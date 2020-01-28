Кап-Ферра – мыс на Лазурном берегу Франции, до сих пор был известен благодаря тому, что там находится вилла Ротшильдов. Но с 27 января 2020-го он будет ассоциироваться с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, который купил там самую дорогую виллу Les Cedres. "Буквы" побывали на "объекте".

То, что богатые люди любят Лазурный берег, известно давно. И что именно они покупают там самую дорогую недвижимость – тоже. Причем самая дорогая часть находится не в Ницце, а на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра.

Когда-то это была просто рыбацкая деревня, часть города Вильфранш-сюр-Мер, который находится в 10 километрах от Ниццы. Теперь здесь селятся звезды, банкиры и олигархи. Именно в Кап-Ферра находятся виллы Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина. А теперь рядом будет жить и Ринат Ахметов.

От королей до теплиц

В начале XX века основным владельцем земель на Кап-Ферра была бельгийская королевская семья. И именно у короля Леопольда купила в начале века кусок земли Беатрис Ротшильд, дочь французского банкира. Сейчас вилла Ротшильд с ее садами – главная достопримечательность Кап-Ферра. Ну а бывшие виллы короля теперь самые дорогие в мире, в том числе и та, которую построил для своей возлюбленной бельгийский король Леопольд II.

Французская википедия сообщает, что первое здание на этом месте было построено еще в 1830 году, когда деревня Сен-Жан-Кап-Ферра была частью города Вильфранш-сюр-Мер. Позже дом был приобретен Давидом-Дезире Поллоне – мэром Вильфранш-сюр-Мер.

Наследники Давида-Дезире Поллонне продали виллу и ее четырнадцать гектаров садов в 1904 году бельгийскому королю Леопольду II. Он купил ее для своей возлюбленной Бланш Делакруа, которую король встретил в 1899 году, когда девушке было всего 16 лет, а ему уже 64 года. Он сделал Très-Belle Делакруа баронессой Вогана и под конец жизни даже женился.

В 1924 году виллу приобрел Александр Марнье-Лапостоль, владелец ликера Гран Марнье и виноградника Château de Sancerre. Он превратил территорию в экзотический сад и дендрарий, богатство которого было признано ботаниками.

А в 1976 году вилла перешла Société des Produits Marnier-Lapostolle. В саду компания выращивала растения для ликера – на ее территории было 25 отапливаемых теплиц и 20 тысяч видов растений.

В 2016-м ликерную марку приобрела итальянская компания Campari. Но изначально она решила, что не хочет ухаживать за виллой. В сентябре 2019 года Campari сообщила, что продала виллу, а 27 января стало известно, что ее купил Ринат Ахметов.

Таким образом, на замену донецкому ботсаду, где он жил и который он потерял, Ахметов получил новый ботсад на Лазурном берегу.

Цена сделки – 200 миллионов долларов, что, надо сказать, в 2 раза меньше, чем российский олигарх Михаил Прохоров готов был выложить за другую виллу бельгийского короля Леопольда, принадлежащую Лилли Сафра.

Узнав о покупке виллы, журналисты “Букв” решили посмотреть на нее вблизи.

Сорняки и развалины под охраной

Вилла Les Cedres находится в 10 минутах ходьбы от виллы Ротшильдов, если идти в сторону моря. На авеню Denis Semeria можно увидеть ворота, где на столбе написано, что это вилла Леопольда. За забором – двухэтажное желтое здание. Указания, что это именно Les Cedres, нет. Зато рядом есть туристический офис и биотуалеты. За ними можно найти козью тропу, ведущую к дороге. Но к вилле она, к сожалению, не выведет. Зато через 100 метров можно увидеть серые ворота, за которыми явно ведутся работы по обустройству территории.

Дальше 10 минут прогулки вдоль забора, затянутого плющом – и вы спуститесь к морю, так и не увидев даже очертаний виллы. Зато поймете, что для ее владельца будет открываться чудесный вид на море и Ниццу. Вы обнаружите пляж Passable и одноименный закрытый ресторан рядом.

А дальше вдоль моря – опять деревья, забор и пару калиток с предупреждением, что объект под охраной. Дальше несколько вилл, но все они не жилые, часто с разбитыми окнами или на стадии ремонта.

Со стороны бульвара де Голля вы также не увидите ничего интересного – забор под 4 места, скрытый под растительностью. И только один небольшой и простенький дом, где виден свет.

Дальше можно обнаружить старые ворота, которым несколько столетий, в дырках в заборе рассмотреть еще несколько разрушенных зданий. Территория очень запущенная. При попытке сфотографировать эти руины сзади вдруг прозвучит голос: “Мадам, это частная собственность. Фотографировать нельзя”.

Поскольку этот человек будет первым встречным за 45 минут прогулки, мы уточним у него – это ли вилла Les Cedres.

– Да, – ответит мужчина на французском и сядет в свое авто, припаркованное возле агентства недвижимости John Taylor.

Но увидев, что мы рассматриваем забор, он опустит окно машины и спросит на французском:

– А что вы ищете?

– Да хотели посмотреть самую дорогую виллу, но тут один глухой забор. А это все она?

– Да, – ответит мужчина. И добавит – А почему вы интересуетесь?

– Говорят, ее купил украинский олигарх Ринат Ахметов.

– А откуда вы это знаете? – сильно удивится мужчина.

– Так об этом сегодня все СМИ написали.

– Черт, теперь придется обороняться с автоматами, – вдруг заговорит мужчина на русском.

– А вы что, там работаете?

– Да, – ответит мужчина.

– А давно вы здесь?

– Не могу вам сказать этого, – скажет мужчина и уедет.

Дальше по курсу будут ворота Park Palace, которые на карте Google отмечены как зоомагазин. На самом деле здесь раньше был зоопарк, пока в 2008-м территорию не купил российский бизнесмен Дарвин Израев.

Еще через 200 метров мы увидим, что мужчина далеко не уехал, а припарковался у ворот виллы. Стоило нам приблизиться, и он вышел к нам с охранником.

– Добрый вечер! А вы говорите по-французски?

– Да, а что?

– Вы фотографировали виллу, зачем?

– Мы не фотографировали виллу, а улицу и забор.

– Нет, я видел, что вы фотографировали виллу за забором, – вмешивается наш первый знакомый на русском.

– Так я вам ответила же, что мы журналисты и решили взглянуть, что здесь купил Ахметов.

– А откуда вы узнали об этом?

– Мы были на вилле Ротшильдов, прочитали новость и решили взглянуть.

– Это странно, нам звонили из мэрии, они интересуются, зачем вы фотографировали чужую собственность. Это запрещено. Сейчас или приедет полиция, или мне нужно будет это им как-то объяснить.

В это время охранник тоже переходит на русский.

– Это как-то странно, что вы сидели на вилле у Ротшильдов и вдруг увидели новость.

– Мы журналисты, и ее трудно было не заметить. Хотите покажу, сколько новостей выпадет в поиске?

Мужчина с любопытством смотрит на экран.

– А вы где, на Украине живете? – спрашивает он.

– В Киеве. А вы где жили до того, как попали сюда? – спрашиваем мы.

Мужчина говорит, что не скажет. Хотя оборот “на Украине” позволяет предположить, что он либо из России, где так говорят. Либо из региона, где такое постоянно слушают в российских новостях.

В это время возвращается его коллега и говорит, что он о нас доложил и что его успокоили, что мы действительно могли это знать, потому что действительно вышла такая новость.

– Но вы теперь ждите новых гостей, у вас их теперь больше, чем у Ротшильдов, и мы еще покажемся вам очень милыми, – обещаем охранникам напоследок.

Мимо проезжает автобус до Ниццы. Теперь за 1,5 евро вы сможете доехать до виллы Ахметова.