Проигрыш в Кривом Роге - это не просто финальная жирная точка в провальной кампании, где власть не взяла ни одной мэрской должности в областях. Президентский провал в родном городе - это сравнительно новый политический тренд для Украины

За несколько дней до выборов мэра Кривого Рога Владимир Зеленский вышел со специальным заявлением. В нем он косвенно призвал граждан Кривого Рога проголосовать за кандидата от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика. То, насколько принципиальным для Владимира Зеленского являлась победа его кандидата говорит и том, что в конце ноября Владимир Зеленский появился в родном городе на совещании, посвящённом экологическим вопросам. На этом же совещании из всех кандидатов в мэры принимал участие только Шевчик. Там же Зеленский откровенно желал удачи и победы своему кандидату.

Есть основания полагать, что власть вынудила сняться с выборов многолетнего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, набравшего в первом туре более 44% голосов – собственно, о криминальных делах против него говорил сам бывший мэр, который после первого тура вдруг вспомнил о проблемах со здоровьем.

Шевчик после первого тура был на втором месте с почти 26% голосов, тогда как Павлом в первом туре набрал лишь около 10%.

И вот – несмотря на все усилия президента, Дмитрий Шевчик потерпел фиаско, проиграв выборы кандидаты от ОПЖЗ Константину Павлову. В том числе с подачи офиса президента в эти дни было многое сказано о том, что теперь Кривой Рог окажется под пятой «русского мира». Однако тут следует уточнить, что из-под этой пяты второй по значимости после Донбасса индустриальный бассейн Украины никогда и не выбирался.

Представить завершившиеся выборы в качестве борьбы проукраинского добра против пророссийского зла было тем сложнее, зная биографию всех кандидатов. Все из которых были так или иначе связаны с фигурой Рината Ахметова. Сын Юрия Вилкула Александр долгие годы занимал ответственные посты в бизнес-империи Рината Ахметова, был вице-премьером при Януковиче и возглавлял близкую к Ахметову партию «Оппозиционный блок» после откола от неё ОПЖЗ – проекта Медведчука-Левочкина.

Дмитрий Шевчик долгое время работал топ-менеджером ахметовского «ЦГОКа», был депутатом Днепропетровского облсовета от «Партии регионов».

Павлов в парламенте прошлого созыва так же считался фигурой близкой к Ринату Ахметову и семье Вилкулов. На выборах Рады-2019 он уступил своё место в парламенте кандидату от «Слуги народа».

Как ни странно, не принимая участия в выборах, их выиграл Вилкул, который завел свое большинство в горсовет. Нельзя сказать, что проиграл Ахметов, потому что несмотря на слухи о ссоре с Вилкулом-младшим, тот все же оказался в его Оппоблоке, а не левочкинско-медведчуковском ОПЗЖ.

Условный оранжевый лагерь не проиграл – в советском индустриальном бассейне , к сожалению, он не представлен.

А вот кто проиграл, так это лично Владимир Зеленский. И это не просто финальная жирная точка в провальной кампании, где власть не взяла ни одной мэрской должности в областях.

Президентский провал в родном городе – это сравнительно новый политический тренд для Украины, стране, где кланово-политические группы которой выстаивались по территориальному признаку. С опорой на олигархический бизнес.

Днепропетровский клан, разделившийся на враждующие ветви Кучмы-Пинчука и Лазаренко-Тимошенко. Донецкая связка олигархической и бандитской вертикалей, консолидированным выдвиженцем которой был Виктор Янукович. Даже Винницкая группа Владимира Гройсмана, которая не сдала город кандидату от «Слуг народа», продвинувшая на должность мэра близкого к экс-премьеру Сергея Моргунова. Между этими политическими моделями всегда было нечто общее.

То, что продвижение ставленников этих групп было подкреплено региональными тылами, сформировавшимся управленческими командами, которые укреплялись и расширялись по мере роста значения каждого клана. Залезть на вершину украинской политики без такого «заземления» в базовом регионе-форпосте было возможно. Удержаться – нет. Именно поэтому, поражение Владимира Зеленского, пускай и в образе аватара Шевчика – это начало конца.

Ведь у белой вороны украинской политики Зеленского нет ни своей опоры, ни своей команды. Кроме команды «Запорожье – Кривой Рог – транзит». Даже управленческая вертикаль формируется им из людей призыва Кучмы или Януковича. В ситуации полного осознания того, что уборщица из «95 квартала» не может руководить например «Укроборонпромом». И здесь мы даже не рассматриваем идеологическую сторону дела или порождаемые последними назначениями угрозы для самой государственности. С административной точки зрения назначение таких людей – это игра в чужие ворота. Так как для людей калибра Гриневецкого Владимир Зеленский остаётся просто лифтом, задача которого – довести до нужного этажа. А как действовать уже попав на этаж – это мы и сами разберёмся, со старыми друзьями, без Владимира Александровича.

Поражение в Кривом Роге – это не просто свидетельство кризиса доверия к Владимиру Зеленскому в родном городе. Это о том, что в реальной политике невозможно всегда выезжать на голом рейтинге. Особенно тогда, когда рейтинг стремительно падает. И о том, что украинский deep state – традиционная система политических кланов и ФПГ лучше других осознаёт кризис президенства Зеленского. И делает выводы.

Прокатившись на Зеленском как на паровозе до ближайшей станции, укрепив свои позиции, видя выдыхание локомотива, авторитетные во всех смыслах пассажиры уже ссаживаются на остановке «Зеленский – Кривой Рог – транзит». Подыскивая для дальнейшего пути очередное «новое лицо».