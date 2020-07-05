В Англии впервые за три месяца открылись пабы, рестораны, парикмахерские, кинотеатры и тематические парки. Это все действует со строгими правилами социального дистанцирования. Также в Англии людям разрешают оставаться на ночь вне дома - открываются кемпинги. С пятницы заработали пабы и в Северной Ирландии. А вот такие ограничения все еще остаются в силе в Шотландии и Уэльсе.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Полиция в Дорсете, Девоне и Корнуолле сообщила о значительных пробках на дорогах в субботу, так как большое количество владельцев караванов ехали отдыхать на побережье.

Несмотря на ослабление ограничений, около 30 % баров, пабов и ресторанов остаются закрытыми.

Много посетителей, забронировав столики, приезжали из Шотландии.

В городе Лестере улицы были в основном пустынными, так как пабы, бары и рестораны остаются закрытыми.

Как же британцы провели первую ночь открытия пабов и баров:

По данным издания The Sun, в первую ночь британцы выпили 15 млн бокалов пива (8,5 млн литров). За порядком на улицах следили полицейские.

Некоторые пабы были полностью забиты посетителями, а на улицах – не протолкнуться.

Сообщается, что и некоторые пабы были вынуждены закрыться после дебоша и беспорядков.

AFP/Getty Images

Reuters

Jake McPherson

Karwai Tang

Stephen Lock / i-Images

В городе Эшфорде, Кент, в день открытия автомобиль врезался в отель Swan Inn.