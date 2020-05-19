Трогательные фото спасения домашнего любимца опубликовал пользователь Михаил Пахолюк.
“Львовские спасатели снимают с дерева кота старенькой бабушки! Все эмоции на фото! Добро рядом!” – написал автор фото.
Так, для спасения кота понадобилась раздвижная лестница.
Пока спасатель взбирался по лестнице на дерево, хозяйка кота не находила себе места – очень переживала за любимца.
Когда испуганного кота спустили в мешке вниз, женщина не могла сдержать эмоций – расплакалась от счастья и крепко прижимала животное к себе.
Фото: Михаил Пахолюк
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