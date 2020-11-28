В субботу, 28 ноября, в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора. В этот день традиционно молятся за умерших, зажигают свечу памяти и вспоминают страшные события искусственного голода в Украине.

#Буквы рассказывают, как в Киеве почтили память жертв Голодомора.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой посетили утром памятный знак жертвам Голодомора на Михайловской площади. После этого они отправились в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг. Там их ждали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Участники церемонии прошли траурным шествием к скульптуре “Горькая память детства”, где почтили память погибших во время Голодомора минутой молчания.

“Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить”, – сказал Зеленский в видеообращении.

У скульптуры “Горькая память детства” отслужили панихиду по умершим.

К молитве присоединились неравнодушные киевляне и государственные чиновники, в частности премьер Денис Шмыгаль.

В течение дня к скульптуре приносили цветы простые люди и известные политики.

Ближе к вечеру к скульптуре “Горькая память детства” прибыли Петр и Марина Порошенко. Они преподнесли тематические цветочные композиции.