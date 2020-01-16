16 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП),которых за стойкость и храбрость пророссийские боевики прозвали "киборгами".

Об этом рассказывают #Буквы.

Украинские воины защищали аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года – 242 дня.

За все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторых посмертно.

Боевики обстреляли ДАП из “Градов”, минометов и танков, работали там и снайперы.

Среди “киборгов” были: 3-й отдельный полк ССО, 72 ОМБр, бойцы Добровольческого Украинского Корпуса и добровольческого батальона “ОУН”, подразделения 81-й десантно-штурмовой, 95-й и 79-й аэромобильных бригад и 74-го разведбатальона, части третьего батальона 80-й воздушно-штурмовой бригады.

Фото из открытых источников

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва оккупантами терминала ДАП погибло 58 “киборгов”, поэтому 21 января было принято решение вывести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Вспоминая о героическом подвиге “киборгов”, обычно говорят: “Они выстояли – не выстоял бетон”.

Фотографии обороны ДАП того периода:

Фото: Сергей Лойко/Facebook

В 2018 году Национальный банк Украины выпустил серию памятных монет в честь защитников Донецкого аэропорта. Это была монета номиналом 10 гривен серебряного цвета.