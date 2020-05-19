15 июня – главная ориентировочная дата для начала международного туризма. Свои границы уже готова открыть даже Италия, а Хорватия принимает туристов по-тихому.

Украина и страны Евросоюза могут возобновить авиасообщение в середине июня, ориентировочно с 15 июня.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко. По сути, украинские власти ориентируются на своих европейских коллег, которые на прошлой неделе решили понемногу снимать ограничение на передвижение в рамках ЕС. Чем намного улучшили прогнозы двухнедельной давности.

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) прогнозируют возобновление авиперелетов в Европе в конце второго квартала, в начале июля.

“Мы подготовили для всего мира, и для Европы в частности, план перезапуска отрасли (…) в три этапа: сначала внутренние рынки в конце второго квартала, это можно сказать в июне. Затем в третьем квартале, начиная с июля, мы хотели бы вновь открыть континентальные рынки, то есть Европу, Северную Америку или Азиатско-Тихоокеанский регион. А затем в четвертом квартале, межконтинентальный”, – рассказал глава IATA Александр де Жюниак.

13 мая Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС и Шенгенской зоны приступить к постепенному снятию ограничений на перемещение жителей этих стран по территории союза.

В Брюсселе отметили, что снятие запретов позитивно скажется на внутреннем рынке ЕС в преддверии летнего сезона.

“Мы уверены, что у нас будет туристический сезон в этом году”, — заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

На сегодня страны Европы ослабили карантинные меры, но ограничения действуют на необязательные трансграничные поездки внутри ЕС. Они остаются в силе до 15 июня. Тем временем страны упрощают приграничный контроль для стран соседей, где хорошая динамика борьбы с вирусом.

Маленький скандал Франции и Италии

Следом за рекомендацией Еврокомиссии появилось заявление правительства Италии, что они с 3 июня собираютсяразрешить поездки между регионами и снять запрет на въезд в страну.

Ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран, где существует высокий риск заражения коронавирусом.



Напомним, Италия первой в Европе ушла на карантин. В начале марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте закрыл 14 провинций из-за распространения COVID-19.

По состоянию на 19 мая, в Италии более 400 новых случаев заражения. Всего в стране подтверждено 225 тысяч случаев заражения коронавирусом и 32 тысячи смертей.

Надо отметить, что решение итальянских властей раздосадовало их французских коллег. Во Франции карантин продлён до середины июля.

“Крайне важно, чтобы мы могли согласовывать решения на европейском уровне, особенно в отношении шенгенской зоны. Сегодня дело обстоит иначе”, – заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Он анонсировал встречу с коллегами из других стран, чтобы согласовать общие правила действий.

В том числе он имел в виду заявление официального Мадрида, что он будет применять двухнедельную меру обсервации к любому, приезжающему из-за границы, даже если очень мало трафика между двумя странами, за исключением трансграничных работников.

Прибалтика

В странах Прибалтики с 15 мая разрешено внутреннее перемещение между Литвой, Латвией и Эстонией. Между странами позволены авиа, железнодорожные и автобусные перевозки без 2-недельного карантина.

Регулярные рейсы из Вильнюса уже возобновила Lufthansa.

С 12 мая Литва также частично разрешила въезд жителей Польши , если они едут по работе или для учебы.

Германия

16 мая Германия полностью открыла границу с Люксембургом. С 15 июня страна Ангелы Меркель хочет открыть границыс Австрией, Францией и Швейцарией, чтобы ее жители могли отдохнуть в других странах. Но министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предупредил, что открытие границ между Германией, Австрией, Швейцарией и Францией произойдет только в том случае, если сохранится сегодняшняя позитивная динамика снижения заболевания.

С 15 мая Германия отказалась от обязательного карантина для въезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.

Австрия

Границы Австрии с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией будут полностью открыты 15 июня.

Чехия

С 26 мая Чехия ослабит режим контроля на границах, контроль будет носить выборочный характер.

Авиакомпания Czech Airlines возобновила регулярные международные рейсы, приостановленные в середине марта на фоне пандемии SARS-CoV-2. “С понедельника возобновляются регулярные полеты по маршрутам, связывающим Прагу с Парижем, Амстердамом и Франкфуртом-на-Майне”, – сообщила официальный представитель чешской авиакомпании Владимира Дуфкова.

Испания

Испанские власти намерены в конце июня открыть отдельные курортные регионы для туристов из стран Евросоюза. Речь идет об испанских регионах, наименее пострадавших от эпидемии коронавируса. Пока власти страны называют в качестве перспективных Балеарские и Канарские острова, пишет Немецкая волна.

Великобритания

Страна не закрывала свои границы для иностранцев (ежедневно в страну прибывают через аэропорты по 15 тысяч человек) и не вводила карантин для приезжающих. Хотя премьер Борис Джонсон заявил о такой возможности.

Но гостиницы, достопримечательности, рестораны, пабы, кинотеатры в Великобритании собираются открыть только 4 июля.

Греция

Греция терпит огромные убытки для бюджета из-за эпидемии коронавируса. При этом в самой стране зарегистрировано около трех тысяч случаев COVID-19. Власти страны надеются открыть летний туристический сезон с 1 июля.

Правда, для авиапассажиров думают разработать “паспорт здоровья” – чтобы перед полетом в страну он сдавал ПЦР-тест. В отелях планируют отказаться от “шведского стола”, а пляжные лежаки укомплектовать индивидуальными одноразовыми чехлами.

Хорватия

Хорватия с 9 мая “по-тихому” пускает иностранных туристов при наличии у них забронированного жилья несмотря на то, что официально введенный запрет на пересечение границы не отменяли.

Черногория

Власти Черногории с 18 мая открылы отели, пляжи, торговые центры, рестораны и кафе. Международные аэропорты Черногории в Подгорице и Тивате откроются 20 мая для авиации общего назначения.

Туризм составляет 25 % ВВП страны, при этом 95 % туристов приезжают из-за рубежа. Предполагается, что открытие границ Черногории с соседними странами возможно 1-10 июня.

Турция

Турция открывает границы для медицинских туристов из 31 страны с 20 мая. В том числе и для граждан Украины.

Между тем, МИД Турции начал переговоры по возобновлению туризма с 70 странами.

Внутренний туризм в стране может возобновиться 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан. А внешний – с середины июня.

Египет

В Египте постепенно восстанавливают внутренний туризм. Но до конца мая отели могут принимать только 25% туристов от своих возможностей. С 1 июня максимальная загрузка увеличится до 50%.

Сроки возобновления международного авиасообщения пока не определены.

Тунис

Власти Туниса 4 мая начали постепенно снимать ограничительные меры. А с середины мая планировали открыть курорты и отели для иностранных гостей.

ОАЭ

Дубай планирует начать прием иностранных гостей в начале июля, однако восстановление туризма в Эмирате будет зависеть от того, когда другие страны откроют свои границы.