобританії прийнято відзначати так звану “Материнську неділю” (англ. Mothering Sunday) – в четверту неділю Великого посту, присвячену вшануванню матерів по всій країні.

У США День матері вперше привселюдно був підтриманий американською пацифісткою Джулією Уорд Хоув у 1872 році. “День матері” за її версією – день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Ця концепція не знайшла широкої підтримки.

У 1907 році американка Анна Джарвіс виступила з ініціативою вшанування матерів у США в пам’ять про свою померлу матір. Джарвіс написала листи до державних установ, законодавчих органів і видатних людей із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.

У 1910 році штат Вірджинія першим визнав День матері офіційним святом. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів.

Услід за США другу неділю травня оголосили святом ряд інших країн, в тому числі в Австралії, Австрії, Бельгії, Бразилії, Венесуелі, Данії, Німеччині, Ісландії, Італії, Колумбії, Латвії, Нідерландах і в десятках інших країн.

Святкування в Україні

До України свято дісталося завдяки українській громаді. Так, Союз українок Канади в 1928 році вперше організував День матері. Через рік свято відзначали вже й у Львові.

У 1929 році Союз українок ініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Організації “Просвіта”, “Рідна школа”, “Пласт”, “Сокіл” організовували концерти, конференції, фестивалі по всій Східній Галичині.

Але в 1939 році радянська влада урочистості заборонила. Лише з 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу українок, свято матері повернулося в Україну.

10 травня 1999 року другий президент України Леонід Кучма підписав указ, яким було встановлено, що День матері щороку відзначається у другу неділю травня.

Традиції та звичаї свята Дня матері

У цей день прийнято вітати матерів і дарувати їм символічні подарунки. Багато сімей в це свято збираються разом.

Діти дарують своїм матерям квіти, листівки, присвячують їм вірші і пісні.

У різних країнах існують свої звичаї і традиції святкування Дня матері. Наприклад, в США і Австралії існує традиція носити в цей день на одязі квітку гвоздики. Причому колір має значення. Так, кольорова гвоздика говорить про те, що матір людини жива, а білі квіти приколюють до одягу в пам’ять про померлих матерів.

У Мексиці на День матері в церквах на католицьких месах виконують особливу пісню, “Las mañanitas”, а потім влаштовують святкові обіди.

В Австрії в цей день в ресторанах з’являється спеціальне меню для мам.

Деякі країни влаштовують благодійні акції в будинках для людей похилого віку.