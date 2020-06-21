Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.
Взрыв произошел в 10:00, а в 11:00 спасатели обнаружили погибшего.
Эвакуирован 21 человек. Деблокировали троих.
В результате взрыва произошло разрушение межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7, 8 этажей.
На месте происшествия работают полиция, сотрудники ГСЧС и медики.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
На месте взрыва присутствуют мэр Киева Виталий Кличко и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
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