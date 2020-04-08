В ночь с 7 на 8 апреля жители Земли наблюдали одно из самых редких событий на небе – розовую луну.

Об этом сообщает The Guardian.

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния. Оно возникает, когда Луна находится в пределах 90% от перигея, что является ее ближайшим приближением к орбите Земли.

Отметим, что название “Розовая луна” это явление получило из-за весеннего розового цветка – флокса, который расцветает в начале апреля.

Санкт-Петербург (Россия)

Рим (Италия)

Лондон (Британия)

Стамбул (Турция)

Вена (Австрия)

Ливерпуль (Британия)

Гамбург (Германия)

Вольфсхайм (Франция)

Идлиб (Сирия)

Лас-Вегас (США)

Сент-Луис (США)

Канзас (США)

Бинтан (Индонезия)

Л’А́куила (Италия)

Бостон (США)

Арлингтон (США)