Вечером 13 июня в Киеве на автодроме “Чайка” состоялось открытие сезона Drag Racing.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Мероприятие собрало огромное количество зрителей и гонщиков. Заезды сопровождались музыкой и различными развлекательными шоу: зажигательными танцами от с Pj girl’s и выступлениями танцевально-развлекательной группы с невероятным фаер шоу.

Некоторые зрители старались придерживаться социальной дистанции. Так же в связи с карантином, действовали ограничения по посадочным местам для зрителей, поэтому организаторам пришлось разобрать часть трибуны.

Завершилось мероприятие праздничным салютом.