Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Мероприятие собрало огромное количество зрителей и гонщиков. Заезды сопровождались музыкой и различными развлекательными шоу: зажигательными танцами от с Pj girl’s и выступлениями танцевально-развлекательной группы с невероятным фаер шоу.

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Некоторые зрители старались придерживаться социальной дистанции. Так же в связи с карантином, действовали ограничения по посадочным местам для зрителей, поэтому организаторам пришлось разобрать часть трибуны.

Завершилось мероприятие праздничным салютом.

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открытие Drag Racing в Киеве

Фото: #Буквы

  • Первый из восьми сезонов гонки “Формула-1” 2020 года стартует в июле. Все гонки пройдут в Европе.

 