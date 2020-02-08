Об этом пишет Vogue.
Коллекция посвящена свободе личности, коллектива и творчества.
Одежда из линейки является универсальной, поэтому ее можно стилизовать и дополнять. В цветах доминируют хаки и ярко-оранжевый.
Спортивные костюмы роскошны, но все же достаточно практичны. Сапоги позволяют владельцу самому решить, какой длины они должны быть. А платья женственные с фирменными силуэтами.
- 31-летняя американская R&B- и поп-певица барбадосского происхождения Рианна (Робин Рианна Фенти) признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.