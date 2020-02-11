Об этом сообщает The Associated Press.

Снег выпал впервые за 12 лет.

Жители города фотографировали снег, делали селфи, а дети играли в парках в снежки. Но вскоре снег растаял.

Ирак пережил месяцы беспорядков, начиная с антиправительственного протестного движения, охватившего страну в октябре, и убийства высокопоставленного иранского генерала в Багдаде в начале января. Более 500 человек погибли в ходе акций протеста.

На центральной городской площади Тахрир, эпицентре митингов, протестующие воспользовались моментом, чтобы понаблюдать за снегопадом, и стряхивали снег со своих палаток.

Фото: AP Photo/Hadi Mizban/Ali Abdul Hassan

Снегопад является обычным явлением в горном северном регионе Ирака, но очень редко в Багдаде. Последний раз столица видела снег в 2008 году.