Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Эта акция традиционно проходила 22 января — в день, когда появились первые погибшие, однако карантин внес свои поправки.
Несмотря на сегодняшнюю непогоду, несколько сотен граждан собрались в центре Киева, чтобы почтить память погибших.
Шествие уже традиционно стартовало от Лядских ворот, поскольку именно там размещался блок-пост баррикады, на котором дежурил один из погибших и член Третьей сотни Самооборона Майдана Сергей Нигоян. Он — первая жертва событий Революции Достоинства.
Завершилось шествие у мемориальных досок погибших майдановцев, где неравнодушные возложили цветы и зажгли лампадки.
- Ранее #Буквы напоминали о событиях конца января 2014 года, которые привели к гибели первых майдановцев.