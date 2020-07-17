Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Причиной организации акции стал законопроект нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”. Документ переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.
Этот законопроект предварительно планировали рассмотреть в зале заседаний ВР 16 июля, но в итоге не внесли в повестку дня.
Теперь депутаты намерены рассмотреть его сегодня.
Люди пришли на акцию с флагами Украины и плакатами с лозунгами в поддержку украинского языка.
- Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях” (№ 2362), или законопроект Бужанского.