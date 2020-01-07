Сегодня в Украине празднуют Рождество по юлианскому календарю. Нарядные елки, подарки, праздничный стол, колядки - все это неотъемлемая часть Рождества. Звезды украинского шоу-бизнеса не забывают свои традиции и опубликовали свои поздравления.

#Буквы решили заглянуть в Instagram звезд.

Известный украинский путешественник Дмитрий Комаров и его супруга, модель и Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко Рождество встретили в Сингапуре.

В обращении к поклонникам он решил напомнить о своей благотворительной инициативе “Чашка кофе”: “В Святой вечер хочу вас поблагодарить за то, сколько чудес вы сделали в прошлом году, участвуя в благотворительной программе #чашкакофе! Каждый из вас и есть настоящий волшебник, а вместе мы – огромная сила! Тем, кто еще не обзавелся символом этого года, хочу напомнить, что мы с @andre_tan_official запустили в продажу новую благотворительную игрушку. Все деньги от продажи идут на помощь подопечным #чашкакофе. То есть, покупая себе или на подарок такую игрушечную крысу, символа года, вы помогаете спасти жизнь больного ребенка”.

Певец и танцор Дмитрий Монатик вместе с семьей отправился в теплую Мексику. В Instagram Дмитрий и его супруга Ирина поделились трогательными снимками с отдыха со своими маленькими сыновьями.

Победительница “Евровидения-2016” Джамала на своей страничке в соцсети опубликовала трогательные фото с мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым и маленьким сыном Эмиром-Рахманом, и написала: “С Рождеством всех, кто празднует”.

А еще она вместе с Yarmak, Alina Pash, Den da Funk, Laud, Fame, Mr Makoundi спела оригинальную колядку:

Телеведущая Екатерина Осадчая опубликовала фотографию со своим мужем Юрием Горбуновым, подписав: “С Рождеством! Пусть все ваши мечты сбываются!”. Пара на новогодние и рождественские праздники улетела на Сейшельские острова:

Певица Ирина Билык на своей страничке в Instagram написала: “В этот рождественский вечер я желаю всем своим поклонникам добра, я верю, что ангелы принесут нам всем чудо и небесное тепло! Пусть светлые силы этого особого вечера охраняют вас по жизни и уберегают от бед. Рождество замечательный и светлый праздник, наполненный очарованием. Пусть в ваших домах всегда царит спокойствие, тепло и любовь! Спасибо всем, кто столько лет рядом со мной, вы – моя лучшая награда! С Рождеством, любимые!”.

Украинский хореограф Илона Гвоздева на своей странице опубликовала трогательное семейное фото с супругом и дочерью и небольшое поздравление с Рождеством:

Реп-исполнительница Alyona поделилась с поклонниками рецептов кутьи:

ONUKA рассказала, что она, как и в детстве, в этот день верит в чудо: “И вот день, когда я снова ловлю себя на мысли, что по-детски верю в чудо. Чистое и честное. С Рождеством! И даже когда теряете надежду, опускаете руки или падаете духом, из последних искр разжигайте огонь в своих сердцах. Пусть его тепло согревает вас и ваших родных. Светлого и веселого праздника!”

Алина Паш спела колядку, которой ее научил папа:



Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала нежное фото, подписав его: “С Рождеством!”

Потап и Настя Каменских опубликовали совместное фото из Мексики и написали “С Рождеством” на четырех языках.