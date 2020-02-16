Список обнародован на сайте издания.
“Тоннель любви” расположен возле поселка Клевань, в Ровенской области, на отрезке железнодорожного пути, ведущего от Клевани к поселку Оржев.
Он представляет собой ботанический феномен: зеленый тоннель в лесном массиве длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, которые сплелись между собой и создали своеобразную арку. Это место паломничества туристов и пар влюбленных.
“Посетители могут совершить однодневные поездки сюда как из Львова, так и из Киева… Согласно легенде, желание, загаданное в тоннеле, сбудется, если пройти его до самого конца”, — отмечает Daily Mail.
ТОП-10 малоизвестных романтических мест выглядит следующим образом:
1. “Тоннель любви” в Клевани (Украина).
2. Статуя Али и Нино в Батуми (Грузия). Скульптура примечательна тем, что каждый вечер фигуры Али и Нино, меняя положение каждые десять минут, медленно движутся навстречу друг другу, до тех пор, пока не сольются в одно целое.
3. Деревья любви на мосту Лужкова в Москве (Россия). Мост расположен в 20 минутах ходьбы от Красной площади в Москве. На нем расположены металлические скульптуры – “деревья любви”, на которых пары могут вешать “замки на счастье”.
4. Волнорез в Пярну (Эстония). Местная легенда гласит, что если пройтись по нему, держась за руки с любимым человеком, и поцеловаться в конце, то вы будете вместе навсегда.
5. Храм Ясуи Компира-гу в Киото (Япония). Храм представляет собой небольшое одноэтажное здание, расположенное в туристической зоне Киото. Туда часто приходят влюбленные пары, желающие скрепить отношения. Для этого они покупают листы бумаги, скрепляют их и ползут по специальному тоннелю под камнем от входа к выходу.
6. Аллея поцелуев в Гуанахуато (Мексика). Романтическую репутацию этому месту придала местная легенда о мексиканских Ромео и Джульетте. По преданию двое влюбленных из враждующих семей ночью организовывали встречи в переулке. Однажды отец девушки узнал об этом, и влюбленные погибли. Существует предание, что призраки молодых людей благословляют пары, если они целуются в переулке.
7. Мурал “Любовное письмо для тебя” в Филадельфии (США). Это более 50 изображений, соединенных в единое любовное послание. Мурал был создан художником Стивом Пауэрсом.
8. Мемориал “Трогательная пара” в Томпсон-парке, Лавленд, Колорадо (США). На нем изображены Тед и Мейбл Томпсон, которые держатся за руки. Эта пара была основательницей городской программы пересылки “валентинок”.
9. Статуя “Место встречи”, Лондон (Великобритания). Находится на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне. Статуя изображает двух влюбленных, которые обнимаются. Ранее она входила в список самых романтичных мест в мире, составленный Lonely Planet.
10. Мурал “Я люблю тебя” в Париже (Франция). Находится в пяти минутах ходьбы от площади Тертр в парижском районе Монмартр. Мурал площадью 40 квадратных метров состоит из 612 синих плиток с надписью “Я люблю тебя” на 250 языках.
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