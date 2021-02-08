Об этом сообщают авторы арт-объекта.
В подземном переходе грузинский художник Давид Кухалашвили создал “тюремный коридор”, чтобы каждый прохожий мог почувствовать ту атмосферу, в которой годами находятся крымские узники путинского режима.
“Стены коридора окрашены в белый и голубой цвета. На них по бокам очень реалистично нарисованы металлические двери. Облупившаяся побелка на потолке, мигающее освещение и грязный пол усиливают гнетущую атмосферу. Именно в таком повседневном окружении сейчас находятся 98 крымчан – политических узников Кремля. Их оккупационные власти РФ незаконно лишили свободы по надуманным обвинениям в терроризме, экстремизме и шпионаже”, – говорится в сообщении.
На каждой из дверей “камер” размещен QR-код. Просканировав его можно ознакомиться с историей каждого из крымских узников Кремля, которых посадили за их политические и религиозные взгляды, а также за активную гражданскую позицию.
Фото: Big Kyiv
- В столице Украины, Киеве, 10 октября состоялась всеукраинская акция “Напомни о каждом”. Ее цель – поддержать пленников Кремля, которые до сих пор заключены я в России или на временно оккупированных территориях.