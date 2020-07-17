Сегодня, 17 июля, возле здания Верховной Рады Украины в Киеве снова проходит митинг в защиту украинского языка.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Причиной организации акции стал законопроект нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”. Документ переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Этот законопроект предварительно планировали рассмотреть в зале заседаний ВР 16 июля, но в итоге не внесли в повестку дня.

Теперь депутаты намерены рассмотреть его сегодня.

Люди пришли на акцию с флагами Украины и плакатами с лозунгами в поддержку украинского языка.