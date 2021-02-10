О самых интересных показах финального дня New Generation of Fashion – в обзоре #Букв.

Lviv Fashion School

Единственная в Западной Украине школа моды – Lviv Fashion School – представила капсульные коллекции четырех дизайнеров: Софии Калиты (CENKRILLON), Ирины Лужецкой (LUZHETSKA), Марички Литвин-Беднарской (MLB) и Анастасии Берлизевой (BERLIZEVA).

Lviv Fashion School – школа дизайна одежды, предлагающая профессиональное образование от практиков fashion-индустрии. Уникальность школы заключается в том, что она построена на культуре моды Галичины, которая развивалась в гармонии с общеевропейскими тенденциями.

Итак, CENKRILLON представил облегающие платья в черно-красной гамме и выполненные из кожи или атласа. Украшенные перьями и высокими перчатками, разрезами и глубокими декольте, они выглядели кокетливо и сексуально.

Бренд LUZHETSKA сделал ставку на сочетание черного с сочным зеленым, экспериментируя с кроем и формой. На подиуме появились топ с открытым плечом, комбинезон с вырезами на штанинах и одним длинным рукавом и другие вещи, которые можно охарактеризовать как футуристичный деловой стиль с намеком на сексуальность.

Капсульная коллекция MLB представила образ космических странников, выполненных преимущественно в коже приглушенных оттенков – черного, бутылочно-зеленого, серого и коричневого, разбавленные вспышками оранжевого.

Коллекция BERLIZEVA добавила показу учеников Lviv Fashion School девичьей нежности: мини-платье с рукавами-буфами из розово-зефирного атласа, костюм из жакета с черным бюстье, украшенным жемчугом, и высокой юбки со вставкой из сетки, открывающей пупок, а также нежный ансамбль в бельевом стиле – короткий топ и шорты с рюшами.

STARCHAK

“Концепция моего бренда тесно связана с личностью. Источником вдохновения стали люди, которые выражают свою инаковость и особенность. Концепция коллекции построена на двух составляющих. Первая – это техника апсайклинг, где я даю жизнь старым вещам. Вторая – про права людей и их равенство. Я очень хотела, чтобы каждому, кто будет смотреть этот показ, отозвалось внутри, и он понял, о чем это. И давайте мы будем любить своих близких”, – призналась дизайнер Мария Старчак после показа.

В рамках Ukrainian Fashion Week она показала коллекцию ARMOR.

Human is a spectrum, которая привлекает внимание общества к принятию друг друга независимо от гендера, внешности или национальности, а также бессмысленности навешанных ярлыков. Так, вместе с профессиональными моделями на подиум вышли люди, которые в реальной жизни ежедневно сталкиваются со стереотипами.

Коллекция ARMOR – своеобразный манифест к нынешним и будущим поколениям, ключевой месседж которой: “Твоя личность определяется не внешностью, а полученным опытом”.

Основа коллекции – винтажные мужские костюмы с силуэтами 80-90-х годов, из которых дизайнер создает новые интересные модели с приставкой no gender.

Архитектурный крой одежды в синергии с декоративными материалами из экокожи делает ARMOR эклектичной. Игра текстур между шерстью и экокожей отдает должное нашему разнообразию. А щепотка бахромы с вестерна, делает образы по-настоящему игривыми и озорными.

ZVOLI

В рамках NEW NAMES на Ukrainian Fashion Week NO SEASON 2021 свою первую коллекцию собственного бренда ZVOLI представила молодая дизайнер Зволинская Елизавета.

Коллекция Introductio посвящена пути самопознания молодых художников. В своей одежде дизайнер раскрывает вопросы взросления личности и самого человека и задает вопрос: а обязательно “взрослеть”, когда искусство становится твоей профессией?

“Дети, не обремененные консерватизмом, который присущ взрослым, непосредственны, они легче пробуют новое, экспериментируют. Поэтому людям, которые повзрослели и не успели подавить своего внутреннего ребенка, легче создавать что-то необычное”, – убеждена дизайнер.

Сама концепция ZVOLI предусматривает стирания установленных обществом границ между “инфантильным” и “взрослым”. Бренд призывает принять себя и не бояться выделиться, создавая эксцентричную одежду для девушек и парней, которые еще не скоро состарятся душой.

Коллекция Introduction вдохновлена ​​последним альбомом Мелани Мартинез, нарядами викторианской эпохи и современной культурой интернета поколения Z.

Для пошива использованы как новые, так и ранее применяемые материалы, одежда украшен кружевом, лентами и вышивкой.

Anna Grove

Для бренда Anna Grove, который закрыл Ukrainian Fashion Week No Season 2021, представил свою уже вторую коллекцию. Дизайнер обратилась к проверенной временем классике – традиционной клетке, гусиной лапке и полоске как символам стабильности и опоры, которых сегодня нам сильно не достает.

Новой эстетикой бренда стали светоотражающие элементы на одежде, которые хорошо смотрелись даже на пальто в гусиную лапку.

Так дизайнер воплощает заявленный онцепт элегантной безопасности. Основные цвета коллекции – желтый, синий и красный.

Ассортиментный модельный ряд представляют пальто с мягкой линией плеча и объемными акцентными рукавами, трансформированные классические силуэты, деконструкция и чистые цвета – все это смягчало консерватизм коллекции.