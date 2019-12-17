Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Представители “Пласта” принесли огонь непосредственно в зал заседаний Верховной Рады.

Перед этим первый заместитель спикера ВР Руслан Стефанчук предложил перед началом работы Парламента, в частности перед выступлениями руководителей фракций и групп, пригласить представителей скаутской организации к трибуне.

Пластуны передали Вифлеемский огонь спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Они также исполнили песню под гитару.

“Вифлеемский огонь мира – это свет рождения Иисуса Христа, которым мы делимся с теми, кто празднует Рождество вне дома… Сегодня этот огонь объединяет не только Украину, но и украинцев всего мира – от донецких терриконов до львовских Карпат, в Австралии, США и Канаде. Огонь, который объединяет нас в самые сложные времена войны и мира. Напоминает, что единство является нашей силой. Ведь именно это единство помогло нам остановить российскую агрессию. И помогает двигать, развивать нашу страну во времена ежедневных вызовов. И когда сядем за стол в предрождественский вечер, хотелось бы также вспомнить всех тех, кто отдал жизнь за этот огонь мира. Слава Украине!” – заявил, выступая с трибуны ВР, председатель киевской ячейки “Пласта” Иван Брацюнь.

СПРАВКА. “Пласт” — национальная скаутская организация Украины. Это движение возникло вслед за английским, немецким и другими национальными молодежными движениями в 1911 году на части территории нынешней Украины, которая входила в то время в состав Австро-Венгрии. Цель “Пласта” — содействовать всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи.