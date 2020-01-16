Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, на Банковой собрались родственники и друзья пленных, а также бывшие пленные.
Они принесли с собой фото заложников и плакаты с надписями:
“Свободу пленным”, “бездеятельность убивает”, “Молчание для слабых”, “Украинцы своих не бросают” и другие.
- Накануне Нового года в Украину из плена пророссийских боевиков вернулись 76 человек. С временно оккупированных территорий Донбасса освободили, в частности, 12 военных и 15 женщин (гражданских). В обмен на них украинская власть отдала 127 человек, среди которых были экс-беркутовцы, подозреваемые в расстрелах на Институтской 20 февраля 2014-го, и харьковские террористы.