В рамках третьего дня Ukrainian Fashion Week No Season 2021, который проходит под эгидой саммита Be Sustainable!, свои коллекции показали устойчивые бренды.

#Буквы знакомят с самыми интересными из них.

DZHUS

DZHUS – бренд, который воплощает философию разумного потребления в альтернативном русле, с акцентом на создание, а не ограничения. Новая коллекция осень-зима 2021/22 – униформа для адептов многозадачности.

Изделия-трансформеры бренда – вещи многоцелевые, что обеспечивает неограниченное количество образов, при этом минимизируя шопинг.

Как правило одежда бренда трансформируется в аксессуары – а именно сумки.

Так, в новой коллекции белоснежный топ превращается в практичный и крепкий пакет, а комбинезон трансформируется в гиперобъемную плоскую сумку. Это не случайно, потому что дизайнер пытается привлечь внимание к теме упаковки и тому, что упаковку можно выбрать одну, интересную и многоразовую.

Текстурный финиш использованных тканей апеллирует к ее узнаваемым видам: формоустойчивое гофре, коттон с эффектом помятости, шелк, имитирующий мешковину, фактурный трикотаж и прочее.

“Наша осенне-зимняя коллекция посвящена некой дуальности. Потому что я как перфекционист думаю о том, чтобы клонировать себя. И применимо к одежде я подумала, так ли это плохо, что оригинал по сути не самодостаточный без дубликатов. Ведь все реплики, все копии по сути дополняют прототип и образовывают за ним некую череду, проекцию и динамику. В связи с этим была разработана визуальная концепция, которая заключается в расслоении элементов, которые добавляют функционала этой одежде”, – разъясняет дизайнер Ирина Джус.

Благодаря паттерну аналогичных повторяющихся деталей дизайнеру удалось создать такие гибридные дизайны, как шорт-топ, рубашка-юбка, шляпа-жилет-капор-баска, а

также линейку сумок, которые модифицируются в кардиган, плащ, штаны, бюстье, жилет и другие категории одежды.

CHERESHNIVSKA

Коллекция Sketches of Tactility украинского бренда CHERESHNIVSKA создана дарить многообразие сенсорных ощущений.

Толчком стала экспозиция Paull Neagu в лондонском Tate Museum. Он считал, что искусство можно доносить и воспринимать не только визуально, но и на ощупь. С ним можно взаимодействовать. Работы Paull были связаны с человеческой формой и содержали мотивы клеточного строения органических материй.

“Именно поэтому в основе коллекции лежит объем и структура, созданная буфами на вязаных свитерах, гиперболизированными складками, разрезами в виде квадратов и характерными принтами, – отметила дизайнер бренда белорусская художница и художница Анастасия Розова, – мы подбирали ткани, которые вызывают самые тактильные ощущения”.

Это уже вторая устойчивая коллекция СHERESHNIVSKA, основу которой составили мужские и женские рубашки, брюки, тренчи и другие базовые вещи гардероба. Материалы – исключительно винтажные и стоковые ткани, а также ресайкл-вещи из секонд-хенда.

POLINA VELLER

Дизайнер пригласила окунуться в орнаментальный мир Oyma. Идея, а также название новой коллекции, как объясняет дизайнер Полина Веллер, родились под впечатлением от крымскотатарского элемента старинных ремесел oyma.

“Традиционно это вырезанный рисунок-трафарет для вышивки или создания приложений для ковров. В нашей коллекции использованы орнаменты, которые сохранились в музейных фондах. Немного видоизменив их структуру, добавив собственные художественные мотивы, мы вплели эти орнаменты в отдельные композиции декора одежды. Современный стиль жизни, вместе с материалами и технологиями, позволяет найти древний элемент oyma в лице самостоятельного вида искусства”, – говорит дизайнер.

Передвигаясь в высоких деревянных сандалиях, модели грациозной плыли по подиуму, давая возможность рассмотреть причудливость вытынанки, которая изобиловала буквально повсюду: декорировала платья, ноги, руки и украшения на голову. Все это создавало впечатление кружева, созданного с помощью лазерной резки.

А полная стилизация, включая прически с украшением для волос, напоминающим традиционный головной убор крымско-татарских женщин – фэс, представляло ультрасовременный образ восточной девушки.

IRON THREAD

Дизайнер street style бренда Эно Ениеокпон IRON THREAD завершил третий день на ноте надежды на лучшее будущее.

“Диссонанс, который мы видим во всем мире, спровоцировал много разочарований и хаоса. Много людей, которые имеют влияние на общественное мнение, пытались предостеречь падение мировой системы. Дизайнеры, в том числе и мой бренд, присоединяется к решению этой проблемы, давая надежду на лучшее будущее. Я, дизайнер Эно Ениеокпон, посвящаю коллекцию RISE FROM THE RUINS людям Украины – сильным и несокрушимым. Несмотря на все сложности и падения – страна, которая за много лет стала родной – наконец оставит разрушенные стены позади ради новых свершений”, – рассказывает Ениеокпон.

Свою идею дизайнер выражает в резких линиях одежды, что делает ее несколько агрессивной: для того, чтобы побороть сложности, нужна сила духа.

На подиуме были представлены знаковые стеганые куртки бренда с накладными карманами и дубленки, оверсайз худи^ анораки, джинсовые куртки, а также костюмы-двойки с жилетом, который украшают ремни, придавая ему спортивный бойцовский характер. Коллекция преимущественно монохромная, изредка разбавлена вспышками красного.

Полную коллекцию можно посмотреть по ссылке: https://megogo.net/ru/view/10849905-ukrainian-fashion-week-7-e-fevralya/tab_comments