Об этом сообщает The Guardian.
Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния. Оно возникает, когда Луна находится в пределах 90% от перигея, что является ее ближайшим приближением к орбите Земли.
Отметим, что название “Розовая луна” это явление получило из-за весеннего розового цветка – флокса, который расцветает в начале апреля.
Санкт-Петербург (Россия)
Рим (Италия)
Лондон (Британия)
Стамбул (Турция)
Вена (Австрия)
Ливерпуль (Британия)
Гамбург (Германия)
Вольфсхайм (Франция)
Идлиб (Сирия)
Лас-Вегас (США)
Сент-Луис (США)
Канзас (США)
Бинтан (Индонезия)
Л’А́куила (Италия)
Бостон (США)
Арлингтон (США)
- Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 апреля жители Земли будут наблюдать Розовое Суперлуние — самое яркое полнолуние этого года.