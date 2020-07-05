Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Полиция в Дорсете, Девоне и Корнуолле сообщила о значительных пробках на дорогах в субботу, так как большое количество владельцев караванов ехали отдыхать на побережье.
Несмотря на ослабление ограничений, около 30 % баров, пабов и ресторанов остаются закрытыми.
Много посетителей, забронировав столики, приезжали из Шотландии.
В городе Лестере улицы были в основном пустынными, так как пабы, бары и рестораны остаются закрытыми.
Как же британцы провели первую ночь открытия пабов и баров:
По данным издания The Sun, в первую ночь британцы выпили 15 млн бокалов пива (8,5 млн литров). За порядком на улицах следили полицейские.
Некоторые пабы были полностью забиты посетителями, а на улицах – не протолкнуться.
Сообщается, что и некоторые пабы были вынуждены закрыться после дебоша и беспорядков.
AFP/Getty Images
Reuters
Jake McPherson
Karwai Tang
Stephen Lock / i-Images
В городе Эшфорде, Кент, в день открытия автомобиль врезался в отель Swan Inn.
- В июне чиновники на юге Англии объявили “критическую ситуацию” после того, как тысячи местных жителей начали стекаться к местным пляжам во время эпидемии.