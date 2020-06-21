Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, число жертв взрыва увеличилось до двух человек.
Сам взрыв произошел на 6-м этаже девятиэтажного дома. По словам Клименко, сейчас экстренные службы готовятся к отселению всех жителей пострадавшего дома.
“Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент, известно, что, к сожалению, два человека погибли. Лишь после предварительных выводов взрывотехников и представителей ГСЧС мы сможем приступить к разбору завалов”, – отметил председатель Нацполиции.
На месте инцидента работает 410 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции, задействовано 60 единиц спецтехники.
На месте инцидента присутствуют мэр Киева Виталий Кличко, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник полиции Киева.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
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