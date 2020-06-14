Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Мероприятие собрало огромное количество зрителей и гонщиков. Заезды сопровождались музыкой и различными развлекательными шоу: зажигательными танцами от с Pj girl’s и выступлениями танцевально-развлекательной группы с невероятным фаер шоу.
Некоторые зрители старались придерживаться социальной дистанции. Так же в связи с карантином, действовали ограничения по посадочным местам для зрителей, поэтому организаторам пришлось разобрать часть трибуны.
Завершилось мероприятие праздничным салютом.
- Первый из восьми сезонов гонки “Формула-1” 2020 года стартует в июле. Все гонки пройдут в Европе.