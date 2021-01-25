В понедельник вечером, 25 января, состоялось традиционное шествие памяти первых погибших участников Революции Достоинства — Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Эта акция традиционно проходила 22 января — в день, когда появились первые погибшие, однако карантин внес свои поправки.

Несмотря на сегодняшнюю непогоду, несколько сотен граждан собрались в центре Киева, чтобы почтить память погибших.

Шествие уже традиционно стартовало от Лядских ворот, поскольку именно там размещался блок-пост баррикады, на котором дежурил один из погибших и член Третьей сотни Самооборона Майдана Сергей Нигоян. Он — первая жертва событий Революции Достоинства.

Завершилось шествие у мемориальных досок погибших майдановцев, где неравнодушные возложили цветы и зажгли лампадки.