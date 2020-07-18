Jacquemus презентовал коллекцию весна-лето 2021: показ прошел в поле

Об этом пишет Elle.

Дизайнер устроил восхитительное шоу на пшеничном поле под Парижем. Подиум находился между нескошенных колосьев, а стулья для гостей были расположены с условием социальной дистанции.

В новой коллекции Жакмюса преобладают пастельные оттенки: небесно-голубой, песчаный, белый и другие.

Модели показали свободные брюки с высокой талией, топы и бра, платья-миди, костюмы с пиджаками и рубашки с принтами. Дополняли образы классические сумки Jacquemus.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tiffany Hsu (@handinfire) 16 Июл 2020 в 12:11 PDT