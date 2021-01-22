В этот день ровно семь лет тому назад на Майдане Незалежности в центре Киева погибли первые Герои Небесной Сотни.

Об этом сообщают #Буквы.

Противостояние на улице Грушевского в Киеве началось еще 19 января. Тогда традиционное воскресное народное вече переросло в шествие митингующих к Верховной Раде. Путь в правительственный квартал перекрывали бойцы подразделения “Беркут”.

Произошло серьезное противостояние и столкновения. Участники Революции Достоинства переворачивали автобусы, которые использовала милиция, бросали бутылки с бензином и брусчатку в бойцов “Беркута”, поджигали шины. В ответ силовики применяли слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты, резиновые пули, дубинки и водометы.

Противостояние длилось более двух суток и было приостановлено 21 января священниками, которые стали между протестующими и спецподразделениями.

А утром 22 января “Беркут” внезапно пошел в атаку на улице Грушевского, применяя резиновые пули и временно оттеснив демонстрантов от Европейской площади.

В тот день стало известно о первых погибших на Майдане.

Так, утром 22 января от огнестрельного ранения свинцовой картечью погиб 20-летний Сергей Нигоян из Днепропетровской области. Это произошло около 6:00 утра в Киеве возле стадиона “Динамо” на улице Грушевского.

Впоследствии смертельное огнестрельное ранение в сердце получил 25-летний белорус Михаил Жизневский.

Кроме того, 22 января в лесу под Киевом было обнаружено тело львовянина, ученого Юрия Вербицкого со следами пыток. Ранее его и Игоря Луценко похитили неизвестные прямо из больницы.

Получили ранения и скончались впоследствии в больницах Роман Сеник и Александр Бадера.

О трагической дате напомнил на своей странице в Facebook пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко.

“День Соборности не только праздник объединения нашего государства. Но и, к сожалению, скорбный день в украинской истории, когда первые Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за идеалы Достоинства и Свободы. 7 лет тому назад, 22 января, защищая Евромайдан, погибли великий украинец армянской национальности Сергей Нигоян, великий белорус, который любил Украину, – Михаил Жизневский, и львовский ученый Юрий Вербицкий. Они отдали свою жизнь, чтобы мы имели шанс построить свободную европейскую страну”, – отметил Порошенко.

Политик подчеркнул, что об этом важно помнить “не только сегодня, но и, буквально, каждую минуту”.

“Особенно сейчас, когда мы, к сожалению, видим и бесстыдную передачу “беркутов”-убийц стране-агрессору, и возобновление политических преследований времен Януковича, и давление на волонтеров и воинов, и попытки подорвать авторитет армии, и много-много чего другого, что можно объединить единым горьким словом – реванш. Все это – попытка переписать историю под диктовку Кремля. Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы – носители памяти. Мы были там, и мы помним все. Ради памяти о наших Героях мы не дадим ни одного шанса развернуть страну назад в российское иго”, – написал Порошенко.