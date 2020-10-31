Об этом сообщили в Facebook Черногорского поисково-спасательного поста.
В это время на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость составляет до 60 метров, ветер восточный 4-5 м / с. При этом снег на горе не тает, а продолжает падать.
Заснежило и на популярных украинских курортах.
Так сейчас выглядит Буковель.
Обильный снег покрыл территорию Драгобрата.
На курорте Захар Беркут снега не так много, но он продолжает падать.
Напомним, что в выходные всю Украину накроют дожди. Так, в субботу, 31 октября, на западе страны температура воздуха днем составит 7-12 градусов тепла, а ночью 3-6. На востоке и в центральных областях прогнозируется 9-14 градусов выше ноля днем и 4-11 ночью.
- На юге Калифорнии, в США, продолжаются масштабные природные пожары – они уже охватили площадь более 3 тысяч га и десятки населенных пунктов, люди вынуждены эвакуироваться.