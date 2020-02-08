Певица, актриса, музыкальный продюсер и модный дизайнер Рианна выпустила первую в 2020 году коллекцию Fenty.

Об этом пишет Vogue.

Коллекция посвящена свободе личности, коллектива и творчества.

Одежда из линейки является универсальной, поэтому ее можно стилизовать и дополнять. В цветах доминируют хаки и ярко-оранжевый.

Спортивные костюмы роскошны, но все же достаточно практичны. Сапоги позволяют владельцу самому решить, какой длины они должны быть. А платья женственные с фирменными силуэтами.