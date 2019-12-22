#Буквы публикуют перевод интервью.

Я хочу начать с этой знаменитой фотографии на неделе моды, сделанной Томми Тоном в 2009 году. Что вы видите на этом снимке сейчас и о чем думаете?

Вирджил Абло: Если вы посмотрите на этот снимок в 2019 году, заметите, что в нем заложена идея демократизации моды. Это как те вдохновляющие цитаты, которые говорят: “То, что ты высмеиваешь, в будущем становится частью тебя”. Это был один из первых современных модных снимков, который был просто повсюду. Это свидетельство того, что те, кто любит моду, так же важны, как и сама индустрия. Этот снимок говорил о силе изображений, созданных еще тогда последователями модной индустрии: в те времена Томми Тон вел блог Jak & Jil и был одним из немногих фотографов, стоявших за пределами модных шоу. Это фото зафиксировало факт сотрудничества между инсайдерами и аутсайдерами, становления уличной моды – и все это началось еще до моей карьеры.

Как тогда к вам относилась индустрия моды?

Вирджил Абло: Это было не особо гостеприимно, но ирония заключалась в том, что у входа на показ Comme des Garçons не было охраны. Это было в духе: “Зачем ты пришел на модное шоу?” Пройти на него него было почти так же просто, как отправиться на какую-нибудь случайную конференцию в отеле.

К середине десятилетия вы перешли от того, чтобы стоять на улице в ожидании пропуска, к своему первому шоу Off White в Париже. Что это значило для вас, как охарактеризуете этот период?

Вирджил Абло: Я находился на том этапе в моде, когда мои современники и друзья, такие как Шэйн из Hood By Air, которые внесли огромный вклад в развитие индустрии, создавали картину того, что должно было произойти. В то время официальная пресса просто классифицировала этот вид дизайна как “уличная одежда”; как дизайнер, вы сталкиваетесь со своим поколением, которое вы не можете контролировать. Исходя из этого, я решил, что “уличная одежда” будет символом того времени, а не наоборот. Я стремился делать шоу, чтобы определять, какой может быть “уличная одежда”, и делать это безотлагательно, как вы понимаете.

Я чувствовал, что в то время большинство людей думали: “Он не стереотипный дизайнер”. Я не знаю, сколько показов я провел с 2016 года, но мне было приятно найти пространство, в которое я мог бы ощутимо попасть. Моей мотивацией все это время были мысли о поколении, которое все еще не могло попасть на показы мод.

Как вы думаете, в 2016 году отрасль начала открываться и становиться все более демократичным пространством – комфортным и близким своему поколению?

Вирджил Абло: Я никогда не чувствовал, что двери закрываются: я оптимист, поэтому я даже не осознаю того, как я попал туда, где сейчас нахожусь. Вместе с тем “уличная одежда” была глобальной концепцией: такие дизайнеры, как я и Шэйн, имели преимущество в том, что помогли людям понять, какой будет новая волна, стоит вспомнить Демну Гвасалию и Гошу Рубчинского – все они были частью одного и того же творческого сообщества. Мы все сыграли свою роль в создании новых правил.

Каково было наблюдать, как остальная часть индустрии, традиционные бренды, пыталась связать себя с уличной одеждой, подражая ей, но не являясь привычной для этого явления?

Вирджил Абло: Это было дико, на самом деле все это отсылает к той самой первой уличной фотографии: то, что кажется нелепым, фактически становится уже новой нормой. Я всегда стараюсь находить положительные стороны, и поэтому, когда я вижу, что бренды переходят на новый дизайн, который не является для них традиционным и подлинным, это в очередной раз подтверждает, что мы полностью перезаписали визуальный язык дизайна. Мне нравится то, что мода теперь открыла свои двери перед молодыми людьми, предоставив им работу, чтобы помочь им реализовать себя.

Это напомнило мне фото, которые вы опубликовали в Instagram после первого шоу Louis Vuitton – где вы кланялись и подписали его со словами: “Вы тоже можете это сделать”. О чем вы тогда думали?

Вирджил Абло: Пройдя путь от разработки графического дизайна для футболки в 2012 году до создания коллекции для модного Дома с историей … Как молодой черный парень из Рокфорда, штат Иллинойс, сын иммигрантов из Ганы, на Западной Африке, я смог добиться успеха в индустрии моды, и это было почти невозможно, понимаете? Казалось, этого никогда не случится в жизни. В тот момент я думал, что мода – одна из немногих сфер, которая поддержит людей, полагающих, что “Это не для меня” или “Если у меня нет этой рубашки, значит я не в клубе”. Эта публикация посылала сигнал людям, чтобы они наконец убедились: то, что может показаться невозможным, на самом деле выполнимо, если полностью отдавать себя делу.

То первое шоу Louis Vuitton было похоже на историю, как это все происходило и что вы в тот момент ощущали?

Вирджил Абло: Это забавный вопрос, потому что, чтобы сохранить темп работы, я никогда не останавливаюсь и никогда не оглядываюсь назад: по иронии судьбы, я сейчас делаю перерыв. Мне казалось, что это был один из трех (наиболее) важных моментов в моей карьере. Если говорить абстрактно: я чувствовал, что попал в космос и заполучил модный мегафон – и мне хотелось это “космическое явление” отобразить на подиуме. Именно поэтому на своем дебютном шоу одного из старейших брендов в Париже Louis Vuitton я облачил моделей полностью в белое в первой части коллекции и выпустил их на цветной подиум среди бела дня. Это было иносказательно, вместе с тем я хотел, чтобы о марке узнало как можно больше людей и как можно скорее. Я доволен собой: проделанный объем работы действительно того стоил.



Фото: voguebrasil / Instagram

Я думаю, что вы можете дать более современное определение термину “дизайнер” по сравнению с устоявшимся мнением. Как вы думаете, идея дизайнера одежды изменилась за последнее десятилетие?

Вирджил Абло: Я вырос в 80-х и 90-х годах, и в этом поколении у нас было свое представление о том, кто такой модный дизайнер, так же как и у нас было свое представление о том, кем был музыкант: люди говорили, что хип-хоп – это просто cэмплинг, это даже не похоже на игру на пианино… Как у дизайнера, у меня было достаточно навыков и идей, чтобы исследовать и делать что-то свое.

Я считаю, что, будучи дизайнером одежды, нельзя ограничивать себя только изготовлением одежды и выбором тканей. Предмет одежды более важен, чем ткань, из которой он изготовлен: он более представителен и всегда что-то значит. Он говорит о поколении, бренде … когда я думаю о модных брендах, я сразу вспоминаю United Colors of Benetton, Ralph Lauren или Margiela: просто назовите какой-то бренд или дизайнера, и вы мысленно окажетесь в каком-то месте или атмосфере, потому что все, что они сделали, воплощало это. Именно такой смысл сегодня я вкладываю в понятие “дизайнер”, предыдущая версия этого термина уже устарела.

Как вы думаете, что случится с идеей уличной одежды в 2020-х годах?

Вирджил Абло: Вау. Я бы точно сказал, что она “умрет”. Она себя исчерпает и исчезнет. Сколько еще футболок мы можем приобрести, сколько толстовок, кроссовок? Когда-нибудь мы дойдем до этого и начнем выражать свое состояние и личный стиль в винтаже: взгляните, как много отличной одежды есть в винтажных магазинах, и ее можно носить. Я думаю, что мода уйдет от потребительства и новых покупок; и станет похожа на что-то вроде “пересмотрю-ка я гардеробный архив и найду там пару вещей”.

Десятилетие подходит к концу, что вас будоражит?

Вирджил Абло: Я взволнован тем, каким будет наш следующий шаг. Потому что успехи, которые мы совершили за последние десять лет, безумно велики.