В Таиланде начали использовать пластиковые мини-щитки для лица, чтобы защитить новорожденных от возможного заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает BuzzFeed News.

Щитки предназначены для предотвращения попадания капель вируса на лицо ребенка от кашля или чихания. Их не следует носить постоянно, поскольку они могут стать негигиеничными для новорожденных. Щитки предназначены для тех случаев, когда родителям нужно, к примеру, перевезти ребенка из больницы домой или наоборот.

Сотрудники больницы Praram 9 в Бангкоке заявили, что маски используются “потому что безопасность – это то, что их волнует больше всего”.