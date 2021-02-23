Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и три месяцам заключения по обвинению в похищении человека. Активистов, которые пришли поддержать Стерненка, разозлил приговор - под судом взрывали петарды и произошли столкновения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Ещё во время оглашения приговора, когда стало известно, что Стерненко получил тюремный срок, под стенами суда митингующие начать бросать петарды. Один из выездов с территории суда забросали дымовыми шашками.

Между полицией и теми, кто пришел поддержать Стерненко, произошла потасовка с применением слезоточивого газа.

Около полудня через один из выездов с территории Приморского суда попытался выехать микроавтобус с правоохранителями, однако машину забросали дымовыми шашками.

Стоит отметить, что под стены суда пришло около 70 человек.

Полиция задержала двух активистов.

Люди пытались помешать вывозу Стерненко с территории суда, полиция растолкала людей и машины смогли уехать.

Фото: #Буквы

Активисты заявили о намерении ехать в Киев и устроить в столице акции протеста.