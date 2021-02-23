Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Ещё во время оглашения приговора, когда стало известно, что Стерненко получил тюремный срок, под стенами суда митингующие начать бросать петарды. Один из выездов с территории суда забросали дымовыми шашками.
Между полицией и теми, кто пришел поддержать Стерненко, произошла потасовка с применением слезоточивого газа.
Около полудня через один из выездов с территории Приморского суда попытался выехать микроавтобус с правоохранителями, однако машину забросали дымовыми шашками.
Стоит отметить, что под стены суда пришло около 70 человек.
Полиция задержала двух активистов.
Люди пытались помешать вывозу Стерненко с территории суда, полиция растолкала людей и машины смогли уехать.
Фото: #Буквы
Активисты заявили о намерении ехать в Киев и устроить в столице акции протеста.
- В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.