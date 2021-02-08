В подземном переходе на Европейской площади в Киеве, который находится между Национальным центром "Украинский дом" и Национальной филармонией Украины презентовали совместный арт-объект общественной организации #КрымSOS и тбилисской платформы ARTIФ "Подземный тупик".

Об этом сообщают авторы арт-объекта.

В подземном переходе грузинский художник Давид Кухалашвили создал “тюремный коридор”, чтобы каждый прохожий мог почувствовать ту атмосферу, в которой годами находятся крымские узники путинского режима.

“Стены коридора окрашены в белый и голубой цвета. На них по бокам очень реалистично нарисованы металлические двери. Облупившаяся побелка на потолке, мигающее освещение и грязный пол усиливают гнетущую атмосферу. Именно в таком повседневном окружении сейчас находятся 98 крымчан – политических узников Кремля. Их оккупационные власти РФ незаконно лишили свободы по надуманным обвинениям в терроризме, экстремизме и шпионаже”, – говорится в сообщении.

На каждой из дверей “камер” размещен QR-код. Просканировав его можно ознакомиться с историей каждого из крымских узников Кремля, которых посадили за их политические и религиозные взгляды, а также за активную гражданскую позицию.

Фото: Big Kyiv