По состоянию на 12:00 на месте взрыва в многоэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, найдены тела двух погибших.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, число жертв взрыва увеличилось до двух человек.

Сам взрыв произошел на 6-м этаже девятиэтажного дома. По словам Клименко, сейчас экстренные службы готовятся к отселению всех жителей пострадавшего дома.

“Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент, известно, что, к сожалению, два человека погибли. Лишь после предварительных выводов взрывотехников и представителей ГСЧС мы сможем приступить к разбору завалов”, – отметил председатель Нацполиции.

На месте инцидента работает 410 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции, задействовано 60 единиц спецтехники.

На месте инцидента присутствуют мэр Киева Виталий Кличко, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник полиции Киева.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Евгений Краевой, #Буквы