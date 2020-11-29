Возле колеса обозрения на Подоле группа активистов-зоозащитников провела демонстрацию-перформанс, чтобы обратить внимание прохожих к проблеме эксплуатации животных и привлечь к веганству.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В воскресенье, 29 ноября, активисты организаций “Кожна тварина” и Anonymous for the Voiceless провели демонстрацию-перформанс под названием “Куб Правды”, целью которой было привлечь внимание прохожих к проблеме эксплуатации животных.

Для этого участники акции, держа в руках плазменные телевизоры, стали таким образом, чтобы экраны образовывали куб. С экранов демонстрировались ужасные кадры, изображающие распространены сцены эксплуатации животных: на фермах, молочных заводах и тому подобное. Эти кадры сопровождала дополнительная информация о том, какие страдания при этом испытывают животные.

Участники акции оставались анонимными — они были в черной одежде и масках, которые полностью закрывали лица.

Параллельно с этим активисты вели разъяснительную работу с прохожими и рассказывали о веганстве — образе жизни, при котором люди стремятся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации животных как еды, для создания одежды и прочего.