#Буквы сделали фото на месте события.

Офиса Медведчука находится в центре столицы, по улице Большая Васильковская, 23-б.

В полиции заявили, что на месте не было взрыва, как ранее сообщали в СМИ.

“Факт взрыва мы опровергаем, никакого взрыва не было. там была акция, активисты зажгли файеры. В общем, за нарушение общественного порядка было задержано около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции. Выясняем все обстоятельства”, – сообщили в полиции.

За нарушение общественного порядка полицейские задержали 19 участников акции.

Участники акции протеста оставили на асфальте перед зданием офиса надписи: “ОПЗЖ=Россия”, а также облили стены здания красной краской.

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Офис Медведчука акция протеста

Фото: #Буквы

На месте работает полиция.

  • Ранее сообщалось, что взрыв произошел во время акции Нацкорпуса “ОПЗЖ – российские коллаборационисты”. Активисты требовали от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией государственной измены и призвали СБУ начать производство против руководителей партии.