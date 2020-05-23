Сегодня, 23 мая, в центре Киева, около офиса главы политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука» состоялась акция протеста, но взрыва не было.

#Буквы сделали фото на месте события.

Офиса Медведчука находится в центре столицы, по улице Большая Васильковская, 23-б.

В полиции заявили, что на месте не было взрыва, как ранее сообщали в СМИ.

“Факт взрыва мы опровергаем, никакого взрыва не было. там была акция, активисты зажгли файеры. В общем, за нарушение общественного порядка было задержано около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции. Выясняем все обстоятельства”, – сообщили в полиции.

За нарушение общественного порядка полицейские задержали 19 участников акции.

Участники акции протеста оставили на асфальте перед зданием офиса надписи: “ОПЗЖ=Россия”, а также облили стены здания красной краской.

На месте работает полиция.