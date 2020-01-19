#Буквы вспоминают биографию дизайнера, его вклад в моду и самые провокационные цитаты о моде.

Биография

Жан-Поль Готье родился в 1952 году и вырос в семье банковских работников, людей занятых и строгих. В детстве он часто проводил время с бабушкой, которая поощряла все его желания, будь то рисование или листание журналов, и целыми днями смотрел с ней телевизор.

Это воспоминание из детства Готье неслучайно: именно оно оказало дальнейшее влияние на судьбу и карьеру дизайнера.

По телевизору часто проходили трансляции из парижского варьете и кабаре “Фоли-Бержер”. Так Готье нашел свой первый источник вдохновения и открыл для себя экстравагантный мир спектакля и танцев.

У Жана-Поля Готье нет образования дизайнера: его первыми учебниками стали модные глянцы, а первой моделью – медвежонок, для которого он мастерил разные костюмы.

Готье подумывал стать парикмахером или стилистом, но вместе с тем он продолжал рисовать и делать иллюстрации, рассылая их в разные модные Дома. Так они попали к Пьеру Кардену, который пригласил его на работу ассистентом.

Дальше было сотрудничество с Жаном Пату и другими дизайнерами. Только во второй половине 70-х Готье созрел на самостоятельное плаванье в дизайне и создал свою первую экспериментальную коллекцию из салфеток и бижутерии.

Вклад в моду

Эксперименты – важная черта работы дизайнера. Революционер и мастер изобретений, он стер границы между мужчиной и женщиной, представив в 80-х провокационную мужскую юбку как повседневный элемент мужского гардероба.

В тех же 80-х Готье ввел в моду корсетный стиль и предложил носить нижнее белье как одежду, сочетая его с куртками, брюками и другими вещами.

В то время как в моде правил power suit – мешковатые пиджаки и костюмы с акцентированными плечами, его утонченные и сексуальные модели часто появлялись на подиуме в атласном черном белье и чулках, вызывая негодование общественности, которая обвиняла его в вульгарщине. Но Готье так чувствовал и видел.

Сегодня его визионерские идеи – один из приемов стилизации в стритстайл-моде – привычный образ, который никого не удивляет.

В эпоху расцвета славы Мадонны Готье создал для нее костюм, напоминающий корсет с конусообразным бюстгальтером. Сегодня это культовая вещь дизайнера, увековечившая его имя в моде.

В 90-х Готье привнес в кутюр уличную моду (косухи смешивал с юбками из кринолина и кроссовками), дав зеленый свет другим дизайнерам следовать этой идее, в частности Вирджилу Абло, который окончательно смешал уличную и подиумную моду.

В то же время Жан-Поль вывел на подиум нестандартных моделей (пожилых, с татуировками, полных и трансгендерных). Этот факт делает его не просто революционером, но визионером на контрасте с событиями, которые происходят сейчас в модной индустрии.

Еще один эксперимент дизайнера – простая французская тельняшка, в которую он одел весь мир: сегодня этот предмет гардероба считается классикой и базовой вещью.

Готье видел красоту во всем, и порой источниками его вдохновения выступали самые диковинные вещи: например, сигареты, как в коллекции 2018 года, упаковки кошачьего корма или консервные банки (в 1993 году Жан-Поль выпустил свой первый аромат, заключенный в стеклянный женский торс как оммаж Мадонне).

В последнее время модельер сосредоточился на выпуске кутюрных коллекций и отошел от регулярных коллекций на каждый день.

По сообщениям 67-летнего дизайнера, в его планах – отойти от модного и парфюмерного бизнеса и сосредоточиться на искусстве.

Цитаты

“Слишком много одежды убивает одежду. Мода изменилась. Теперь это просто преумножение одежды. Восемь коллекций в сезон – это шестнадцать в год. Мы делаем одежду, которую никто не будет носить”.

“Красота – это когда ты остаешься самим собой”

“Хочу показать мужчин как сексуальный объект. Несправедливо, что в таком ракурсе принято преподносить только женщин”.

“Когда вещь становится полезной, она, как правило, перестает быть прекрасной”

“Enfant terrible я только в моде, а в жизни я был умненьким мальчиком – спокойным и рассудительным, слушался родителей. Бунтарь я только в профессии. В моде надо быть мятежником, чтобы привлечь внимани”.

“Француженки скрываются за одеждой, как за ширмой. Я уверен, что в этом плане правы те, кто не стесняется своих достоинств и форм. Мода – для всех. Я верю, что эталон красоты не один, их много”.

“Как только я перестану чувствовать себя свободным, сразу все брошу. Я избалованный ребенок и всегда им буду. Я еще ни разу в своей жизни не шел на компромисс”.

“Меня беспокоит и пластик в океане, и горящие леса. Не знаю, что делать. Видимо, чтобы не сжигать одежду, ее нужно меньше производить”.