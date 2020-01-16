Сегодня под Офисом Президента Владимира Зеленского состоялась акция в поддержку украинцев, которые находятся в плену на оккупированных территориях.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, на Банковой собрались родственники и друзья пленных, а также бывшие пленные.

Они принесли с собой фото заложников и плакаты с надписями:

“Свободу пленным”, “бездеятельность убивает”, “Молчание для слабых”, “Украинцы своих не бросают” и другие.