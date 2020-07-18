Covid-19 Украина

обновлено 18.07.2020 в 09:02

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Jacquemus презентовал коллекцию весна-лето 2021: показ прошел в поле

Симон Порт Жакмюс презентовал мужскую и женскую коллекции весна-лето 2021 L’amour.

Суббота, 18 июля 2020, 09:10

Фото из открытых источников

Об этом пишет Elle.

Дизайнер устроил восхитительное шоу на пшеничном поле под Парижем. Подиум находился между нескошенных колосьев, а стулья для гостей были расположены с условием социальной дистанции.

В новой коллекции Жакмюса преобладают пастельные оттенки: небесно-голубой, песчаный, белый и другие.

Модели показали свободные брюки с высокой талией, топы и бра, платья-миди, костюмы с пиджаками и рубашки с принтами. Дополняли образы классические сумки Jacquemus.

Фото из открытых источников

 

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Публикация от Tiffany Hsu (@handinfire)

Теги: Jacquemus, мода, Париж, показ, презентация, шоу

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