У понеділок, 12 квітня, індуїсти заполонили вулиці Харідвару на півночі Індії для найбільшого релігійного паломництва на Землі. Однак люди не дотримувалися правил соціального дистанціювання, хоча в Індії щодня фіксують нові спалахи коронавірусу.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Зазначається, що понеділок – сприятливий день релігійного фестивалю Кумбха-Мела. Очікувалося, що на цей захід прибудуть 5 млн паломників.

На фестивалі віддані змивають свої гріхи у священних водах річки Ганг. Вони вважають, що у цей день вода перетворюється на “амріту” – нектар безсмертя.

За даними поліції, щонайменше 650 000 людей вмилися водою священної річки до початку понеділка. Протягом усього дня у воді одночасно перебували від 11 000 до 18 000 людей, розподілених на 15 головних берегах річки.

Однак такі величезні натовпи викликають занепокоєння, оскільки Індія намагається стримати тривожну другу хвилю коронавірусу.

“Соціальне дистанціювання виявляється дуже складним. Якщо ми спробуємо забезпечити це, то можемо спровокувати тисняву – ось чому, попри бажання, ми не можемо здійснити соціальне дистанціювання на берегах річки”, – розповів генерал Санджай Гунджал.

Хоча влада вжила необхідні заходи для зменшення ризику інфікування, зокрема камери штучного інтелекту на берегах річки та обов’язкове підтвердження відсутності коронавірусу в паломників, ризик зараження залишається надвисоким.

Цього місяця також відбудуться вибори в чотирьох великих штатах. Крім того, прем’єр-міністр Нарендра Моді збирається відправитися в східний штат Західна Бенгалія для участі в мітингах, на які зберуться тисячі людей.