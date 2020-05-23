#Буквы сделали фото на месте события.
Офиса Медведчука находится в центре столицы, по улице Большая Васильковская, 23-б.
В полиции заявили, что на месте не было взрыва, как ранее сообщали в СМИ.
“Факт взрыва мы опровергаем, никакого взрыва не было. там была акция, активисты зажгли файеры. В общем, за нарушение общественного порядка было задержано около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции. Выясняем все обстоятельства”, – сообщили в полиции.
За нарушение общественного порядка полицейские задержали 19 участников акции.
Участники акции протеста оставили на асфальте перед зданием офиса надписи: “ОПЗЖ=Россия”, а также облили стены здания красной краской.
На месте работает полиция.
- Ранее сообщалось, что взрыв произошел во время акции Нацкорпуса “ОПЗЖ – российские коллаборационисты”. Активисты требовали от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией государственной измены и призвали СБУ начать производство против руководителей партии.