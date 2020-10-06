Абромавичюс покидает пост в Укроборонпроме. Но на самом деле главная новость не в этом, а в том, что он его покидает с огромными проблемами по государственному оборонному заказу из-за чего в последние дни собрали два заседания СНБО

Во вторник президент Владимир Зеленский уволил Абромавичуса с должности председателя концерна Укроборонпром. Другим указом он назначил исполняющим обязанности директора Игоря Фоменко.

На самом деле увольнениеия Абромавичуса – это была уже не новость, а перезревший вопрос. Первые слухи об этом были датированы еще февралем месяцем. Уже тогда Офис президента и парламентский комитет по нацбезопасности были не в восторге от работы Абромавичуса. Несмотря на реформаторскую внешность они не видели результатов работы.

Абромавичус впервые появился в украинском политбомонде во втором правительстве Арсения Яценюка, куда его позвали министром экономики. В 2016 именно благодаря его заявлении об отставке и что ему пытаются навязать людей от Игоря Кононенко Кабмин Яценюка просуществовал еще 3 месяца.

В 2019 Абромавичус вернулся на авансцену уже в команде Владимира Зеленского, в качестве одного из VIP-агитаторов. А после победы лидера «95 квартала» на выборах Айварас получил очень хлебную должность директора Укроборонпрома.

Его команда заходила в Укроборонпром с амбициозными планами в корне реформировать предприятие и создать 6 отдельных компаний.

На момент выхода Украины из СССР 1,5 миллиона человек работали в оборонке и было 700 предприятий, которые занимались выпуском военной продукции. Сейчас осталось 147 предприятий, у многих из которых самое ценное это стены и земля.

Действующие предприятия в Укроборонпроме собирались объединить в 6 профильных холдингов, остальные продать. В компании время реформы оценивали в 2-2,5 года.

Несмотря на то, что заместитель гендиректора Мустафа Найем написал сегодня у себя в телеграмме, что им удалось стабилизировать работу холдинга, на самом деле Абромавичус оставляет эту должность с не принятым законопроектом о реформе Укроборонпрома и огромными минусами в бюджете компании.

«То, что он оставляет этот пост – не новость и это решение принято давно. Просто у президента нет кандидатуры на замену. Но Айварас и его команда не справились с задачей. Они слишком гедонисты и любят жизнь, чтобы в принципе заниматься такой работой », – говорит один из депутатов-член оборонного комитета.

«ГОЗ (государственный оборонный заказ) сегодня завален и в этой проблеме также очень много вины Укрборонпрома, потому что впервые в жизни Минфин хоть и не вовремя, но перечислил им все средства, а они их не освоили», – добавляет собеседник.

На так давно проверку Укроборонпрома завершила Счетная палата. Результаты проверки засекречены, но они плачевны. На основе ответов компании на депутатские запросы можно говорить о падении производства почти на 30%, а прибыли до налогообложения в 8 раз, по сравнению с командой Букина (при президенте Порошенко).

Во втором квартале компания нарастила прибыль до налогообложения, но это может объясняться как раз тем, что деньги из бюджета они получили, но не потратили.

Один из крупнейших скандалов, под угрозу поставлено производство ракет «Нептун» и «Ольха».

Еще один скандал, о котором рассказывают за глаза – “Завод имени Малышева”, несмотря на убытки в 420 млн грн, должен был перечислить за счет остатков оборотных средств 74 млн. Грн. На содержание “директоратов” ДК «Укроборонпрома». При этом зарплаты на заводе составляют 6000, а у некоторых руководителей Укроборонпрома – полмиллиона гривен.

На днях было собрано сразу два заседания СНБО, которые касались вопросов государственного оборонного заказа. Также до конца недели соберется и комитет по нацбезопасности и обороны Верховной Рады.

Если отставка Абромавичуса была давно решена, то почему он так долго оставался в должности?

Во-первых, он не хотел идти в никуда. Во-вторых, была проблема команды. Уже бывший директор Укроборонпрома хотел оставить ее в холдинге. Но для этого нужно было, чтобы у следующего руководителя было такое же видение развития холдинга, то есть разделения его на 6 частей.

«В Раде лежит их законопроект, и теоретически они могли бы его принять. Но потом могло произойти так, что новая команда сказала бы: «А зачем нам этот закон, мы его не будем исполнять. У нас другое видение», – говорит собеседник Букв.

Например, тот же вице-премьер-министр стратегических отраслей Уруский был категорически не согласен с таким видением.

Проверка Счетной палаты ускорила решение вопроса увольнения Абромавичуса.

На его место назначен исполняющий обязанности Игорь Фоменко. До этого он работал в компании АвтоКрАЗ и на Луганском патронном заводе. В Укроборонпроме занимал должности заместителя генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике.

Назначение Фоменко означает, что в команде президента до сих пор нет понимания, кому достанется Укроборонпром и кандидатуры, которая удовлетворит все группы влияния. А команда Абарамавичуса там на несколько месяцев сохранится.

Тем временем кто-то будет пробовать спасать ГОЗ, а кто-то попробует зайти в деньги «оборонки».

Из приятного – Сергей Тихонов (действующий заведующий отделом Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента) уже на эту должность не претендует. Вроде бы.