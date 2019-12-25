Фотокарточки были опубликованы Амандой Митчел на сайте Marie Daire.
“Это была королевская традиция выпускать рождественские карточки для народа”, – пояснила она.
Открытка Короля Георга V и Королевы Мари, которую отправляли солдатам на фронтах Первой мировой войны. 1914 год.
Принцессы Маргарет и Элизабет, 1939 год.
Принцесса Элизабет (будущая Королева Елизавета II) на рождественской открытке для солдатов на фронтах Второй мировой войны. 1942 год.
Принцы Чарльз, Эдвард и Эндрю с принцессой Анной позируют для рождественских открыток. 1969 и 1979 годы.
Принц Чарльз и принцесса Диана с маленьким принцом Вильямом. 1982 год.
Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1985 год.
Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1986 год.
Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1987 год.
Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1988 год.
Принц Чарльз, принцесса Диана с принцами Вильямом и Гарри. 1990 год.
1991 и 1997 годы.
Принц Чарльз с герцогиней Камилой. 2014 год.
Принц Чарльз с герцогиней Камилой. 2015 год.
Принц Чарльз с герцогиней Камилой. 2016 год.
Принц Чарльз с герцогиней Камилой. 2017 год.
Первая рождественская открытка с принцом Вильямом, герцогиной Кейт и их детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлотой. 2017 год.
Первая рождественская открытка с принцем Гарри и Меган Маркл. 2018 год.
Принц Вильям и герцогиня Кейт с детьми. 2018 год.
Принц Вильям и герцогиня Кейт с детьми.
- 25 % опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой “Рейтинг”.
- Ранее Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявлял, что Православная церковь Украины не против изменения календаря, в частности даты празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества.