В результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

Взрыв произошел в 10:00, а в 11:00 спасатели обнаружили погибшего.

Эвакуирован 21 человек. Деблокировали троих.

В результате взрыва произошло разрушение межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7, 8 этажей.

На месте происшествия работают полиция, сотрудники ГСЧС и медики.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

На месте взрыва присутствуют мэр Киева Виталий Кличко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы